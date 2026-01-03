伊朗示威致10死　特朗普威脅介入　伊議長：美國若行動必將報復

綜合《以色列時報》（The Times of Israel）與《國家報》（The National）報道，伊朗多個城市自2025年12月29日起因高通脹及經濟危機爆發示威，據官方媒體及人權組織通報，示威已造成至少10人死亡。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前揚言或進行干預，伊朗官員將此言論視為外國干涉內政的證據，予以強烈回應。



抗議活動主要由通貨膨脹飆升、貨幣貶值及生活成本上漲所引發，目前已蔓延至包括首都德黑蘭在內的全國多個城市。伊朗警方發言人蒙塔澤拉爾馬赫迪（Said Montazeralmahdi）表示，當局承認民眾改善生活條件的訴求，但明確區分合法抗議與「破壞性的行為」，警告絕不允許動亂演變成混亂。

2025年12月30日，一個男人在伊朗街頭抗議該國糟糕的經濟狀況。（X@jadi）

伊朗安全和情報機構表示，他們拘留了幾名被指控「與境外反對派團體有聯繫」，並試圖利用抗議活動煽動動亂的人。

特朗普此前警告，若伊朗當局殺害和平抗議者，美國將會「出手相救」。伊朗議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）直言，美國的任何行動都將招致報復。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）指責美方言論魯莽和危險。

伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravani）呼籲聯合國安理會譴責特朗普言論，同時強調伊朗有權捍衛主權與國家安全。