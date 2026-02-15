慕尼黑20萬人集會反對伊朗現政權　流亡末代王儲現身籲民主轉型

德國慕尼黑召開年度安全會議之際，約20萬示威者在當地集會，反對現執政伊朗的德黑蘭政權。伊朗流亡末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）現身街頭，冀望伊朗能夠走向民主體制，強調美國應介入伊朗事務。



巴列維在集會的廣場發表講話，警告如果「民主國家袖手旁觀」，伊朗可能會出現更多死亡，強調現政權發出暴力鎮壓異議以維持統治的明確信號，而他本人「將致力成為這場轉型運動的領袖，讓我們有朝一日能把握最後機會，透過民主且透明的選舉程序，決定我們國家的命運」。

圖為2026年2月14日，伊朗流亡末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）現身德國慕尼黑街頭，向參加反德黑蘭現政權集會的支持者發表講話。由圖片可見，不少民眾揮舞前巴列維王朝的「獅子太陽旗」。（Reuters）

美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）也現身集會，他舉起象徵前巴列維王朝的「獅子太陽旗」並說：「伊朗人民終將迎來自由。」

伊朗因嚴重經濟問題在早前發生全國規模示威，德黑蘭強硬鎮壓示威者致嚴重死傷引發國際關注。不過當局披露死傷人數與第三方人權組織統計相矛盾引發爭議，伊朗內部也傳來獨立調查的呼聲。

美國與伊朗近期就伊朗核協議問題再度展開接觸，預料下周二在日內瓦恢復由中東國家阿曼主持的會談，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五施壓德黑蘭，決定派遣第二艘航空母艦到中東，並認為伊朗政權交替可能是「最好的事情」，揚言中東將會出現「強大的力量」。