高市早苗服軟　中國外交部一言戳穿其「錯上加錯」

美國總統特朗普（Donald Trump）25日電話介入中日外交衝突，據報要求日本首相高市早苗「克制在台灣問題上發言」後，高市早苗迅速服軟。

據日本共同網報道，在26日的黨首辯論中，高市早苗就中日關係惡化的議題稱，有責任與中國對話建立良好關係，「通過對話建立全面的良好關係、追求國家利益最大化是我的責任」。

高市早苗又就台灣問題表示，「維持着非政府間的實務關係。（日本）根據《舊金山和約》放棄了全部權限，並無認定台灣法律地位的立場。」

對於如何認定「存亡危機事態」，高市早苗也回到傳統模糊立場，響應稱「將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有訊息進行判斷」。

這是此輪中日關係因高市早苗「台灣有事」論緊張升級後，高市早苗首次這樣表述。和此前「台灣有事」日本將出兵介入的挑釁性言論相比，態度出現明顯軟化。

日本最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥在辯論後對記者表示：「她（指高市早苗）不再說具體例子了。我理解為這等同於她事實上撤回了此前發言。」

2025年11月25日，日本首相高市早苗在東京官邸與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話後，向媒體發表演說。（Reuters）

不過，高市早苗表面態度「變軟」暗藏的用心，被中國外交部一眼看穿。

11月27日，在中國外交部例行記者會上，當有記者提問高市早苗所言「（日本）根據《舊金山和約》放棄了全部權利，並無認定台灣法律地位的立場」，中方是否認同這一說法？

中國外交部發言人郭嘉昆回答說：所謂《舊金山和約》是在排斥中、俄等二戰重要當事方的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件。這一文件違反1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置都是非法、無效的。

（知識點：所謂《舊金山和約》，是指由第二次世界大戰的48個戰勝國與戰敗國日本於1951年9月8日在美國舊金山所簽訂的條約，並於1952年4月28日正式生效。該合約主要是為了解決第二次世界大戰後戰敗國日本的領土及國際地位問題。合約聲明：日本承認朝鮮半島之獨立、放棄台灣、澎湖、千島群島、庫頁島、南沙群島、西沙群島等島嶼的主權。



《舊金山和約》是身為戰敗國的日本確立戰後再次崛起和確立國家走向的決定性合約。因《舊金山和約》簽訂時，中華人民共和國尚未取得聯合國席位因此被美國、英國、法國等國排除在外，故中華人民共和國政府自和約簽訂至今均未承認過《舊金山和約》。時任台灣蔣介石政府亦不認同該條約就台灣地位的論述，沒有出席和簽署該條約。



因為《舊金山和約》僅說明日本「放棄」台澎，未像《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》和《中日聯合聲明》那樣明確說明台澎交還中國，台灣是中國的一部分，因此成為「台灣地位未定論」的源頭，被各路「台獨」和一些親台國家引用，成為他們所言的國際法法理基礎。高市早苗引用《舊金山和約》表面服軟，就暗藏這樣的用心。）



2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

郭嘉昆說，高市早苗對具有充分國際法效力且在《中日聯合聲明》和《中日和平友好條約》等雙邊文件中明確強調的《開羅宣言》《波茨坦公告》避而不談，卻唯一突出非法無效的「舊金山和約」，這再次表明，她時至今日仍不思悔改，仍在持續損害中日四個政治文件精神確定的中日關係政治基礎，無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本準則，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」。這是錯上加錯。

郭嘉昆表示，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權。台灣地位問題早在1945年中國人民抗日戰爭勝利時就已經徹底解決。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。1972年《中日聯合聲明》明確，「日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」。

郭嘉昆指出，高市早苗引用《舊金山條約》的行為，「是錯上加錯，中方對此堅決反對，國際社會也應高度警惕。我們再次敦促日方切實反思糾錯，撤回錯誤言論，以實際行動體現對華承諾，以實際行動履行作為聯合國會員國起碼應盡的義務。」

針對記者提問，「日本在野黨黨首（指野田佳彥）就高市早苗參與黨首辯論時所作表態評論稱，高市不再提及具體事例，實際上撤回了此前的答辯。中方是否認同這種說法？

郭嘉昆明確回答說：「不再提及」和「撤回」錯誤言論是兩碼事，性質完全不同。日方妄想通過「不再提及」淡化、搪塞、掩蓋高市首相的嚴重錯誤言論，是掩耳盜鈴、自說自話，中方絕不接受。