特朗普促中方加快採購　路透：習特通話後已購入至少23億美國大豆

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月25日（周二）表示，他在周一與中國國家主席習近平通話時敦促中方加快並增加採購美國商品，習近平「大致同意（more or less agreed）」。路透社26日引述消息人士報道，中國已簽訂合約購入至少10批美國大豆，價值約3億美元（約23.3億港元）。



一名知情貿易商向路透社表示，中國購買了約12批貨物，另一位貿易商則估計貨物量達10至15批，每批貨物約為6至6.5萬噸。二人稱，所有貨物將於1月從美國墨西哥灣沿岸碼頭和太平洋西北港口裝運。

路透社報道，特朗普在空軍一號上向媒體透露，「我問他（習近平），我希望你們加快採購速度，增加採購量。他基本上同意了。我認為習近平主席的行動會給我們帶來驚喜。」

2025年11月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在從安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）前往佛羅里達州棕櫚灘的空軍一號專機上向記者發表演說。（Reuters）

在中美領導人10月底於韓國進行會面後，中國恢復對美大豆的購買。據美國農業部數據顯示，中糧集團自10月底以來已預訂近200萬噸美國大豆。但近期達成的採購協議仍遠低於白宮先前宣布的1,200萬噸採購目標。

貝森特周二接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時表示，中國採購美國大豆「正按計劃進行」。此前，白宮指北京同意在未來三年半內購買8750萬噸美國大豆。