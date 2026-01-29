施紀賢訪華｜喜歡站着同中國握手，更習慣跪着做美國盟友

英國首相施紀賢（Keir Starmer）正在中國訪問，稍後德國總理默茨（Friedrich Merz）也將訪問中國，而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）過去一兩個月已經到訪過中國。

美國最親密的盟友們紛紛到訪中國，被輿論看成是對特朗普（Donald Trump）的反擊，他們要尋找新的合作伙伴來制衡美國。在中國輿論場，這一齣反抗壓迫的大戲襯托出中國無比重要的角色。

而現實是，英法德加領導人對中國的積極殷勤，與其說是對美國的反抗，不如說是欲做奴隸而不得的無奈。

施紀賢在中國一邊上演承認中國崛起的友好戲碼，一邊對特朗普表忠心，強調「不犧牲美英關係」。為了避免政治上刺激美國，施紀賢訪華連外交大臣都不帶，以示只是在經濟上重視中國。

2026年1月29日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在訪華期間遊覽紫禁城。（Reuters）

在達沃斯論壇演講時以諷刺特朗普贏得一片讚譽的加拿大總理卡尼，信誓旦旦向世界展示一條中等強國的獨立外交之路。但是面對特朗普威脅「若加拿大敢與中國簽署自由貿易協定，將對所有加拿大進口商品加徵100%關稅」，卡尼急忙和特朗普通話半小時詳細解釋了加拿大與中國的貿易安排。

他公開表示「目前無意與中國達成自由貿易協定」，辯解中加達成的合作共識完全符合《美加墨貿易協定》，甚至將中國稱為「非市場經濟體」，承諾若未來推進自貿協定談判，一定會提前告知美國。

加拿大負責加美貿易事務的部長多米尼克·勒布朗，還專門與美方溝通，說明加中合作只是「有限範圍的貿易安排」，僅涉及少數經濟領域。1月27日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）高調宣稱，卡尼已在與特朗普通話時，「主動收回」了達沃斯演講中的部分不當言論。（按：加方否認此說法。）

加拿大對美貿易依賴度高達70%以上，美國始終是其第一大貿易伙伴，加拿大的眾多產業都與美國市場深度綁定。卡尼的對華友好前提是不能惹怒美國，否則分分鐘崩盤。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在瑞士達沃斯經濟論壇發表演講，世界的舊秩序已終結，一去不返。（Reuters）

加拿大曾是美國忠心的追隨者，逮捕中國華為公司高管孟晚舟，對中國電動汽車、鋼鋁製品加徵高額關稅，行動何其利落。如今為什麼試圖降低對美國的依賴？是美國的跟班不好做了，欲做奴隸而不得。加拿大對美國一讓再讓，願意做美國經濟的附屬，而特朗普連最後的一點體面都給加拿大留了，直言吞併加拿大。加拿大總理卡尼訪華，本質上是欲做奴隸而不得之後另尋找生機。

美國對格陵蘭島上垂涎欲滴，作為歐盟的頂樑柱德國必須展現大國擔當。在達沃斯論壇上，德國總理默茨在批評特朗普的同時，專門讚揚中國憑藉戰略遠見，已經躋身大國之列。對於特朗普另闢路線建立和平委員會，德國拒絕了。但令人發笑的是硬扛美國的戲碼只存在於某些表演時刻。

默茨召開新聞發布會現場稱：他原本準備加入特朗普提出的「和平委員會」，但被國家的憲法絆住了腳步。既對特朗普極為厭煩，又不得不爭做「特朗普友人」。這真的是相當高難度的言語表演。

2025年11月22日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，中）、德國總理默茨（Friedrich Merz，右）在南非約翰內斯堡舉行的G20領導人峰會期間舉行三方會晤。（Reuters）

2025年12月特朗普政府發布新的國家安全戰略報告，直接把歐洲定義成了一個「正在面臨文明消亡」的地區。特朗普接受採訪直截了當說歐洲已經「沒救了」。默茨在回應特朗普時姿態放得相當低。他竟然強調認可美國對歐洲的批評，表示德國理解美國的戰略調整，但不希望這種調整以犧牲德美特殊關係為代價。被美國指着鼻子罵文明消失後，默茨的表現可以稱之為求做美國的奴隸，要美國千萬別拋棄德國。

法國總統馬克龍是對特朗普態度最不友好的盟國領導人了。一邊高呼不能接受由那些自詡擁有最大話語權或最強武力的人來決定的世界秩序，決絕加入特朗普宣佈成立的「和平委員會」，一邊卻私下給特朗普發短信語氣友好地稱特朗普為「我的朋友」，強調美法有共同利益，願意安排一場G7會議，提議與特朗普在巴黎共進晚餐。

特朗普將馬克龍的短信公之於眾，是對馬克龍的羞辱，也將馬克龍欲奴美國奴隸而不得的卑微感揚之四海。

2025年6月16日，美國總統特朗普抵達加拿大阿爾伯塔省卡納納斯基斯（Kananaskis）參加七國集團（G7）領導人峰會時，受到加拿大總理卡尼（Mark Carney）的迎接。（Reuters）

對於英法德加這些號稱為民主世界的民選領導人來說，批評特朗普是不得不公開進行的表演，而討好特朗普也是不得不私下進行的努力。

特朗普看準了盟友們離不開美國這一致命弱點，反覆利用，反覆壓榨。英法德加這些國家先是感到憤怒，忍不住公開回嗆幾句。最後很可能一翻掙扎之後不得不接受美國的指責，按照美國的要求行事。他們以往面對中國時高高在上的嘴臉現如今頂多是有所收斂。看看訪華的施紀賢、卡尼和馬克龍，還都是想以平等的姿態來和中國談談貿易。殊不知在美國那裏，他們獻上尊嚴的樣子早就暴露無疑。

中國倡導和平共處相互尊重，能夠給英法德加提供站着賺錢的便利。只是不知道做久了跟班之後，英法德是喜歡站着同中國握手，還是更習慣跪着做美國盟友。