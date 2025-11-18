高市早苗「台灣有事論」致中國遊客棄日本　韓國取代成熱門目的地

日本首相高市早苗發表「台灣有事論」使中日關係陷入緊張，中國官方更呼籲國民避免赴日本旅遊，各大旅遊企業並透露有遊客退訂、更改原先預定的日本旅遊行程。據旅遊平台最新數據資料顯示，近期熱門出境旅遊目的地次序洗牌，韓國取代日本，成為了中國遊客首選。



日本向來為中國遊客出境旅遊的熱門目的地，惟據《第一財經》周二（18日）報道，官方的呼籲效果逐漸發酵，各大旅遊企業透露，近兩日開始有遊客退訂、更改原先預定的日本旅遊行程，不少旅行社正在積極協調飯店「無損退款」事宜。

一家大型旅遊企業相關負責人表示，日本旅遊產品相關宣傳內容已被撤下，近兩天也有不少遊客諮詢或進行原先預定的日本旅遊行程退訂、更改；推估接下來一段時間，日本旅遊機票、酒店價格將下滑。他還推估，在元旦、農曆新年假期出境旅遊市場中，日本將跌出前十大熱門目的地排行榜。

一名原先計劃年底前赴日本旅遊、休年假的一名消費者表示，本來正處理簽證、機票、酒店選定等，現在則直接退訂機票，打算改前往新馬泰旅遊。

圖為2023年10月30日，韓國首爾景福宮內穿韓服的遊客來到一棵銀杏樹旁拍照。（Reuters）

據旅遊平台「去哪兒」數據資料顯示，出境旅遊目的地次序已重新洗牌，從國際機票下單數量來看，11月15至16日，韓國躍升成為出境旅遊熱門目的地第一位，韓國首爾尤其是出境搜尋量最高城市。而泰國、馬來西亞、新加坡、越南、印尼等國的機票預訂數量也較以往增加。

去哪兒大資料研究院研究員楊涵分析，直至今年底，中國遊客錯峰出境旅遊需求依然旺盛，部分赴日遊客轉往其他目的地，韓國目前取代日本成為最受歡迎出境旅遊目的地，性價比較高的泰國、越南、馬來西亞也是熱門選擇。

在日本當地，業界認為該國旅遊、百貨等消費類產業將因中國遊客數量銳減受挫。日本政府觀光局（JNTO）統計資料顯示，2024年中國訪日本遊客人次達698.12萬人次，年增187.9%；今年1至9月，中國訪日本遊客人次748.72萬人次，年增率42.7%，佔訪日本遊客總數約20%至25%。