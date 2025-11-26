「28點計劃」被曝借鑒俄向美遞交文件　特朗普稱達協議無最後期限

路透社11月26日引述消息人士報道，上周由美方提出針對結束俄烏衝突的「28點和平計劃」，借鑒了俄羅斯方面於10月份提交給特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的一份文件。據悉，該文件屬非官方文件，其中涉及俄羅斯提出的結束戰爭條件，包括讓烏克蘭同意割讓東部大片領土。



報道指，在俄方提交該文件後，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）進行了通話，期間對該文件進行討論。魯比奧本周在日內瓦向傳媒表示，他承認收到「大量非正式文件及其他類似性質的文件」，但未作進一步說明。

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在會面後發表講話。（Getty Images）

魯比奧被曝曾表示「28點和平計劃」並非美國的計劃，而是俄羅斯的願望清單，但白宮和國務院均否認魯比奧曾如此定性該計劃。

然而，「28點和平計劃」仍面臨外界的嚴重質疑，許多人認為該計劃只是俄羅斯立場的羅列，而非一項嚴肅的提案。因此在美烏兩國高級官員於瑞士舉行會談後，最初的28項內容中有9項已被刪減。但部分最具爭議的問題——包括領土問題以及北約（NATO）、俄羅斯和美國之間的關係等，將留給特朗普和澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）決定。

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。白宮中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）等出席；烏方代表則包括總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）等。（Reuters）

特朗普周二撤回先前設定的周四最後期限，表示俄烏達成和平協議沒有確切的最後期限。特朗普亦表示，美國談判代表在與俄烏兩國的討論中正取得進展，俄方也已同意作出一些讓步。