特朗普很快就會明白肆意妄為不能沒有邊界

美國派兵劫持委內瑞拉總統後，1月7日在北大西洋公共海域派兵控制了註冊國為俄羅斯的「馬里涅拉」（Marinera）油輪。當時俄羅斯已派出一艘潛艇及軍艦等其他海軍力量為這艘油輪護航，但美軍海豹突擊隊乘坐軍機從天而降劫持了油輪。

俄羅斯外交部1月8日發表聲明斥責美國粗暴踐踏航行自由權，「蔑視」國際海上航行公認的規則，要求美國立即停止對「馬里涅拉」號油輪及其他在公海合法航行船舶的非法行動。

俄羅斯軍艦近在咫尺，美軍敢在公海劫持俄羅斯軍艦護航的油輪，足以說明事態的嚴重性，這無異於甩耳光，公開給俄羅斯下馬威。

2026年1月6日，委內瑞拉附近的國際水域，美國官員稱海岸防衛隊正追捕一艘油輪。圖為俄羅斯油輪「貝拉1號」（Bella-1）2025年3月18日在新加坡海峽航行。（Reuters）

從對委內瑞拉動手到羞辱俄羅斯，美國意欲何為？只是為了展示對西半球的控制力嗎？俄羅斯必須回答的問題是真的可以忍受美國的肆無忌憚嗎？俄羅斯的油輪被劫持後就這樣了嗎？

美國急於在西半球展現存在感，但如果是建立在損害其他國家利益的基礎上，真的能行得通嗎？美國同其他等大國的利益邊界到底在哪裏？除了口頭譴責，國際社會真的對美國束手無策嗎？

1月9日俄羅斯對烏克蘭境內關鍵設施實施了大規模報復性打擊，其中包括使用「榛樹」超高音速導彈系統。「榛樹」最高速度達10馬赫，俄羅斯曾稱其「無法被攔截」。烏克蘭軍方的聲明也證實，俄羅斯使用彈道導彈對烏克蘭的基礎設施發動了導彈襲擊，該導彈「沿彈道軌跡以約13000公里/小時的速度飛行」。

2026年1月9日，土耳其安卡拉方面製作出一份名為「俄羅斯彈道飛彈Oreshnik」的資訊圖表。（Getty）

‌‌這是俄烏衝突爆發以來俄羅斯第二次使用「榛樹」。第一次是2024年11月俄羅斯使用該導彈襲擊了烏克蘭城市第聶伯羅。此時上大殺器，除了報復烏克蘭襲擊俄總統官邸，向美國展示超強軍事力量的意味不言而喻。

俄羅斯外交部1月9日在社交媒體上表示，應俄方要求，美方決定釋放被扣押「水手」號油輪上的兩名俄羅斯公民。俄方歡迎這一決定並表示感謝，俄方正緊急處理確保俄公民儘快回國的所有相關問題。美國軍方在高調劫持油輪後同意釋放俄羅斯公民，算得上是俄羅斯連日來交涉的成果。美國前腳剛強硬後腳就只能做出讓步。

與此同時，1月9日中國發布消息說，1月上中旬，中國、俄羅斯、南非等金磚成員國將在位南非西蒙斯敦附近海空域舉行「和平意志-2026」海上聯合演習，將組織反恐營救、對海打擊等科目演練。公開報道說聯演旨在進一步深化參演各國軍事交流合作，提高共同應對海上威脅能力。

中俄聯合軍演（資料圖片， China Photos/Getty Images）

到底誰是海上威懾沒有清晰的答案，到底在1月上旬什麼時間舉行演習也沒有給出明確的說法，但在這個敏感的時間節點，致力於經濟合作的金磚國家舉行聯合軍演針對誰不言自明。

中國外交部新聞發言人毛寧1月7日稱中國和委內瑞拉之間的合作是兩個主權國家的合作，受到國際法和有關法律的保護，中國在委內瑞拉的合法權益必須得到保護。必須得到保護，這是中國發出的非常清晰的信號。

特朗普前不久也在記者會上表示，中美之間不會出現問題，因為美國將允許其他國家獲得委內瑞拉石油，對華石油供應也將繼續。 有分析認為，特朗普此番言論是為了避免委內瑞拉變局嚴重衝擊中美關係。

在美國單極霸權解體美軍退守西半球的背景下，特朗普只以大欺小，還是大小都敢欺，需要時間驗證。特朗普能對小國施展粗暴霸權，但否能夠成功對中俄等大國展開霸凌還是未知數。