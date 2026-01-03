特朗普警告伊朗勿暴力鎮壓示威　稱美國或出手介入：我們嚴陣以待

伊朗多個城市自2025年12月29日起爆發示威，大批民眾上街對高通脹及經濟危機表示不滿。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月2日威脅稱，如果伊朗政府暴力鎮壓示威，美方將出手介入局勢。他強調：「我們嚴陣以待，隨時可以行動。」



路透社及英國《衛報》報道，特朗普2日在社交媒體Truth Social上就伊朗示威表態，強調：「如果伊朗暴力槍殺示威者，美國將會出手相救。」伊朗官方此前表示，示威活動已造成至少6人喪生。

2026年1月2日，伊朗民眾在該國爆發示威之際，在首都德黑蘭一幅反美壁畫旁的街頭行走。（Reuters）

針對特朗普的威脅，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）表示：「從伊拉克、阿富汗到加沙，伊朗人民對美國的『救援』經驗瞭如指掌。」

沙姆哈尼強調，伊朗國家安全是不可逾越的紅線，任何勢力干涉伊朗安全的行為都將遭到反擊。

2025年12月22日，美國佛羅里達州海湖莊園，總統特朗普（Donald Trump）出席記者會，宣布建造海軍「黃金艦隊」（Golden Fleet）計劃。（Reuters）

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）則在社交平台表示，美國干預伊朗內政會導致整個中東地區陷入混亂，反損及美方利益。