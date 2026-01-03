伊朗騷亂升級 特朗普威脅介入 德黑蘭政治前景若何？

在貨幣貶值、經濟崩潰、神俗兩界政權高壓統治和美國、以色列等強敵環伺交織之下，伊朗騷亂正迅速升級，擴大為 3 年來最嚴重的一波全國性動盪。

這場於2025年底開始爆發的民眾抗議，主要由貨幣貶值引燃，最初從德黑蘭商業區引燃火星，然後迅速向全國其它地區城市和大學校園蔓延，有些地方的鄉村也捲入其中。

伊朗貨幣過去一年大幅貶值，據《半島電視台》報道，伊朗里亞爾（Rial）兑美元的匯率在2025年已貶值近一半，12月份的通脹率約為50%。德黑蘭大巴扎商戶12月28日（上周日）開始抗議時，貨幣匯率是1美元兑142萬里亞爾，而一年前這一數字則是82萬里亞爾。如此嚴重的通貨膨脹導致伊朗商業與民生經濟陷入崩潰，不滿情緒迅速蔓延。

抗議者最初主要抗議貨幣貶值，經濟失序，生活水平下降，隨後即向更敏感的大規模失業、社會管制和國家政等議題擴散。抗議形式也從和平示威轉變為暴力衝突。

社交媒體流傳的視頻顯示，德黑蘭夜間多處火光四起，白天則出現大規模遊行，各種對抗性政治口號此起彼伏。革命衛隊總部等政府機構遭到攻擊並被示威者佔領。在洛雷斯坦省庫赫達什特，抗議者推倒並焚燒象徵當局政權的雕像與紀念物，畫面顯示群眾圍繞標誌物破壞並縱火，而伊朗安全部隊隨後以大規模逮捕與開火鎮壓回應。

官方尚未公布完整數據。伊朗有媒體報道說，新的騷亂中有兩到六人死亡。但國際媒體報道說示威至今已有數十人死亡、數百人受傷或遭到逮捕。

2026年1月2日，伊朗民眾在該國爆發示威之際，在首都德黑蘭一幅反美壁畫旁的街頭行走。（Reuters）

儘管這場示威不是伊朗這些年規模最大的示威——2022年，當時一名年輕女子Mahsa Amini因為被道德警察指控未正確佩戴頭巾，在警方拘留期間死亡而引發過更大規模的全國性示威——但是因為此次騷亂發生在以色列和美國對伊朗的「十二日戰爭」之後，伊朗神俗兩界政府的威信在戰爭中遭到嚴重打擊，哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）集團的統治合法性遭到普遍質疑，會不會最終失控很難說。

更關鍵的是，伊朗內部不同政治派別之間，好像也出現了微妙裂痕。

依附於哈梅內伊的神權官員和革命衛隊的高級軍官們對抗議態度嚴厲，主張對示威者進行嚴厲彈壓。伊朗最高領袖哈梅內伊的顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）表示，伊朗國家安全是不可逾越的紅線，任何勢力干涉伊朗安全的行為都將遭到反擊。

伊朗總統佩澤希齊揚的講話卻似乎更具和解性。佩澤希齊揚1日發表講話時承認當局的失職是造成這場危機的原因。他說，「責任在我們身上……不要找美國或其他任何人來承擔責任。我們必須盡職盡責地服務人民，讓他們滿意……解決這些問題的辦法必須由我們自己來找到。」

這種裂痕是否會引發伊朗當局內部高層的政治衝突，進而導致政權更迭，目前還不得而知。

另一方面。美國總統特朗普（Donald Trump）1月2日威脅稱，如果伊朗政府暴力鎮壓示威，美方將出手介入局勢。他強調：「我們嚴陣以待，隨時可以行動。」特朗普2日在社交媒體Truth Social上就伊朗示威表態，強調：「如果伊朗暴力槍殺示威者，美國將會出手相救。」

考慮到伊朗政權內部疊加存在「畏美」、「抗美」和「親美」等各種情緒，特朗普威脅施壓，會不會引發伊朗內部更深層次政治裂變，也尚未可知。