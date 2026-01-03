軍事入侵委內瑞拉：打你何須理由　美國的無恥不加掩飾

一心想要拿到2025年度諾貝爾和平獎的美國總統特朗普（Donald Trump），剛剛於2026年1月3日下令對主權國家委內瑞拉（Venezuela）實施軍事侵略！美軍對委內瑞拉境內轟炸地點包括委軍用機場、國防部、港口等目標。緊接著，特朗普稱，美方已成功對委內瑞拉實施打擊，抓獲委內瑞拉總統馬杜羅及其夫人，並帶離委內瑞拉。



2025年12月，馬杜羅和特朗普證實，雙方曾通電話。就在1月1日，馬杜羅還說，如果美方想就打擊毒品走私的協議進行嚴肅談判，委方「隨時準備着」，即便是在美國，也有很多人不相信委內瑞拉制毒，雙方需要在「掌握事實的基礎上，認真地進行對話」。 這是明擺着，特朗普獅子大開口，提了一大堆要求，馬杜羅沒法答應。經過1個月左右的討價還價，美國還是不滿意，於是硬上了，直接轟炸。說的更直白一點：打你不需要理由。

美國以「毒品犯罪」為由跨境通緝、甚至軍事行動抓捕馬杜羅，嚴重違反國際法與國家主權原則，本質是霸權行徑。這是赤裸裸的帝國主義，是披着法治外衣的國家恐怖主義，是赤裸裸的主權掠奪。每一步操作都寫滿虛偽與殘暴，把霸權的骯髒本質暴露得淋漓盡致。嘴上高喊「熱愛和平」，手裏也絕不會停下片刻對無辜平民進行公開屠殺！

古巴譴責美國襲擊委內瑞拉的「罪行」，呼籲國際社會對此採取緊急行動。古巴國家主席迪亞斯-卡內爾在社交媒體上說：「我們拉丁美洲這一和平區正遭受殘酷的攻擊。這是針對勇敢的委內瑞拉人民和我們美洲的國家恐怖主義行徑。」

通緝主權元首、海盜式搶劫、公然軍事空襲，最後跨境抓捕他國領導人，行徑無比無恥。這不是簡單的干涉內政，而是對國際法基本準則的全盤踐踏，對主權國家的極致羞辱，比黑幫還卑劣，比海盜還猖狂！

2025年12月10日，委內瑞拉加拉加斯（Caracas），總統馬杜羅（Nicolas Maduro）手持一頂帽子，與支持者一起參加紀念聖伊內斯戰役（Battle of Santa Ines）的遊行。（Reuters）

從12月美軍在委內瑞拉附近海域上演海上攔截戲碼,直升機空降士兵扣押裝載200萬桶石油、價值7800萬美元的船長號巨型油輪，還揚言要扣押更多油輪、徹底封鎖委石油出口——特朗普曾親口承認「要奪取委內瑞拉全部石油」，這哪裏是執法？就是明搶！聯合國專家和多國指出其行為缺乏法律依據，定性為「海盜行為」。國際法專家強調，公海扣押他國合法貨物違反《聯合國海洋法公約》，美國以反恐或制裁為名實施的行動被批評為選擇性執法。

2026年1月3日凌晨，美軍直接空襲委內瑞拉首都加拉加斯，多處爆炸濃煙滾滾，還策反馬杜羅專機飛行員、策劃「斬首行動」，甚至部署8艘攜1200枚導彈的戰艦+核潛艇瞄準委內瑞拉，製造百年最大軍事威脅。更效仿1989年入侵巴拿馬抓捕國防軍司令諾列加，跨境抓捕馬杜羅夫婦帶離委內瑞拉，這是赤裸裸的軍事政變！從美國司法部公然懸賞通緝另一主權國家的合法民選國家元首，宣稱「馬杜羅必須受美國審判」，到赤裸裸公然入他國境內抓捕——這等同於宣佈「美國就是世界法官，他國主權全是擺設」，直接廢掉了國與國平等交往的根基，開創了「強國可隨意追殺他國元首」的恐怖先例！

圖為2025年12月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的除夕派對上發表講話。 （Reuters）

這種把他國元首標價追殺、把他國資源肆意掠奪、把他國領土隨意轟炸的行徑，把國際法徹底踩在腳底下。美國此次跨境抓捕馬杜羅，是霸權主義的終極裸奔，是法治文明的最大恥辱！從侵略伊拉克、阿富汗，到侵略委內瑞拉（更多內容見：《2026年展望｜委內瑞拉會否變成特朗普的「伊拉克」》），給全世界上了最殘酷的一課：在美式霸權面前，沒有國際法，沒有主權平等，沒有正義可言，只有順我者昌、逆我者亡的強盜邏輯！