外交掌聲擋不住內患　李在明執政半年成敗交叉點

韓國總統李在明執政已滿六個月。若只看國際舞臺，他交出一張相當亮眼的成績單，但鏡頭切回國內，經濟體感與司法政治風暴交織，這位「外交總統」前路並不平坦。



韓國蓋洛普（Gallup）本月2日至4日的最新民調結果顯示，李在明的國政支持率維持在62%，連續兩周站穩六成。支持者給予肯定的首要理由是外交表現（32%），其次為經濟民生（14%）和職務能力（7%）；認為他表現不佳者，則將矛頭指向經濟民生不振（18%）與道德及司法爭議（11%）。

過去半年，李在明在外交上的亮點不斷。執政初期，他面對的最棘手難題是打破美國特朗普政府對韓國商品徵收25%對等關稅的僵局。直至10月底慶州亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議及第二次韓美首腦會談，韓國才等來轉機。雙方將通商與安保合作成果正式化為諒解備忘錄及聯合聲明，被輿論視為艱難突破。

「韓國建造核動力潛艇」首次納入韓美合作議程，更成為國內輿論沸騰焦點，被評為安保戰略邁向新階段，也讓李在明擺脫政權初期韓美關係緊繃的陰影。

2025年12月3日，韓國總統李在明在戒嚴令一周年之際發表演講。（Reuters）

同時，他先後亮相七國集團（G7）、聯合國大會、亞細安峰會和二十國集團（G20）峰會舞臺，並在慶州成功牽線中美元首破冰會晤，成功樹立「外交總統」形象。

然而，外交的掌聲並未傳導至民生溫度。儘管股市飆升、外資回流趨勢明顯，韓元走弱與物價攀升卻持續侵蝕家庭消費，加之房地產價格高位盤整，民眾對生活費的焦慮有增無減。

資本市場與實體經濟之間的錯位愈發明顯，活躍金融、恢復經濟、打擊股價操縱等李在明競選總統時的承諾推進緩慢，企業和民眾對明年經濟走向都難言樂觀。

其實，比經濟更敏感的是司法政治火線不斷升溫。

去年12月3日深夜，時任總統尹錫悅突然宣佈全國戒嚴，又在數小時後匆忙撤銷，背後動機至今爭議不斷。李在明近日把這場風波明確定性為「動搖憲政根基的政變未遂」，強勢宣示要徹底清算國家權力犯罪，並說應比照納粹戰犯，終身追責，甚至連帶處罰繼承人。

2025年10月29日，韓國慶州，圖為特朗普在李在明贈送禮物時緊握對方右手致意。（Reuters）

他還宣佈把12月3日定為「國民民主權日」，誓言將尹錫悅及夫人金建希的責任一併查清。此番表態引爆保守勢力反擊，指他進行政治報復，社會對立驟然加深。

隨之浮現的問題更趨尖銳：依法問責與政治清算之間的界線，應劃在哪里？

韓國政治評論員李鐘勳提醒：「執政不能靠清算過去驅動，否則國政將失去方向。」他警告，若內亂審判長時間拖拉不決，民眾難免出現審判疲勞。

分析認為，李在明政府當下面臨的最大課題，是如何將外交舞臺的亮眼表現，轉化為經濟與民生改善的實質成果。韓國歷屆政府曾在「清算前政府」與「治理國政」之間失衡而陷入困局，教訓近在眼前。

對於被視為「外交型總統」的李在明而言，未來半年將成為政權走向的關鍵期。是穩住民心繼續前行，還是因國內對立升級而治理失速，抉擇的時間點已日益迫近。

文章獲《聯合早報》授權轉載

