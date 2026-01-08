美國扣押掛俄羅斯旗油輪　美媒爆更多細節：美軍海豹突擊隊登船

美國1月7日宣布扣押與委內瑞拉有關、懸掛俄羅斯國旗的油輪「貝拉1號」（Bella 1）後，美媒引述消息人士報道，美軍在這次任務出動海豹突擊隊、美國陸軍第160特種作戰航空團等人員，美軍P-8「海神」反潛巡邏機、F-35戰機等也有參與行動，以作支援。



這艘油輪原計劃在委內瑞拉裝載石油，引起美方注意，並展開追捕。該船原名為「貝拉1號」（Bella 1），後來改名為「水手號」（Marinera）。

美軍歐洲司令部1月7日發文宣布，已經扣押油輪「貝拉1號」（X@U.S. European Command）

綜合哥倫比亞廣播公司（CBS）、《華爾街日報》等美媒引述消息人士報道，在行動中，獲稱為「夜行者」的美國陸軍第160特種作戰航空團把海豹突擊隊運送到船上。由於有俄羅斯軍事部隊在附近，美國也出動P-8「海神」反潛巡邏機、F-35戰機和AC-130J空中砲艇支援登船行動。

船舶追蹤數據顯示，扣押地點位於冰島以南約190英里處的北大西洋海域。

美國土安全部長諾姆（Kristi Noem）發布美軍扣押「貝拉1號」、「索菲亞號」的片段：

此前美國海岸防衛隊油輪已追蹤該船數週，白宮指這艘油輪「數週以來一直試圖躲避海岸警衛隊的追捕，甚至在被追捕期間更換船旗，並在船體上塗上新船名，企圖逃脫法律制裁，最終失敗。」

英國也稱有參與這次行動。據英媒《蘇格蘭每日快報》（Scottish Daily Express）指，美方人員在1月6日抵達英國，為任務作準備，然後在7日早上，航班追蹤網站FlightRadar24顯示，3架美國U-28A「天龍」（Draco）特種作戰飛機從英國的威克機場起飛，前往冰島首都雷克雅維克。

圖為2007年1月21日，美國海豹突擊隊在伊拉克安巴爾省（Anbar）拉馬迪（Ramadi ）的一座屋頂上進行監視行動。（Getty）

海豹突擊隊和參與擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的三角洲特種部隊皆是聞名世界的美軍特種部隊。

俄羅斯交通部確認，在美軍登船後與該油輪失去聯繫。該油輪2024年因參與運輸伊朗石油的「影子船隊」（shadow fleet）活動受美制裁。

美國7日還在加勒比海扣押另一油輪「索菲亞號」，白宮稱將繼續扣押受制裁油輪。