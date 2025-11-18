日方擬恢復「大佐」等軍銜　外交部：絕不允許日本軍國主義復活

針對日本計劃修改自衛隊軍銜名稱、恢復「大佐」等舊軍階用語，中國外交部發言人毛寧今日（18日）在例行記者會中嚴正指出，日本軍事安全動向一直受國際社會高度關注，近期日本大幅調整安保政策、擴張軍備、圖謀放棄「無核三原則」等舉動令人警惕，中方絕不允許日本軍國主義復活，也絕不允許世界和平穩定再遭破壞。



外交部例行記者會上，有記者提問，近期多名日本官員表示，日方正計畫修改自衛隊軍銜名稱，擬恢復「大佐」等舊日本軍隊的軍階用語。

毛寧表示，由於殖民和侵略歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會的關注。《波茨坦公告》明確規定日本「禁止重新武裝」，日本和平憲法也確立了專守防衛的原則。

中國外交部發言人毛寧。

然而令人警覺的是，日本近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」，日本右翼勢力正極力突破和平憲法的束縛，在強軍擴武的道路上越走越遠。

毛寧強調，80年前，日本軍國主義發動侵略戰爭，給亞洲和世界帶來深重災難。忘戰必危，好戰必亡。歷史的教訓不能忘卻、不可歪曲，更不容抹殺。80年後的今天，中方絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞。