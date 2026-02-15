慕尼黑安全會議｜表面是鬧彆扭的歐美　實際是一直彆扭的歐洲

慕尼黑安全會議，一向被譽為「全球安全風向標」，歐美從去年「鬧」到了今年。第62屆慕尼黑安全會議上，以法德為代表的歐洲國家在安全問題上同美國展開激烈交鋒，繼達沃斯論壇之後，國際社會再次見證了西方世界的嚴重分裂。



回頭看，去年2月，剛上任不足一月的美國副總統萬斯（JD Vance），在第61屆慕安會上炮轟歐洲「價值觀倒退」「民主倒退」，點燃了美歐分歧的導火線。而本屆慕安會，美歐在安全、經貿、地緣等議題上的分歧，非但沒能有效彌合，反而矛盾愈發尖銳且公開化。《2026年慕尼黑安全報告》稱世界已步入「破壞性政治」時代，毫不避諱地指出美國是當前最顯眼的秩序破壞者，批評特朗普政府對國際政治與秩序的破壞性，並將特朗普等人比喻為操控「推土機」「爆破球」和「電鋸」的「拆毀者」。 會議主席伊申格爾（Wolfgang Ischinger）在前瞻討論中甚至提出，歐洲「要從以往單純哀嘆美國總統的言行，轉向主動採取實際行動、作出自主決策，避免被美國的政策導向裹挾」。

可以說，慕安會如同一面鏡子，清晰完整地映射出當前西方世界裂痕加劇的現狀，歐洲在遭受特朗普（Donald Trump）連番霸凌後終於幡然醒悟，擺脫安全依附、尋求戰略自主的決心愈發堅定。

2026年2月13日，美國國務卿魯比奧（左）出席慕尼黑安全會議時，與德國總理默茨（右）見面（Reuters）

但話也不能說的太滿，轉頭看另外一幕，又搞笑得很。慕尼黑安全會議上，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）演講完，全場熱烈掌聲。尤其是魯比奧那句話：「對於我們美國人來說，我們的家可能在西半球，但我們永遠是歐洲的孩子」。為佐證歐美的特殊關係，魯比奧還說了一大堆故事。至於美歐的嚴重分歧，魯比奧先列舉了一堆問題：自由貿易、氣候危機、移民問題，然後他說：「所以，這就是為什麼我們美國人在我們的建議中，有時候可能會顯得有點直接和緊急。」他接着說：「這就是為什麼特朗普總統要求我們歐洲的朋友嚴肅對待和互惠的原因，我的朋友，是因為我們深切關心！我們深切關心你們的未來，和我們的未來！」說的好像都是美國太操心歐洲，太關心歐洲未來了。真讓人哭笑不得。

其實去年的萬斯和今年的魯比奧，換湯不換藥，都是特朗普政府的主張。但結果，萬斯讓歐洲人都討厭，魯比奧卻讓歐洲人感覺很良好。慕安會主席伊申格爾在魯比奧講話後說，「國務卿先生，當我們聽到我理解為充滿保證和夥伴關係的講話時，我不確定您是否聽到整個大廳裡都如釋重負地長舒了一口氣。」歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說：「國務卿的講話讓我感到非常安心。我們認識他。他是一位好朋友，也是一位可靠的盟友。的確，聽他說話讓我感到非常安心。」真不得不感嘆：歐洲人，你們認真的嗎？

2026年2月13日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）離開白宮南草坪時面帶微笑。（Reuters）

但，這一幕就是這麽真實——歐洲對美國：一邊憤怒，一邊幻想。歐洲作為美國最堅固的盟友，在特朗普重返白宮後，遭到了美國前所未有的霸凌和羞辱。對此，歐盟既感到憤怒，試圖加速推進戰略自主以挽回尊嚴，但又缺乏與美國鬥爭到底的勇氣和實力。因此，感官上呈現出一種極為扭捏的「強硬姿態」。

面對特朗普在領土上的威逼利誘，以丹麥、法國等為首的歐洲多國公開反抗美國的霸權脅迫，甚至以北約聯盟的終結為警告。但除口頭抗議外，歐洲也並無實質性舉措，當事國丹麥甚至一邊抗議，一邊跟魯比奧舉行「建設性」會談。這充分反映出歐洲在主權問題上的「兩面性」，既不甘心被美國霸凌，又不敢選擇和美國硬剛。

在慕安會上，伊申格爾提出，歐洲「要從以往單純哀嘆美國總統的言行，轉向主動採取實際行動、作出自主決策，避免被美國的政策導向裹挾」。相信，這是認真的。歐洲能夠清醒認識到，一味追隨依附美國已不符合自身利益，加速推進戰略自主，是當下各國共識。但當特朗普提出歐洲需要承擔更多安全責任時，高喊「戰略自主」的歐洲國家就如泄了氣的氣球，將「自主」拋之腦後。可以說，由於缺乏獨立的防務體系，歐洲就如同沒有脊柱的軟體動物，在美國面前頭不直、腰不挺。

可以說，由於在安全和能源上高度依賴美國，具有「被保護」與「被支配」雙重身份的歐洲，反抗往往是象徵性的，妥協則是實質性的。

這一點都不意外，不要說對美國的兩面性，歐洲對自身都是一邊團結，一邊分裂。為了實現歐洲整體利益，提升國際影響力，歐盟頻頻通過加強政策協調、舉行各類峰會、發佈聯合聲明等方式，試圖凝聚共識，形成「統一立場」。歐盟27國領導人齊聚比利時阿爾登比森城堡，剛剛召開了以歐洲經濟「競爭力」為核心議題的特別峰會。面對中美科技與產業強勢競爭、歐洲經濟長期疲軟、地緣政治風險加劇等多重困境，歐盟各國深陷「競爭力焦慮」，試圖在這場閉門會議中找到破局之路。

歐盟旗幟在歐盟委員會大樓前飄揚。（GettyImages）

歐盟27國領導人一致同意「緊急消除跨境貿易的剩餘障礙」，並將「深化單一市場」作為應對之策。但同時，馮德萊恩又提出，可建立「9個成員國聯合行動」機制，繞過必須全票通過的門檻。這一矛盾表述，充分表明「一個速度、一個方向」的歐洲夢根本不現實。

首先，法德「雙引擎」的地位之爭從未停止。據法新社報道，馬克龍和默茨在推動歐盟層級的企業整合和增加共同債務方面，意見嚴重相左。在能源、防務、對美關係等問題上，也是各懷心思。其次，「小圈子」活動愈發明顯。此次峰會開始前，意大利聯合德國、比利時臨時發起早餐會，只邀請了19個國家參與，西班牙等8國被排除在外。這種「俱樂部中的小派對」現象，恰恰反映了歐洲內部的深刻裂痕。

英國首相施紀賢、德國總理默茨、法國總統馬克龍2月13日出席慕尼黑安全會議期間，舉行三方會晤。（Reuters）

更不要說在對待中國上，歐洲也同樣極具「兩面性」。既希望同中國保持穩定經貿關係，維護自身經濟利益，同時又將中國視為「制度性競爭對手」，在關鍵問題上遏制甚至蓄意打壓中國。這就跟沒什麼好意外的，與其聽之，不如看其實際行動。

總的看，當下的歐洲正深陷戰略泥潭，既想維護尊嚴，又無法擺脫依附；既渴望利益，又不願敞開心扉。這種自相矛盾，使得歐洲的戰略自主難以真正落地。想維護尊嚴，又無法擺脫依附；既渴望利益，又不願敞開心扉。這種自相矛盾，使得歐洲的戰略自主難以真正落地。