美軍逮捕馬杜羅後，假設解放軍活捉台獨領導人，特朗普當如何？

有生以來，你我再次見證歷史。

美軍2026年1月3日僅僅用時兩小時20分鐘就速通委內瑞拉，活捉委內瑞拉現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人並帶走。雖然上台以來特朗普（Donald Trump）一直被諷刺TACO（特朗普總是臨陣退縮），但是這次美軍神兵天降速戰速決，再次震驚世界。

沒有獲得聯合國授權，沒有被國會批准，沒有與盟友協調，當特朗普真正決定動手，連宣戰甚至是*「洗衣粉」、生化武器這樣的藉口都不再找。

*編按：2003年2月5日，時任美國喬治布殊政府的國務卿鮑威爾（Colin Powell）在聯合國安理會上拿出了一瓶裝有白色粉末的試管，作為伊拉克搞大規模殺傷性化學武器的證據，曾被俄羅斯總統揶揄該可能是洗衣粉

左圖：2026年1月3日，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），直升機飛過爆炸造成的濃煙。（Reuters）右圖：2025年1月3日，美國總統特朗普在在社交媒體Truth Social上傳委內瑞拉馬杜羅被抓捕後的照片。（Truth Social@ealDonaldTrump）

沒有假裝自己披上了民主人權國際法的外衣，特朗普用最古老、最赤裸裸的方式告訴世界：委內瑞拉是美國的後院，馬杜羅是我的眼中釘，我要動手，就這麼簡單。

俄羅斯2022年兵臨基輔想要速戰速決烏克蘭，但是失敗了，到現在俄軍也沒能完全拿下烏東四州。而如今美國一出手，委內瑞拉總統就被活捉了，是俄羅斯太弱還是美軍太強悍，人們自有分曉。

美國的行為也是典型的侵略。但在此刻，人們對美軍強大能力的震驚掩蓋了對美國橫行霸道的憤怒。人們唯一不解的是正在追逐諾貝爾和平獎的特朗普為什麼要自毀清譽選擇在委內瑞拉動手？

2026年1月3日，美國總統特朗普與中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）等人坐在位於佛羅裏達州的海湖莊園內，觀看美軍對委內瑞拉發動的軍事行動。 （Reuters）

事實證明，和虛名比起來，實際利益才是真。

關稅導致的物價飆升很可能斷送中期選舉，而出手委內瑞拉之後，看看美國社交媒體上，霍士新聞、CNN等新聞報道的評論區，動輒上萬條評論主流都是美國人對美國如此強大的歡呼。特朗普在贏得民心選票上確實有一套。

就連美國國會，個別反對議員的發言也被對特朗普熱烈的掌聲和支持淹沒。美國人太需要一場振奮人心的勝利。而特朗普直接給了。

特朗普當然明白，美國的單極霸權確實已經解體了，從戰略上，美軍已經退守西半球。但西半球就是最後的底線不能一退再退。美國藉助在委內瑞拉有限的軍事行動震懾了小國同時又狠狠摑了中俄一巴。

委內瑞拉總統馬杜羅夫婦1月3日晚被送到紐約後，再由囚車押解往法院。（Reuters）

近年來，俄羅斯在軍事上武裝委內瑞拉，中國在經濟上武裝委內瑞拉，從查韋斯到馬杜羅，委內瑞拉已經是美國後院扛旗反美的國家。從巴西阿根廷到墨西哥古巴秘魯，美國後院不少國家已經是中國「一帶一路」的積極參與者。這次美國出手委內瑞拉，不僅逮捕了馬杜羅，連捧他上台的查韋斯（Hugo Chávez）的紀念館和墓地都轟炸了。特朗普是在告訴全世界，別狗眼看人低。

美國可以放棄全球霸權，但是美國眼皮子底下的勢力範圍不容許中俄沾染。出手委內瑞拉是美國劃的一條紅線。

俄羅斯違反國際法也要在烏克蘭攻城略地是為了什麼，是為了樹起籬笆，圈定屬於自己的不容染指的安全邊界。美國對委內瑞拉動手是為了什麼，也是為了在自己勢力範圍內立威。

人們都在問，今天是委內瑞拉，下一個會是誰。毫無疑問，下一個是中俄染指的美國勢力範圍內想要挑戰美國的國家。

2025年12月1日，克里姆林宮發布的影片顯示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在某未公開地點視察俄軍聯合部隊指揮中心，該部隊正參與對烏克蘭的軍事衝突。（Kremlin.ru/Handout via REUTERS）

對小國家來說，美軍恐怖如斯，美國確實惹不起。對中俄等大國來說，舊的秩序已經解體，新的版圖正在繪就，如果看不懂美國劃下的紅線，未來就會有更多的衝突。

美俄有達成利益交換的基礎，特朗普急於平息俄烏衝突，承認了俄羅斯在烏克蘭的領土訴求，希望和平相處。在美國的後院，出手委內瑞拉是特朗普對中俄的宣言——美國的核心利益不容挑戰。連在中東敘利亞的戰略利益都無暇兼顧的俄羅斯根本沒有和美國在拉美掰手腕的餘力，尊重美國的做法是大概率事件。

問題是，美國拿什麼來換取中國讓出在美洲的利益？美國的利益需要被尊重，那中國核心利益中的核心台灣，美國什麼時候打算尊重一下呢？如果中國效仿美俄用武力捍衛一下在周邊的核心利益，美國又該如何？

解放軍近年來多次圍台灣島進行軍事打擊演習，圖為解放軍無人機近距離抵近台灣拍攝的台北101大樓圖景。（央視新聞截圖）

特朗普如此明目張膽下令逮捕委內瑞總統，敢問假設有一天解放軍神兵天降逮捕了謀獨的台灣領導人，美國又有何面目說反對？特朗普是時候做出選擇了。

有一句阿拉伯諺語，「不要輕易動怒，動怒就會拿出真本事，拿出真本事就會看出真本事不怎麼樣」。特朗普看似不再TACO拿出了真本事，但仔細一看也不過如此。美國的軍事力量是很強大，尤其在打委內瑞拉時真的顯得非常強大。這就像一個數學天才去做小學卷得了100分，未必就顯得有高超水平。

如果美國只是耀武揚威振臂怒吼，而沒有想好如何和中國進行利益交換長期共存，問題就不會得到真正解決。