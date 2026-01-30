令人震驚的四等人制度：阿富汗主權的勝利還是人權的淪喪？

曾經美軍倉皇撤離阿富汗，其扶植的傀儡政權隨之傾覆，美國淪為被嘲諷的對象。從帝國墳場拔腿就跑的美國被指責把手伸得太長，霸權行徑不得人心，才導致了失敗。本國本土力量塔利班重新接管阿富汗成了主權不容侵犯的代名詞。

但是看看塔利班上台後發生了什麼。

今年1月，阿富汗塔利班最高領導人阿洪扎達簽署了新頒佈的《刑事訴訟法》，並悄然在阿富汗各省推行。這部由三部分、十章構成的法典，最令人髮指的莫過於第九條——對社會階級的明確劃分，將阿富汗人分為宗教學者（烏里瑪或毛拉）、精英階層（阿什拉夫）、中產階級和下層階級四個等級，司法裁決的輕重不再取決於罪行本身，而完全依附於當事人的社會地位。

不少觀察人士認為這部法典，將階級歧視與宗教壓迫制度化，甚至還有恢復奴隸制的苗頭，徹底顛覆了現代司法的公平原則。

阿富汗塔利班2026年1月頒佈新的《刑事訴訟法》。

2021年塔利班宣佈成立阿富汗伊斯蘭酋長國，酋長制就是部落制，只有部落首領才叫酋長。既然是部落，有酋長有貴族，那就一定有特權階級。這部全新的《刑事訴訟法》是伊斯蘭酋長國在法治層面的建設，自然體現酋長意志。

人們可以將此歸結為塔利班的治理特色。但這樣的特色距離被現代社會接受，相去甚遠。

令人難以理解的還有塔利班對待女性的態度。

近日一段阿富汗教育部長禁止女性接受教育的發言視頻流傳於中文網路。雖然該視頻來源於2024年，阿富汗並沒有全面禁止女童接受教育，但是只允許12歲以下女性接受小學教育，禁止阿富汗女性接受初中以上教育已經是事實。

塔利班接管政權後，2021年9月左右，阿富汗的中學逐漸對女孩關閉，並未明確解釋允許她們何時回校。到2022年12月，塔利班教育部門正式禁止所有高等教育機構接收女學生，即使是升學考試也不允許女生參加。1月24日國際教育日當天，聯合國教科文組織與聯合國兒童基金會聯合發出警告，阿富汗仍是全球唯一全面禁止女孩和婦女接受中學及高等教育的國家。

阿富汗新聞頻道1TV前總編輯海達裏（Hamid Haidari）在封網後感嘆：「孤寂籠罩整個國家。阿富汗如今正式在『斷網競賽』中超越朝鮮，成為第1名。」（網頁截圖）

在伊斯蘭世界逐步世俗化是大勢所趨，比如實行君主制度的沙特，2015年其女性獲得投票權，2018年又進一步對女性開放了足球場，允許她們觀看比賽，同時解除了駕駛禁令。到了2019年，這一進程又邁出了新的一步，沙特女性被賦予了獨自出國旅行的自由。

接替阿薩德掌管敘利亞政權的「沙姆解放組織」領導人沙拉（Ahmed Al Sharaa），曾經和宗教極端勢力有千絲萬縷的聯繫。但是為了被國際社會接受，穿着西裝遊走在各國。他甚至公開在指責被認為敘利亞前總統破壞了世俗化基礎。

而看看奪權的塔利班幹了什麼，人們很難相信阿富汗竟然選擇了回歸越來越極端保守的統治。

網路上有一個非常戲謔的說法：阿富汗都這樣了，國際警察也不來管管嗎？

圖為2026年1月19日，阿富汗首都喀布爾（Kabul）市中心發生爆炸，社交平台流傳現場畫面。（X截圖）

是的，你沒看錯，前腳國際警察美國被迫撤離阿富汗，後腳阿富汗發生如此令人不忍直視的事件，就有人在網路上呼喚國際警察也不來管管。

廣泛意義上主權不容侵犯，內政不容干涉，但這是否意味着這個主權國家的統治者可以推行沒有底線的統治行為，國際社會只能保持尊重？

塔利班何時允許12歲以上的女性接受中學及以上的教育，要等到塔利班的領導人改變想法才能實現？

人類的悲歡並不相同。人們痛恨美國的橫行霸道，但塔利班帶領阿富汗回到了部落統治的時代，真的刷新了人類文明的下限，不知道該慶幸這是主權的勝利還是人權的淪喪。