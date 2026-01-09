日本製造撤離中國　重要的不是「大潰敗」而是下一站｜點經

曾經的「日本製造」，是質量的代名詞。常年銷冠的豐田，相機界的佳能，還有益力多、松下、索尼……那時候，「日系」兩個字幾乎等於「可靠」。巔峰時刻，日資企業在華表現是曾何等輝煌，幾乎涉及了中國民眾生活的方方面面，汽車、電視、冰箱、空調、打印機、照相機等等。

然而，曾幾何時，日本企業的退潮悄然開場：家電領域，東芝2018年出售電視品牌，松下被傳考慮出售電視機業務；數碼行業，奧林巴斯2018年關閉深圳工廠；快消品市場，MENARD美伊娜、雪肌精、Tatcha、SIDEKICK等品牌相繼撤離。

如今，佳能中山工廠關停、三菱退出中國、索尼手機悄然退場，一幕幕讓人唏噓。這些曾以「老師」身份在中國市場叱咤風雲的日本品牌，正以令人錯愕的速度撤離中國市場。這場撤退潮背後，既有時代變遷的無奈，也有競爭力下滑的困境。



圖為佳能相機產品（FB@Canon Marketing Japan）

看看這些日企的「成績單」：2021年日系三大車企在華市場份額高達兩成，而3年後的2024年降到了一成。其中，日產（Nissan）2024年在華銷量僅剩不足70萬輛，比5年前峰值時暴跌五成。其純電車型兩個月累計銷量不足50輛。

本田（Honda）2024年銷量85萬輛，10年來首次跌破百萬，2025年甚至可能跌破60萬。豐田也只能靠低價策略維持銷量，利潤更是暴跌超六成。再看佳能在中山運營了20多年的打印機工廠關停，該工廠巔峰時期員工達上萬人，累計生產超過1億台激光打印機，但最終因不敵中國品牌而停擺。2010年國產打印機在華份額僅16%，今年前三季度本土品牌份額已超過4成，而佳能的市場份額降至不足4%。

圖片來源：Honda

此外海關數據顯示，中國從日本進口的家電金額逐年遞減，2022年10億美元，2023年降至不足8億，2024年進一步降至7億。在冰箱、洗衣機、空調等白色家電領域，松下等日企早已被海爾等國產品牌擠壓到邊緣。早在2020年，中國本土品牌在洗衣機、冰箱、空調市場的零售份額就已達七成、八成和九成，形成絕對優勢。即便在高精尖製造的精密加工領域，高端軸承國產化率已經接近七成，中端數控機床國產佔有率也接近七成。

日企似乎在經歷一場「全面潰敗」。誰還記得，它們曾是「中國製造」的學習標杆？日本製造，為何突然不「香」了？

在華日企敗走

主要有三個層面的原因。首先是中國國產品牌的進步太快了，中國完成了產業的升級換代。昔日的「老師」正逐漸被「學生」超越。這是中國產業升級換代的結果。二十年前，日本製造技術領先，管理先進。但中國企業在學習過程中完成了超越。這不是偶然，是中國企業在研發上持續投入的結果。

十年前，大量中國人還跑到日本瘋搶智能馬桶，但今天，國產智能馬桶銷量已超過全球六成；2020年，日系車在中國的市佔率還接近四分之一，去年已經跌到了11.2%；更不用說家電行業，國產空調三巨頭美的、格力、海爾的市佔率超過七成；電視機Top4海信、TCL、創維、小米的合計市佔率更是超過了80%。

智能馬桶（AI圖片生成）

中國造的產品不僅技術慢慢追上來了，在成本控制和售後服務反應速度上更有優勢。國產貨保持差不多技術水平的同時，價格還更便宜。消費者都是實際的，哪個好就選哪個，當國產替代品質量差不多甚至更好的時候，大家自然就偏向國產了。

第二個原因是，日企的戰略失誤。系統性僵化造成日本企業在中國市場的表現，可以說特別「固執」。就像一個沉重的巨人，反應遲鈍，轉身緩慢。

不少日企習慣於長期依賴「品質溢價」和「品牌光環」，對中國市場的變化不夠敏感。研發中心設在日本，中國團隊往往難以參與產品定義的關鍵環節，導致新品上市周期長、功能脫離中國用戶的實際使用場景。例如，夏普（Sharp）堅守高端定價，卻在屏幕技術上被京東方、TCL華星等後來者超越。再比如2018年，中國的茶飲界掀起了一股「無糖」風潮，連可口可樂都推出了無糖配方。而益力多卻還在堅持用幾十年如一日的高糖配方。在越來越注重健康的中國消費者眼中，自然要被淘汰。當中國這邊提出要開發加長軸距的車型時，日方高管直接說「三菱不用為中國市場改變」。這種對市場變化不敏感的做法，在競爭激烈的中國市場裏，肯定是要吃大虧的。

並且，日企依賴的品質光環也在頻頻爆出的醜聞中被消解。例如：高田安全氣囊缺陷，故意隱瞞「生產的安全氣囊的氣體發生器可能會爆炸」；三菱油耗數據造假，差距達到5%—10%；日本第三大鋼企「神戶製鋼所」連續四年造假，將產品以次充好供應給客戶；百年藥企小林製藥隱瞞產品安全問題，造成5人死亡、114人住院......小林製藥在記者會上道歉。這些事件，讓中國消費者逐漸對日本品牌祛魅了。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

說到這裏，就不得不提日本整體的產業戰略問題。日本這些年在產業佈局上可謂一步錯，步步錯。在半導體領域被韓國超越，在消費電子領域被中國趕上，在新能源汽車領域又慢了一拍。這種戰略上的連續失誤，反映到具體企業身上，就是市場競爭力的持續下滑。

其實，自從日本首相高市早苗出任之後，中日關係出現變化， 高市的言行不意外地觸動中國社會的敏感神經，但，同對比之前釣魚島「國有化」風波的情況，現在沒人提「抵制日貨」了。答案其實也很簡單。如今除了像高端攝影器材這樣的極少數領域，平時生活裡基本上已經不用買日本貨了。這不是靠抵制做到的，而是市場自己選出來的結果。日本製造在中國市場已經從過去的「必需品」變成了「可選項」，甚至很多領域連「可選項」都算不上了。

日本企業在全球市場仍有一定競爭力。但問題在於，日本企業似乎更滿足於在全球市場吃老本，缺乏應對新興市場變化的創新能力。日本製造在中國的潰敗，不是偶然的，是市場經濟規律作用的必然結果。而這種變化背後，更是中國工業體系的全面進步。從家電到通信設備，從高鐵到數碼產品，中國製造正在各個領域實現突破。如今的中國消費者，面對日本品牌的退出，更多是一種淡然的態度。這種淡然背後，是中國製造業實力提升帶來的自信。當國人能夠生產出同樣好甚至更好的產品時，自然不需要通過抵制來表達情緒。

高端科技領域日企加注中國

不過，如果你認為日企在拼命撤離中國，也不夠準確。2024年日本出口額創45年來新高，豐田去年的利潤甚至超過中國18家上市車企利潤總和。很多人不知道的是：今年前三季度，日本對華投資同比暴漲了55.5%，在所有國家中遙遙領先，排名第一。事實上，日本企業同時正在悄悄加大中國的佈局。

部份日企退出中低端業務，只是硬幣的一面。另一面，則是日企正以前所未有的力度，在高端科技領域押注中國。今年4月，豐田投資20億美元在上海設立獨資電動車公司，專注雷克薩斯（Lexus）純電動車及電池研發。這是繼特斯拉之後第二家在滬獨資建廠的外資車企，標誌着豐田徹底打破合資依賴，將核心電動技術與高端品牌直接落地中國。

2024年11月30日，在曼谷舉辦的2024年泰國國際汽車展上，可以看到日本豐田汽車公司（Toyota Motors）標誌。（Getty）

另外，雷克薩斯中國升任李暉為豐田中國總經理。這是豐田自1964年進入中國市場以來，首次由非日籍的華人高管執掌全局。人事安排釋放出明確信號——豐田正從「總部指令型」轉向「本地決策型」，將中國市場從執行終端升級為戰略策源地。

此外，2025年9月，松下在上海投資建設新工廠，專注於半導體封裝材料這一關鍵「卡脖子」環節。在中美博弈加劇的背景下，加碼中國半導體供應鏈，說明松下判斷中國不僅是最大市場，更是未來全球電子製造不可替代的核心戰場。

……可見，日企不是簡單的撤離中國，而是在大洗牌。這是極為鮮明的「K型分化」——低端產能加速退出，高端領域持續加碼。這是一場系統性戰略調整的信號。「大洗牌」的背後，是日企對華戰略的根本性轉變：不再視中國為廉價代工基地，而是具備完整產業鏈、強大創新活力與超大規模內需的「全球戰略高地」。

總的來說，日本製造在華撤退是一個標誌性事件，它宣告了一個時代的結束，也預示着一個新時代的開始。那些技術尖端、響應敏捷、本地化深入的日企，會繼續在中國這片競爭最激烈的市場紮根生長。這也反過來鞭策中國企業——在高端製造領域，強勁的對手從未離開，只是換了一種方式存在。對中國製造業來說，目標更不僅是在國內市場超越日本製造，更要在全球市場證明中國製造的競爭力。