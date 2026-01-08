美軍大批飛機出動：伊朗虛驚一場　俄羅斯遭羞辱式「執法」

這絕對是俄羅斯的奇恥大辱！

美東時間1月7日8時43分，美國歐洲司令部在社交媒體發布消息稱，在北大西洋扣押一艘俄羅斯油輪。約半小時後，美國南方司令部宣佈，在國際水域扣押了另一艘名為「索菲亞」號的無國籍油輪。

白宮新聞秘書萊維特在當太難的記者會上說，遭美方扣押的俄羅斯油輪違反了美國的制裁措施，船員可能因違反美國法律而受到起訴，如有必要，他們將被帶到美國接受審判。

對於美軍當天在加勒比海域扣押的另一艘無國籍油輪，萊維特說，美國海岸警衛隊正在護送該油輪前往美國進行最終處置。

在北大西洋被美軍扣留的這艘名為「馬里涅拉」（Marinina）號的油輪原名為「貝拉1」（Bella-1）號，2025年12月21日，它在前往委內瑞拉裝載石油途中，在委內瑞拉附近水域遭美國攔截，成功阻止了美方人員登船企圖後掉轉向駛入大西洋，美國軍方船隻則一路追趕。在此期間，這艘油輪將註冊國變更為俄羅斯，獲得了懸掛俄羅斯聯邦國旗航行的臨時許可，並改名為「馬里涅拉」號。

但是，改籍和懸旗不僅未能阻止美軍攔截，反而讓美軍更為興奮。擄走委內瑞拉總統馬杜羅後，美軍即派出大批軍機飛越大西洋，執行扣留這艘油輪的任務。根據開源航班追蹤數據和地面觀察員的觀測顯示，僅1月3日當天，就至少有10架C-17運輸機從美國飛往歐洲。其餘機型還包括AC-130J炮艇機以及一架特種作戰飛機。

在英國費爾福德皇家空軍基地，人們還發現了幾架經過高度改裝的MH-47「支奴幹」和MH-60M「黑鷹」直升機，據推測是由C-17運輸機運輸到那裏的。

馬杜羅被美軍三角洲部隊抓捕並帶到美國紐約受審。

美軍跨大西洋調動飛機讓伊朗一度非常緊張。

因為幾個月前，特朗普派美軍轟炸伊朗核設施，就是先從大西洋方向起飛大批飛機佯攻，然後派B2隱形轟炸機，從東部跨太平洋飛行，襲擊得手。

伊朗外交部發言人巴加埃當時表示，伊朗武裝部隊正保持高度警惕，加強戰備，以應對可能的新一輪襲擊。

有英國媒體還聲稱，伊朗最高領袖哈梅內伊已經做好了出逃俄羅斯避難的計劃，一旦國內局勢在美以介入下失控，會逃往俄羅斯避難。

但是這次，伊朗虛驚一場，美國沒有對伊朗下手，而是直撲俄羅斯油輪而去。

有媒體報道說，俄羅斯方面因為預感不妙，已經派出一艘潛艇及其他海軍力量為這艘油輪護航。但是，美軍根本視俄羅斯護衛艦艇為無物，仍然強行登船，扣留了船隻和船上人員。

更誇張的是，當美軍士兵從直升機索降扣留該艘油輪和船員時，俄羅斯的潛艇就在附近。

而且有消息還說，英國空軍為美方扣押「馬里涅拉」號油輪行動提供情報與空中支持，包括在行動前後，英國空軍多型軍機曾在相關空域活動對該油輪實施跟蹤監控。

美國的做法，對俄羅斯來說絕對是奇恥大辱。被扣留的俄羅斯油輪當時正行駛在北大西洋公海之上，按道理應該受到相關國際法保護。俄羅斯作為一個獨立的主權國家，美國沒有權力登船執法並扣留俄方船隻與人員。

1月3日，美軍剛以軍事手段擄走馬杜羅，並以執法為由，將其押送到紐約審判。如今又在公海大陣仗扣留俄羅斯油輪，並聲稱要將船員帶到美國審判，顯然是完全無視俄羅斯的尊嚴與利益，也無視俄羅斯的護航軍力。

俄羅斯方面，俄交通部星期三譴責美國扣押油輪，稱任何國家均無權對在其他國家管轄範圍內的船舶使用武力。俄外交部也要求美國確保油輪上的俄公民受到人道對待，不應阻礙油輪上的俄羅斯人儘快返回家園。接下來俄羅斯是否會採取報復行動，值得關注。