安理會通過加沙和平決議　特朗普突如其來的「多邊主義」有用嗎？

11月17日，聯合國安理會通過了2803號決議，正式為特朗普（Donald Trump）的加沙和平計劃背書。手持否決權的中、俄雖然認為決議內容在關鍵部份有欠清晰、未有對巴勒斯坦建國提供更有力的支持，但在全球主要阿拉伯和穆斯林國家（除伊朗外）幾乎都一致支持決議的背景之中，中俄只投下了棄權票，沒有阻止決議通過。

對於往日經常在加沙停火的聯合國投票中「落單」的美國而言，這可算是一場有象徵性的外交勝利。

特朗普在社交平台Truth Social上大讚這是聯合國歷史上最重要的投票，將其餘14個安理會成員國都逐一點名感謝，包括中國和俄羅斯，又特別提到卡塔爾、埃及、阿聯酋、沙特、印尼、土耳其和約旦這些不在安理會中卻有份促成決議通過的國家。

授權國際部隊向哈馬斯動武

2803號決議基本上就是聯合國安理會對於特朗普20點加沙和平計劃的背書和授權，當中包括現在除了3具尚未歸還以色列人質屍體就完成的人質／囚犯交換、確保人道物資進入等正在實現的第一階段進程，也包括了將會由特朗普領導的「和平理事會」（Board of Peace），作為加沙的過渡性管治機構，負責重啟和協調和平計劃的實施。

11月17日，特朗普在Truth Social為聯合國安理會通過其加計和平計劃發文稱：「這項決定將被視為聯合國歷史上最偉大的核准之一，將促成全球更多的和平，是一個真正具有歷史性意義的時刻！」（網站截圖）

同時，決議授權和平理事會成立所謂的「國際穩定部隊」（ISF），未有列明是誰的出兵國須同埃及和以色列緊密商討協調，而國際穩定部隊將負責監察加沙停火、保護邊境地區和基建、保護平民、支持人道物資輸送、支持包括拆除軍事建設和檢收武器在內的去軍事化，訓練並支持巴勒斯坦警隊等。

此授權以2027年底為限。值得留意的是，決議授權國際穩定部隊「使用一切必需手段」去執行其任務。這意味着，如果哈馬斯不願意放下武器，國際穩定部隊將有聯合國授權使用武力迫使他們交出武器。

跟特朗普的和平計劃一樣，決議提到以色列的撤軍將與加沙去軍事化的進程同步，且需要以色列國防軍（IDF）、國際穩定部隊、其他保證國及美國的同意。而以色列軍隊在加沙完全清除任何可能重新出現的恐怖威脅之前依然有權在加沙邊境地區部署。這種用詞也確立了以軍在加沙的防務角色。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，加沙現時寒冷潮濕，流離失所者面臨嚴冬，民眾需要更多避難物資。（Reuters）

決議也提到在加沙成立由巴勒斯坦人及國際專家組織的技術官僚政府，負責日常管治事務。在阿拉伯和穆斯林國家的堅持之下，決議亦保留了有關巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）經充分改革後「可能存在條件讓巴勒斯坦可信地走上自決和建國的道路」。

幾個月前才轟炸過伊朗核設施、如今也在美洲公海行私刑擊殺毒販的特朗普，如今在加沙和平的問題上，竟然回過來頭尋求安理會的背書和授權，是一場非常「不特朗普」的國際政治戲碼。

不過，這也顯示出特朗普的外交靈活性。此刻他尋求聯合國給予其和平計劃合法性，主要原因也在於加沙和平進程的停滯不前。

圖為2025年10月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在埃及出席加沙和平峰會，在加沙停火協議的簽署儀式上發表講話。（Reuters）

重建的條件還未出現

經過人質／囚犯交換之後，在加沙的以軍已經撤出大部份沿海地帶，退到所謂的「黃線」之後，佔大約53％的加沙土地。雖然以軍依然有多次開火和轟炸，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也表示「戰爭還未結束」，但整體而言停火還在維持，人道物資亦以較大規模進入（按：其具體規模眾說紛紜）。

可是，停火的下一步卻完全沒有進展。一方面，經過兩年轟炸之後，至少六成加沙人無家可歸，連臨時帳篷也嚴重不足，去水排污等基建也幾乎完全被破壞。如今冬天雨季又來，加沙出現水浸，人民苦不堪言。要解決此等慘況，首先就是要一定程度啟動重建工作，一邊開始清除估計重達6000萬噸的瓦礫，一邊重建部份必需的基建。

加沙的「黃線」，黃線靠陸地部份由以軍控制。（網上圖片）

問題是，加沙「黃線」的兩邊都「建不得」。黃線的一邊是以軍的控制區，上面是加沙原有超過七成農地所在，但願意來到這一邊居住的加沙人為數只以千計，大部份都是戰爭期間接受以軍支持的反哈馬斯武裝分子。如果他們不跟着以軍走，很可能就會被哈馬斯當街處決。

黃線的另一邊，由於以軍撤走留下真空，哈馬斯已經重新掌權，重新維持治安，亦開始大舉清掃異己。加沙人也開始接受哈馬斯管治的事實，其在加沙的民調支持度上月升至51％，高於一年前的39％。

在哈馬斯管治的一邊，阿拉伯國定不願投資重建。他們本來就反對有伊斯蘭主義信念的哈馬斯，也要求哈馬斯要放下武器。同時，他們也擔心只要哈馬斯不除，重建的投資最後也會被以色列下一波軍事行動給炸毀掉。

加沙地帶連日遭遇強降雨，引發洪澇災害，當地有部分民眾居住的帳篷營地遭淹浸。（Reuters）

美國和以色列早前曾提出先在以色列控制的一邊開始重建。可是，這種做法似乎就會把加沙像東西柏林那樣分割開來，實際接受了以色列對超過一半加沙土地的管治權。如果阿拉伯國家同意此等方案，他們看起來更像是幫忙以色列重建而不是幫助加沙人民重建－－畢竟，絕大多數的加沙人口也不願意搬到以色列控制的土地上。

於是，和平要有效改善加沙人民的生活，就是要開始重建，但重建的前提就是要哈馬斯去武裝化，放棄對加沙的管治，換取以色列進一步撤出。

但哈馬斯不願意做的就是放下武器。在其對這次安理會決議的回應中，哈馬斯就表明：「賦予國際部隊在加沙走廊內……解除抵抗力量武裝……的職責，將使其喪失中立性，並把它變成衝突的一方，站在佔領者的一邊。」

以色列用黃色方格石塊來標示「黃線」所在，警告加沙民眾不要穿越。（X@QudsNen）

根據哈馬斯和埃及方面的最新談判進展，哈馬斯最多只願意交出重型武器，存放在加沙境內，由埃及和巴勒斯坦自治政府監督，換取以色列完全撤出加沙，並展開巴勒斯坦建國進程。此等條件當然是以色列所不會接受的。

於是，除了以色列重新開戰之外，國際社會可以做的就只有真的成立起一支國際穩定部隊，連同他們的警隊，進入加沙，一邊取代哈馬斯的維持治安工作，讓加沙人民有一個哈馬斯以外的選項，另一邊則可以運用武力威脅或者是武力本身來試圖解除哈馬斯的武裝。

美國早就表明自己不會派兵進入加沙。埃及、土耳其、巴基斯坦、阿塞拜疆、印尼等國則據報表達過加入國際穩定部隊的意願，不過他們需要先有聯合國的授權。因此，特朗普才會突然擁抱多邊主義，尋求安理會正式為其加沙和平計劃背書。

可是，得到了安理會的授權，並不代表加沙停火的下一步會一帆風順。

聯合國安全理事會11月17日投票通過由美國起草的決議，支援美國總統特朗普（Donald Trump）結束加沙地帶戰爭的計劃，並授權組建一支駐紮在巴勒斯坦飛地的國際穩定部隊。（Reuters）

國際穩定部隊的兩難角色

首先，如埃及、沙特、阿聯酋、約旦此等阿拉伯國家，其實極不願意派軍隊進入加沙，因此這樣有可能造成阿拉伯人自相殘殺的情況。埃及等國對國際穩定部隊的參與，可能主要還是在於對巴勒斯坦裔警隊的訓練，其軍隊就算參與也只扮演支援的角色。

其次，像土耳其這樣反以色列立場明確的非阿拉伯穆斯林國家，則難以得到以色列同意加入國際穩定部隊。

最有可能加入國際穩定部隊的，就是距離加沙較遠的其他非阿拉伯穆斯林國家，像巴基斯坦、阿塞拜疆、印尼等。當中，又以阿塞拜疆的可行性較高。阿塞拜疆自蘇聯解體之後就同以色列建立了正常外交關係，雙方長期有軍事合作，並有制衡伊朗的共同地緣政治利益。相較之下，巴基斯坦和印尼都沒有跟以色列建交。

一名以色列士兵從以色列軍方前哨的一處警戒哨位眺望外面被摧毀的建築物；該前哨位位於加沙所謂「黃線」邊界之內。（Reuters）

但即使是阿塞拜疆，其出兵參與國際穩定部隊的風險，依然非常高。如果這支國際部隊未來真的要同哈馬斯交火的話，他們看起來就會像是以色列的僱傭兵，還有可能要為以色列付出人命損失。如果這支國際部隊未來決不同哈馬斯交火，只是被動接收哈馬斯武器，在沒有抵抗的情況下才會拆除哈馬斯地道的話，這支部隊就只會是一隻哈馬斯不用懼怕的「紙老虎」，無助解除哈馬斯武裝，甚至給以色列一個重燃戰火的理由。

如今聯合國安理會是授權了這支部隊向哈馬斯動武，但核心的問題還是這支部隊的潛在參與國都不願意承擔向哈馬斯動武的後果。

在這個核心問題得到解決之前，國際社會對加沙的援助只能停在人道救援的層次，輸出更多糧食、乾淨水、藥物、燃料、帳篷等等。加沙人民長期流離失所的境況可能會逐漸恆常化，再次讓他們變成國際社會的棄兒。