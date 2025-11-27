特朗普 「創世紀計劃」：雄心背後的 「不確定性」｜點經

特朗普正式啟動旨在利用人工智能變革科學研究方式、加速科學發現的全新國家計劃「創世紀計劃」（Genesis Mission）。特朗普的科學顧問米高·科雷特西奧斯（Michael Kratsios）稱，此次的「創世紀任務」是「自阿波羅計劃（Apollo program）以來最大規模的聯邦科學資源調動」。外界更認為，「創世紀計劃」的緊迫性和雄心堪與二戰期間製造原子彈的「曼哈頓計劃」（Manhattan Project）相媲美。



這項計劃的宏大，不言而喻，但儘管計劃佈局宏大，但落地過程中仍面臨三大挑戰。

首先就是資源協調的 「官僚主義陷阱」。 聲明中稱，這項計劃代表着一次史無前例的資源調動。在這份新簽署的行政令中，明確了該任務的執行部門——美國能源部（DOE），但計劃涉及能源部、白宮科技政策辦公室、私營企業、高校等多個主體，且設定極短時間表（60 天提國家挑戰、90 天盤算力、270 天出成果），恰恰如此，這樣「史無前例的資源調動」容易陷入跨部門協調低效、數據壁壘難以打通的困境。

例如國家實驗室的數據多涉及軍事機密，與企業共享時需突破嚴格的安全審查；私營企業追求商業回報與政府追求戰略價值的目標可能衝突（如英偉達更願將AI晶片賣給消費端，而非低價供應給國家實驗室）。事實上，企業對數據安全、商業機密及成果收益存疑，核心技術開放程度、合作模式未明確，難深度綁定產業力量。這些矛盾若無法解決，將導致計劃 「雷聲大、雨點小」。

2025年11月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署了一項行政命令，啟動「創世紀計劃」（Genesis Mission），旨在徹底革新人工智能（AI）在科學和創新領域的應用。（X/ @mkratsios47）

其次，不要小覷了技術路線的「試錯成本」。「AI驅動科學發現」仍處於探索階段，存在諸多技術不確定性：例如AI生成的科研假設可能偏離物理定律，導致大量無效實驗；機械人實驗室的自動化程度可能無法滿足複雜實驗需求（如生物製藥中的精準細胞操作）；科學基礎模型的訓練需要海量標註數據，而部分硬科技領域（如核聚變）數據稀缺，可能導致模型精度不足。這些技術瓶頸若無法突破，計劃可能淪為「燒錢工程」。

最後就是，這份計劃本質是美國試圖通過技術優勢鞏固霸權，可能引發其他國家的反制措施：中國可能加速 「新型舉國體制」 建設，加大對超算、AI、硬科技的投入；歐盟可能出台更嚴格的技術保護政策，防止美國通過計劃壟斷關鍵技術；俄羅斯、印度等國可能加強科技合作，對抗美國 「技術霸權」。最終可能導致全球科技體系進一步分裂為 「美國陣營」 與 「非美國陣營」，阻礙全球科技協同創新，會造成全球反制與 「技術脫鈎」 加劇。然而，真正推動AI的發展，就像供應鏈的情況一樣，全球化是必然的趨勢，這並不一國之私而可以改變的。

當然，還有就是大家心知肚明的：如此龐大的「創世紀計劃」必然需要大量資金，計劃極度依賴國會撥款，而美國高債務背景下大額預算審批難，且政府換屆可能導致計劃方向調整、預算削減。這樣的政治與預算波動根本難以估量。而跨機構協調複雜，能源部、國防部等多部門各有資源與利益訴求，經費分配、成果共享規則難統一，缺乏高效統籌機制，易陷入流程內耗。

圖為2023年8月15日，為於華盛頓的美國國會大樓。（Reuters）

另外，這個計劃的實施還面臨幾個關鍵難點。比如，計劃所造成的能源與基建承壓：AI數據中心能耗、耗水量大，美國現有電網負荷已飽和，電價上漲問題突出，而兜底的模塊化核反應堆落地周期遠超AI擴張速度。

再比如數據整合壁壘：政府機構間「數據孤島」嚴重，數據口徑、精度不統一，清洗標準化需長期工程；且部分數據涉國防、商業敏感，安全與開放的平衡難把控。再有就是法律與產權模糊，AI生成成果發明權歸屬（算法團隊、數據方、平台）無明確規則，聯邦整合私企數據的合規性存爭議，企業不願共享核心成果。

這項「創世紀計劃」從籌備到宣佈，表現的非常「特朗普」——高調但又不怎麼靠譜。特朗普有如此抱負當然很了不起，但低頭看看美國的現實，這個計劃能走到多遠，甚至如何開始，都需要且行且看。