卡尼訪華｜中國商務部解讀經貿成果：將按規調整對油菜籽限制措施

加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪華，1月16日會晤中國國家主席習近平。訪問期間，雙方就深化經貿合作達成廣泛共識，簽署了《中國—加拿大經貿合作路線圖》，形成了關於處理雙邊經貿問題的初步聯合安排。中國商務部美洲大洋州司負責人就有關經貿成果進行解讀。



談及「電動車換油菜籽」互降關稅協議時，負責人稱中方注意到加方有關表態，加方2024年對中國電動汽車加徵100%附加稅，中國對加出口電動汽車受到很大影響。據最新安排，加方將給予中國電動車每年4.9萬輛的配額，配額內享受6.1%的最惠國關稅待遇，不再徵收100%附加稅，配額數量將按一定比例逐年增長。

負責人指，中方認為這是加方朝着正確方向邁出的積極一步，對中國電動車開拓加市場來說也是個好消息。希望加方積極履行有關承諾，同時繼續與中方相向而行，通過友好協商，為進一步拓展兩國電動汽車貿易和投資合作，創造更加公平、穩定、非歧視的環境。期待兩國產業界抓住機遇，加強對接，實現互利共贏。

負責人提到，中加雙方本着合作精神開展了多輪磋商，努力壓縮問題清單。加方將就針對中國電動車、鋼鋁產品等採取的單邊措施，以及中國企業在加投資運營個案等作出積極調整。相應地，中方將根據有關法律法規，調整加方關注的油菜籽反傾銷措施和對加部分農水產品採取的反歧視措施。相信這些安排將對深化中加相關產業合作、增進兩國民眾福祉等發揮積極作用。

1月16日，國家主席習近平將在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼，兩人期間握手。(Reuters)

另外，負責人稱，在國務院總理李強和卡尼共同見證下，商務部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu，暫譯）代表各自主管部門簽署了《中國—加拿大經貿合作路線圖》，這是兩國在新型戰略夥伴關係框架下取得的重要階段性成果，也是雙邊經貿關係史上首份高水平合作文件。

雙方一致同意加強中加經貿聯委會機制。同意將中加經貿聯委會從副部級升格為部長級合作機制，推動全面恢復和重啟知識產權、貿易救濟等各工作組對話交流，重申聯委會在促進雙邊經貿合作、管控和解決經貿分歧方面的主渠道作用。這為促進中加經貿關係提檔加速、進一步提升經貿合作水平提供了堅實的機制保障。

雙方還一致同意全面拓展各領域經貿務實合作。路線圖系統構建了雙方在經貿聯委會機制、雙邊經貿關係、農業食品和糧食安全、綠色與可持續貿易、電子商務合作和貿易促進、人員往來便利化、經濟和金融合作以及多邊和區域經貿合作等8個領域的合作格局，提出了28條合作舉措，對能源、農業、消費品、中小企業等傳統領域，以及新材料、先進製造、清潔能源、綠色產品等新領域合作作出全面規劃，中加經貿合作有望進入發展快車道。

2026年1月15日，李強在北京會見訪華的加拿大總理卡尼（Reuters）

雙方就多邊和區域框架下合作達成積極共識，同意支持以規則為基礎、以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，共同推動世貿第14屆部長級會議就世貿組織改革取得務實成果，重申在世貿規則框架內開展工作，努力避免未來實施單邊措施。

此外，加方還就中方主辦2026年亞太經濟合作組織會議和加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》等作出積極表態。這些共識凝聚了雙方支持多邊主義的力量，向外界發出了共同聲音。

負責人談及「中國—加拿大領導人會晤聯合聲明」時稱，為落實中加兩國領導人達成的重要共識，近期雙方圍繞各自關注的經貿問題在各層級開展了多輪密集磋商，就妥善解決電動汽車、鋼鐵和鋁產品、油菜籽、農水產品等領域的經貿問題作出了一些具體安排。

此外，雙方還就增加直航航班、改善營商環境、農產品檢驗檢疫等經貿問題形成了積極共識。這既是雙方就解決彼此經貿關切邁出的重要一步，也是深化經貿合作的新起點。

2026年1月16日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（Reuters）

負責人指，雙方下一步將繼續以兩國領導人重要共識為引領，共同落實好來之不易的磋商成果，加緊敲定細節，明確時間表，制定行動計劃，加快履行各自國內程序，推動有關成果儘早落地見效。同時，充分用好中加經貿聯委會機制，繼續拓展合作、解決問題、管控分歧，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。