中國經略非洲「撒錢」的陽謀和陰謀

日前，第62屆慕尼黑安全會議上，一邊以法德為代表的歐洲國家在安全問題上同美國展開激烈交鋒，一邊美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）會上換湯不換藥的煽情演講吋的全場熱烈掌聲。（更多內容見《慕尼黑安全會議｜表面是鬧彆扭的歐美 實際是一直是彆扭的歐洲》）而就在世界的另一頭，非洲聯盟第39屆峰會上中方宣佈了一個重磅消息：自2026年5月1日起，中國將對與中國建交的53個非洲國家全面實施零關稅政策 。這意味着，除了目前與台灣保持所謂「邦交關係」的斯威士蘭外，整個非洲大陸向中國的出口都將迎來「零關稅時代」。事實上，從2024年12月開始，中國開始對33個最不發達國家實施零關稅，如今覆蓋到整個非洲大陸。



經常都有一個疑問，為甚麼中國會花如此多的錢幫扶「窮親戚」，不少輿論揶揄「撒錢」的行徑。事實上，理解今天的零關稅政策，必須將其置於中非關係七十餘年的歷史長河中審視。

從上世紀六七十年代援建坦贊鐵路開始，中國在非洲播下了「患難與共」的政治種子。自1996年之後，中非合作全面提速，中國通過修建港口、公路、鐵路（如橫跨東西的「兩洋鐵路」）換取了穩定的資源供應。此次零關稅政策與過去最大的不同在於：它不再是一事一議的項目援助，而是通過簽署「共同發展經濟夥伴關係協定」，將零關稅固化為一種長期的、穩定的、可預期的制度安排。

那麼，中國會不會因為放開市場而遭受農產品或礦產的傾銷衝擊？

亞吉鐵路是連接非洲埃塞俄比亞首都阿迪斯阿貝巴和吉布地首都吉布地市的鐵路，由中國土木工程集團有限公司及中鐵二局集團有限公司共同承建。（鄭子峰攝）

首先，核心利益是互惠而非讓利。對於中國而言，這不僅是道義的輸出，更是供應鏈安全的必然選擇。數據顯示，中國對非洲關鍵礦產的依存度極高：鋁土礦進口依賴非洲超過75%，鉻鐵礦和錳礦超過80%，鈷礦和鉑族金屬更是超過85%。在中美博弈加劇、全球資源民族主義抬頭的背景下，通過零關稅進一步綁定非洲資源出口國，相當於為中國工業的「胃」鎖定了穩定的「糧食」來源。

其次，零關稅並非毫無防護的門戶洞開。對於需要保護的國內產業，中國在實施零關稅時保留了「配額設置」這一安全閥。例如，對於關稅配額產品，僅將配額內關稅降為零，配額外關稅維持不變。這既能保障國內農民和產業工人的利益，又能倒逼國內產業升級。

最後，進口結構的優化正在發生。過去，中國從非洲進口以礦產原材料為主；如今，隨着零關稅的推進，盧旺達的咖啡、肯雅的牛油果、南非的葡萄酒等特色農產品正加速進入中國，這有助於改善中非貿易結構，也契合了中國中產階級消費升級的需求。

尼日利亞擁有世界第九大的石油儲量，是非洲第一大經濟體，圖為其首都拉各斯。（Reuters）

非洲至少有17種主要礦產的儲量或產量位居全球第一。這種資源稟賦決定了非洲在全球產業鏈中不可替代的地位。對於中國而言，零關稅是鞏固資源供應鏈的「壓艙石」。以新能源產業為例，非洲剛果民主共和國的鈷、幾內亞的鋁土礦、津巴布韋的鋰，都是電動汽車和儲能電池不可或缺的原材料。通過零關稅降低非洲礦產品的進口成本，實際上是降低了中國新能源產業全生命周期的製造成本。

此外，政策還旨在推動從資源輸出向就地加工的轉型。零關稅政策不僅鼓勵原材料進口，更鼓勵非洲發展本地加工業。例如，在尼日利亞，零關稅有望吸引中國企業投資建立芝麻、腰果的加工廠，將原料在當地轉化為高附加值的成品後再出口到中國。這種聯動效應是幫助非洲融入全球價值鏈的關鍵。

製造電動車需要稀土。（Reuters）

中國經略非洲的另一個大背景是，特朗普政府公布的最新戰略顯示，美國正集中精力經營美洲，並試圖通過關稅等手段挖中國在「後院」的牆角。與此同時，美國對南非等非洲國家揮舞關稅大棒，關閉國際開發署並削減對非援助。這為中國提供了戰略空間。

當美西方採取「脫鈎」和「保護主義」策略時，中國卻打開大門。這是一種極其高明的對沖策略：其一，當美國減少對非洲的經貿投入時，中國的零關稅政策讓非洲國家看到了發展的現實路徑。其二，中國堅定站在了全球南方一邊。在當前單邊主義肆虐的背景下，中國對非零關稅被視為維護多邊貿易體制的實際行動。

這有助於凝聚「全球南方」國家的共識，提升中國在發展中國家的領導力。其三，擠壓台獨空間。此次政策明確排除了唯一未與中國建交的斯威士蘭，釋放了清晰的政治信號——堅持一個中國原則是與華經貿合作的政治基礎。有分析指出，零關稅既是關稅的「減法」，也是發展的「加法」，更是應對濫施關稅的「除法」。

5月21日，賴清德與斯威士蘭王國國王恩史瓦帝三世雙邊會晤暨見證簽署「台史聯合聲明」、「有關建立數字商務計劃瞭解備忘錄」及「台史中央銀行合作備忘錄」。（台灣總統府提供）

當然，對於中國國內而言，這也一定是一場壓力測試。隨着越來越多物美價廉的非洲農產品和工業製成品湧入，部分國內產業將面臨更激烈的競爭。但這也將倒逼中國農業和製造業向品牌化、高端化轉型。總之，中方對53個非洲國家全面實施零關稅，絕非一時興起的「撒錢」行為。這是一場跨越半個世紀的佈局，從坦贊鐵路到零關稅協議，中國正在將「互惠共贏」變為中非經貿關係的底色。