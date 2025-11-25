從巴西到委內瑞拉：特朗普正在變成一個失敗的門羅主義者？

11月24日，被美國司法部指認為由委內瑞拉左翼總統馬杜羅（Nicolás Maduro）有份領導的「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）正式定性為「外國恐怖組織」（FTO），大大增加了特朗普（Donald Trump）借打擊所謂的「販毒恐怖主義」（Narco-Terrorism）為由向委內瑞拉陸上目標採取軍事行動的法律空間。

開火的法律基礎、軍事部署齊備

路透社日前已報道稱美國的委內瑞拉行動正進入新一階段。美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）上周亦表明「太陽販毒集團」的「外國恐怖組織」定性將給予美軍「一大堆新的選項」（按：基於9-11事件後的反恐立法）。而美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）24日也對波多黎各的美軍基地進行他上任以來的第二次訪問。而自2004年荒廢至本年的波多黎各羅斯福路（Roosevelt Road）海軍基地也正被重新修復使用。

赫格塞思和凱恩根據本月稍早已向特朗普提供了對委內瑞拉的軍事行動選項。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine，中）上將於2025年11月24日視察波多黎各何塞·阿龐特空軍基地設施。（Reuters）

自美國最先進的航空母艦福特號11月16日抵達加勒比海之後，如今美國在該處已有11艘地面戰艦、4艘支援艦隻，相當於美國海軍在全球部署艦隊的15％，動用了大約1.5萬美軍。這隊大軍雖然不足以向委內瑞拉發動地面入侵，卻配備了特種作戰母艦，以及一系列空中資產，如F-35B隱形戰鬥機、MQ-9「死神」（Reaper）無人機、P-8海上巡邏機、AC-130「幽靈騎士」（Ghostrider）砲艦機等，而且慣常有從美國本土遠至加拿大邊境州的各種美軍基地飛來B-52戰略轟炸機、KC-135空中加油機等來到委內瑞拉附近海域演練。

從空中發動的精準打擊似乎箭在弦上。

美國聯邦航空管理局（FAA）上周五（21日）已經向委內瑞拉的航空情報區（FIR）發出警示，呼籲該空域中的飛行操作員必需保持警戒，指「委內瑞拉及其周邊地區的安全局勢惡化和軍事活動增加」。此舉讓人相信特朗普是真的要向委內瑞拉發動攻擊，因而預先警告民航客機。其後，從拉美航空、哥倫比亞航空到伊比利亞航空、土耳其航空等航空公司都暫時取消了到委內瑞拉的航班，25日的飛航資訊地圖亦顯示民航客機正普遍繞道迴避委內瑞拉空域。

在對外幾乎「失聯」之際，委內瑞拉政府已要求各地航空公司恢復航班。

11月25日，Flightradar24的航空資訊地圖顯示委內瑞拉境內並沒有任何被追縱到的飛機。（X截圖）

美國自9月以來在加勒比海及太平洋東岸已用打擊毒品販運為由炸毀至少21艘小船，非法殺死至少83人。

特朗普此前已經說過正考慮將攻擊目標移往陸地，其後又稱他「大概」決定好要否向委內瑞拉採取軍事行動。由於陸地入侵幾乎不可能，而且高達七成美國人反對美國向委內瑞拉採取軍事行動，特朗普的進一步升級大概只會先打擊美國認為與毒品有關的生產或運輸設施。如果直接打擊軍事目標的話，將要面臨更大的戰爭風險－－委內瑞拉也有一定數量的俄製防空武器－－把美國捲入另一個泥沼。

CBS民調顯示七成美國受訪者反對向委內瑞拉進行軍事行動。（網站截圖）

上周彭博報道指美軍在波多黎各和委內瑞拉之間的海域用軍艦攔住了一艘來自俄羅斯的石腦油（naphtha）燃料船「Seahorse號」，該船兩度試圖靠近委內瑞拉也被美軍攔阻，其後才獲得放行。雖然此後也有其他俄羅斯的燃料船成功在委內瑞拉泊岸，但美軍此舉似乎是暗示未來有可能會對委內瑞拉進行海上封鎖。

11月23日正值委內瑞拉總統馬杜羅63歲生日。此前有多家美國媒體報道指，特朗普政府曾考慮過在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）投放傳單，作為心理戰，以鼓動委內瑞拉軍方等內部力量推翻馬杜羅政府。

不過，由於委內瑞拉軍方高層的利益跟馬杜羅有高度聯結－－例如其國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino Lopez）跟馬杜羅一樣也在2020年特朗普第一任期以販毒等罪名被起訴－－要策反軍方，並不容易。

（按：此前特朗普高調承認已授權CIA在委內瑞拉執行秘密行動，似乎也是這種心理戰的一部份。）

美軍截至11月20日的加勒比海部署軍備一覽。（X@DD_Geopolitics）

臨陣「不動」

最後，11月23日來了又去，美軍並沒有發動空投傳單的心理戰。反而是，習近平趁這一天特別向馬杜羅發信「慶生」，信中重申「中國堅決反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉的內政，並將繼續堅決支持委內瑞拉維護自身主權、國家安全、民族尊嚴及社會穩定。」雖然加勒比海是中國鞭長莫及之處，但習近平至少親自向馬杜羅表達了外交上的支持。

習近平24日亦極罕有地主動致電特朗普，主要是談韓國釜山中美元首峰會的後續（按：中方的稀土出口許可還未談妥），以及中國在台灣問題上的原則立場。無論是中方通稿，還是特朗普在社交媒體上的相關帖文，都沒有提到委內瑞拉。但他們有沒有談及委內瑞拉，外界就不得而知，只不過，這個時間點實在非常巧合。

11月24日，馬杜羅在總統府出席會議。（Reuters）

雖然美國如今大軍壓境，但特朗普上周卻表示他有可能跟馬杜羅進行一些討論，似乎為其放棄軍事行動留下了一些空間。

到24日，美國正式將所謂的「太陽販毒集團」定性為「外國恐怖組織」之後，人們都在觀望特朗普會否出手。不過，此時新聞網站Axios引述美國官員消息報道，稱特朗普已向幕僚表示他正計劃同馬杜羅直接溝通。

報道引述官員稱，「目前沒有人計劃要進去把馬杜羅槍斃或抓走——至少現階段沒有。我不會說『永遠不會』，但現在的計劃並不是這樣。」該名官員表示美國在周邊海域炸毀運毒船隻的行動將會繼續。

他又暗示特朗普的目標是要將馬杜羅趕下台：「如果馬杜羅下台，我們不會流一滴眼淚。」

特朗普自己近日亦再次宣傳委內瑞拉有份在美國策動2020年選舉舞弊的陰謀論。《衛報》21日亦指司法部正在調查有關委內瑞拉的選舉舞弊指控，稱這種做法可能是要加強對委內瑞拉動武的理據。

11月中，委內瑞拉民兵進行訓練。（Reuters）

由於特朗普至今也經常提及2020年的所謂「選舉舞弊」，明顯對他當年敗於拜登（Joe Biden）之手耿耿於懷，此等委內瑞拉聯繫也確是特朗普之所以想推翻馬杜羅政府的原因之一。

委內瑞拉版「TACO」？

但如今馬杜羅政府明顯企硬，即使他們願意在天然資源上向給美國好處，甚至是在外交取態上討好美國，但馬杜羅決心不會下台，亦已動員民兵來準備跟美國抗衡。跟特朗普掀起的各式外交衝突一樣，委內瑞拉問題如今也變了一場「膽小鬼遊戲」：特朗普以大軍壓境，賭的是馬杜羅最終受不住壓力而下台；馬杜羅則緊握權力不放，賭的是特朗普不敢真的向委內瑞拉動武。

在對華關稅戰中，「特朗普總會退縮」（Trump Always Chickens Out）的TACO預言已經多次被證為真。特朗普在對華關稅戰的「膽小鬼遊戲」中總是願意率先退縮，以免雙方激烈相撞。

可是，特朗普其實不只在對華關稅戰上「TACO」。例如在剛剛結束的南非G20峰會，美國以南非有針對白人的種族歧視為由拒絕派高官出席，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）則拒絕將輪任主席國地位交到一位代表美國的低級外交官手上（按：美國是下任主席國）。特朗普最終也無法讓拉馬福薩屈從。

圖為2025年10月26日，特朗普和盧拉在吉隆坡出席東盟峰會期間會面。（Reuters）

而在拉丁美洲，特朗普關稅戰重點針對的國家就是由左翼總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）主政的巴西。美國向巴西落實50％的超高關稅，又向其最高法院法官實施制裁，全部都是要用來施壓巴西，要巴西放棄對曾經試圖推翻選舉結果的前右翼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的司法追責，是赤裸的干預內政，是明白不過的「門羅主義」重臨。

可是，巴西堅決不從。最高法院9月判定博爾索納羅罪成，判入獄27年。到11月22日，博爾索納羅更被指違反在家軟禁限制而被拘捕入獄，24日最高法院也確立了這一決定。

而上周因為想要壓低物價而向牛肉、咖啡、巧克力、水果等巴西出口產品大削40％關稅的特朗普，被問及對博爾索納羅被拘捕入獄有什麼想法。他只回應了一句：「這很差，我只覺得這很差。」

《紐約時報》對此直言：「這也是一個鮮明的例子，顯示出特朗普迫使外國政府服從其意志的能力是有限的，同時也展現了當他認為符合自身利益的時候，他願意拋棄盟友並站到對手那一邊。」

雖然如今美國對委內瑞拉大軍壓境，似乎威風十足，但特朗普對中國的過百百分比關稅、對巴西的50％關稅又豈不亦是曾經威風十足？七成美國民眾反對動武、動武客觀風險極高，特朗普敢嗎？

特朗普政府24日作出「外國恐怖組織」定性之後卻沒有「一鼓作氣」採取行動，反而傳出想和馬杜羅溝通的新聞。從這些迹象來看，TACO預言恐怕又要再一次成真了。