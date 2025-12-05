阿富汗一家13口遭滅門　塔利班讓13歲倖存少年親手槍決兇手惹熱論

阿富汗塔利班當局近日在霍斯特（Khost）體育場執行公開處決，一名男子因被控殺害一家13口、其中包含9名兒童而遭槍決，而行刑者竟是該案中倖存的13歲少年。在塔利班鐵腕統治下，阿富汗人權長期陷於黑暗，這場處決再次震撼國際社會。



綜合外媒報導，2021年塔利班接管阿富汗後嚴格執行伊斯蘭教法，當中包含公開處決、禁止女性接受中高等教育與從事絕大多數職業。根據最高法院的聲明，這起案件從一般法院至最高法院都判處死刑，並獲阿富汗最高領導人阿洪札達（Hibatullah Akhundzada）同意後執行。

霍斯特（Khost）體育場外。（X@aamajnews_EN）

阿富汗最高法院表示，涉案男子今年1月時闖入位於霍斯特的一處民宅，射殺該戶大家庭中共13名成員，並補充法院曾提供被害者家屬「和平特赦」的選項，但遭拒絕，要求處以極刑。這是塔利班掌權後第11度執行死刑。

聯合國阿富汗特別報告員班奈特（Richard Bennett）週二稍早在社群平台X上發文呼籲停止處決：

公開處決是不人道、殘忍而不尋常的處罰，且違反國際法。

行刑前阿富汗當局敦促民眾出席處決，當日有逾8萬人湧入體育場，而身為受害者家屬的一名13歲少年在眾目睽睽之下連開三槍，槍決殺害家人的犯嫌。槍聲響起後，民眾們高喊「真主至大」（Allahu Akbar）。儘管此案在國際間飽受批評，一名在場的民眾拉赫馬尼（Mujib Rahman Rahmani）卻表達支持，認為公開處決或許會帶來正面影響：

這樣以後就沒人敢殺人。

阿富汗旅遊興起 疑塔利班付費外宣

塔利班的統治之下，阿富汗人權急轉直下，旅遊業卻蓬勃發展。即便美國國務院與歐盟政府皆針對阿富汗發布旅遊警告，然而不少西方網紅疑似受阿富汗政府邀請，前往當地旅遊，並在網路上發布影片，創造出「阿富汗與你想的不一樣」的假象。在影片中，遊客們能自由漫步並四處拍照留念，阿富汗學者內瑪特（Orzala Nemat）批評道：「我們看到的是一個經過精心策劃、粉飾過的阿富汗，巧妙地抹去阿富汗婦女在塔利班統治下面臨的殘酷現實。」

