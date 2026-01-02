伊朗抗通脹示威至少6死　貨幣腰斬一度跌至1美元兌142萬里亞爾

伊朗貨幣過去一年大幅貶值，高通脹及經濟危機引發的示威活動正不斷擴大，1月1日（周四）蔓延至農村省份。伊朗政府表示，抗議活動已造成至少六人喪生。據《半島電視台》報道，伊朗里亞爾（Rial）兌美元的匯率在2025年已貶值近一半，12月份的通脹率約為50%。德黑蘭大巴扎商戶12月28日（上周日）開始抗議時，貨幣匯率是1美元兌142萬里亞爾，而一年前這一數字則是82萬里亞爾。



據《英國廣播公司》報道，伊朗的示威已持續五天，民眾因不滿生活成本飆升而舉行抗議活動，造成更多人員死亡。

2025年12月30日，伊朗德黑蘭，伊朗里亞爾（Rial）貨幣近期不斷貶值之際，當地民眾走過商店。（Reuters）

半官方的法斯通訊社（Fars）和人權組織Hengaw都報道稱，在伊朗西南部城市洛爾德甘（Lordegan），示威者與安全部隊發生衝突，造成兩人死亡。法斯通訊社也通報稱，在伊朗西部城市阿茲納（Azna）和庫赫達什特（Kouhdasht），分別有三人和一人喪生。

另據伊朗國家媒體報道，12月31日（周三）晚上，在西部洛雷斯坦省（Lorestan）庫赫達什特市（Kouhdasht），一名與伊朗革命衛隊 (IRGC) 關聯的安全部隊成員在與抗議者的衝突中喪生。

據報道，今次的抗議活動始於德黑蘭，一些商戶對伊朗貨幣里亞爾在公開市場上兌美元匯率的再次暴跌感到憤怒。大學生其後亦加入抗議活動，示威蔓延至到多個城市。

2025年12月20日，伊朗德黑蘭，一名貨幣交易商手持百元美鈔，伊朗里亞爾（Rial）貨幣近期兌美元匯率大幅貶值。（Reuters）

這場抗議活動是自2022年以來規模最大的一次，當時一名年輕女子Mahsa Amini在警方拘留期間死亡而引發示威。Mahsa Amini被道德警察指控未正確佩戴面紗。

報道指，為防止事態升級，今次在德黑蘭示威活動最初發生的地區，現時保安措施已變得十分嚴密。

伊朗總統澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）表示，政府將聽取示威者的「合理訴求」。