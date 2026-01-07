馬杜羅政府被揭輸送瑞士價值逾405億元黃金　換外匯改善民生惹議

海關數據顯示，在委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）執政初期，委內瑞拉曾向瑞士運送價值約52億美元的黃金，以支撐當時面臨困境的國家經濟。但這些資金是否真正用於改善民生，長期備受爭議。



路透社報道，數據顯示，從2013年馬杜羅上台至2016年，這個南美國家共向瑞士出口113噸黃金，總價值接近41.4億瑞士法郎（約405億港元）。瑞士廣播公司SRF報道稱，這些黃金均來自委內瑞拉中央銀行。

作為全球主要的黃金精煉中心之一，瑞士境內擁有五家大型黃金精煉廠。SRF指出，這批來自委官方儲備的黃金，很可能被運往瑞士進行精煉、認證，並隨後轉運至其他目的地。在美國制裁壓力下，委央行曾出售黃金儲備，以獲取外匯。

2025年6月19日，瑞士蘇黎世，瑞士銀行（UBS）的標誌出現在瑞銀集團一家分行外。（Reuters）

海關數據顯示，自2017年歐盟對委內瑞拉實施制裁起，直至2025年，委內瑞拉未再向瑞士出口黃金。瑞士在2018年初採納了歐盟的相關制裁措施，導致委內瑞拉對瑞士的黃金出口驟降至零。

馬杜羅被美跨境抓捕後，瑞士周一已下令凍結馬杜羅及36名關聯人士在瑞士持有的資產，但並未披露這些資產的具體價值或來源。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

目前尚不清楚這些被凍結資產，是否與此前從委央行轉運的黃金存在關聯。

StoneX市場分析師奧康奈爾（Rhona O’Connell）指出：「2012年至2016年間，委內瑞拉央行曾在極度困境下大量拋售黃金，其中很大一部份流向了瑞士……之後，這些黃金可能留在金融體系的交易對手手中，也可能被鑄成小金條，出售到亞洲或世界其他地區。」

奧康奈爾解釋說，儘管歐盟和瑞士的制裁並未包含對從委內瑞拉進口黃金的全面禁令，但此後委內瑞拉對瑞士的黃金出口大幅下滑，很可能是因為「委央行已經幾乎沒有黃金可賣了」。

