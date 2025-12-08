日本經濟降幅超預期　如果中日經濟脫鈎將是「自殺」︱點經

日本內閣府12月8日發布二次統計報告，將今年第三季度日本實際國內生產總值（GDP）修正為環比萎縮0.6%，按年率計算降幅擴大至2.3%，這一降幅超出此前民間預測的平均值2.0%。而在11月發布的初步統計結果中，三季度日本實際GDP環比萎縮0.4%，按年率計算下降1.8%。毫無疑問，修正後降幅超過預期。



二次統計報告反映了法人企業統計等最新數據。受美國關稅政策不確定性等因素影響，企業設備投資由初步統計的環比增長1.0%大幅下調至下降0.2%，這是GDP降幅擴大的主要原因。同時，公共投資也由環比增長0.1%下調至下降1.1%。總體來看，內需對當季日本經濟增長的貢獻由負0.2個百分點擴大至負0.4個百分點，外需對經濟增長的貢獻維持負0.2個百分點不變。

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美（onodakimi.com）

一方面，經濟孱弱、物價高漲、日元貶值、社會保障承壓，導致民怨沸騰，新任日本首相高市從「台灣有事」到炒作雷達照射，顯然有意急於轉移社會注意力（更多內容見：《從「台灣有事」到炒作雷達照射 高市急於轉移注意力》），但對於日本而言，更危險的是，一再觸碰中國紅線，一再在敏感神經上挑釁，日本如此搞事，相信在經濟上可能面臨的衝擊應該說是有所準備的，但是對於問題的嚴重性，卻不一定認識很深刻——中國是日本最大的貿易夥伴國，最大的進口來源國，同時是第二大的出口國。

日本如此執迷不悟下去，中國在經濟上面採取的行動是在逐步升級的，會升級到何種程度，不知道日本有沒有想清楚，一旦升級到日本經濟結構遭受破壞的程度，那對於日本經濟而言，就是一種慢性自殺。

2025年11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

先看看中日經濟深度依存的現狀。從貿易規模與結構看可以說是不可替代的「壓艙石」。根據日本財務省數據，2024年中日雙邊貿易額達2925.94億美元（日本口徑），連續16年穩居日本第一大貿易夥伴，超過日本與美國（2247.18億美元）和韓國（780.91億美元）的貿易額之和。

中國是日本第二大出口市場，2024年佔日本總出口的17.61% ；中國是日本最大進口來源國，2024年佔日本總進口的22.49%，2025年前9個月進一步升至23.21% 。中國市場直接貢獻日本GDP約3%，疊加其他經濟聯繫後總計貢獻5%（約30萬億日元）。

日本經濟：圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

產業鏈深度綁定。日本對華汽車出口佔中國進口總量的37% ，每三輛進口車就有一輛來自日本；豐田、本田等六大日系車企在華累計建廠50多個 ，形成年產數百萬輛整車的產能網絡；日本汽車零部件對中國供應鏈依賴度達40% 。在半導體產業方面， 中國是日本半導體設備最大出口市場，2024年東京電子44%的收入來自中國；日本對華半導體出口額達1.31萬億日元，是對美出口的4.5倍 。

2025年7月7日，美國加州，圖為來自日本汽車生產商本田將出口美國的汽車停駐在三藩市一個碼頭。（Reuters）

更別說旅遊業，2025年前三季度日本接待了約748.72萬名中國遊客，占同期海外入境遊客總量的23.66%；同期中國遊客在日消費額達2.9501萬億日元，占日本該時段旅遊消費總額的42.65%，消費佔比遠超人數佔比，消費能力突出。另外，2025年1 - 10月中國赴日遊客數量同比增長40.7%，達820萬人次，已超2024年全年總量。

就旅遊業來看，中國遊客佔據了日本入境外國遊客總數的將近1/4，而中國遊客帶來的旅遊業收入，已經快接近50%。在這樣的情況下，中國遊客對於整個日本的旅遊業而言，可以說是絕對的支柱，是任何其他國家都無法超越和替代的。

日本經濟：圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場行逛。（Reuters）

「全面經濟脫鈎」這一極端情景的討論也日益增多，一旦發生對於日本經濟勢必造成四大領域的崩潰。首先就是旅遊業直接蒸發萬億日元消費。有測算顯示，若中國遊客減少100萬人次，日本將流失2.3萬個就業崗位 。全面脫鈎將導致日本旅遊業收入下降25.1%，相關產業損失慘重。其次就水產品與農業的出口市場將崩盤。

日本水產品滯留港口，而日本60%的大蒜、40%的豬肉依賴中國進口，斷供將引發物價暴漲。再有就是會發生汽車與半導體的產業鏈斷裂危機本田社長坦言：「無中國晶片，混動系統72小時內癱瘓」。

要知道，日本汽車產業60%零部件依賴中國供應鏈，脫鈎將導致產能閒置40%。還有就是教育產業，早稻田大學中國留學生佔比42%，年學費貢獻80億日元。據悉，每減少1萬名中國留學生，日本高校科研經費減少15%。日本經濟產業省測算，貿易中斷將導致日本年損失53萬億日元，佔GDP的10%。

日本經濟：圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場觀看一家海鮮餐廳的招牌。（Reuters）

當然，如此極端對中國也是有影響的，比如供應鏈成本上升、出口市場收縮，還有投資風險，可控但需警惕。也進而會對全球產業鏈產生動盪。特別是半導體與汽車產業鏈，中日半導體貿易佔全球33%，脫鈎將推高全球晶片價格立刻走高。並且，中日經貿佔東亞區域貿易35%，脫鈎可能引發東南亞供應鏈「骨牌效應」。全球經濟亦將因產業鏈斷裂而陷入滯脹風險。

2025年10月28日，美國總統特朗普和日本首相高市早苗在日本東京赤坂宮舉行雙邊會晤，雙方展示了關於確保關鍵礦產和稀土供應的簽署文件。（Reuters）

日本經濟孱弱，根本問題在於自身結構性發展困局深陷其中無法破局，再加上受美國關稅政策不確定性的極大影響。而高市的財政擴張也勢必加劇債務危機，經濟負增長、日元貶值等問題疊加。已經更糟糕的情況了，高市早苗涉台言論後，日本經濟學家預測損失達2.2萬億日元（拉低GDP 0.36%）。 而後面的反制措施可能會繼續升級。如此這般，高市不是讓整個日本在火架上炙烤嗎？