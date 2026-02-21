特朗普關稅裁定違憲｜中美影響：核心關稅完全保留

2026年2月20日，美國最高法院以6:3裁定特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的單邊關稅政策違憲。該裁定否定了總統以緊急狀態為名繞開國會實施全球關稅的合法性，也就是僅針對總統單邊越權行為，但不涉及國會授權項下的對華核心關稅，未觸及中美貿易戰核心的301條款與232條款關稅，並未改變中美經貿博弈的基本格局。



首先要清楚，最高法院裁定的核心本質是權力制衡而非政策轉向。美國憲法第一條明確規定，徵稅與貿易規制權力屬於國會，總統不具備獨立立法與徵稅權。特朗普政府所依賴的IEEPA立法初衷，是應對戰爭、國家安全危機等極端緊急狀態的臨時性經濟管制工具，並非用於常態化、全球性關稅徵收。

最高法院的裁定在司法層面僅否定了程序違法，並不否定關稅政策本身。在政治層面則是強化國會貿易主導權。裁定實質上壓縮了未來美國總統單邊發動貿易戰的空間，迫使貿易政策回歸國會立法框架。但也意味着現有對華懲罰性關稅一旦經國會背書，將更難撤銷，短期貿易緩和的可能性進一步降低。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的記者會上發表講話。此前，最高法院裁定特朗普在徵收關稅時超越了他的權限。（Reuters）

當前中美之間的關稅體系由三大支柱構成，此次裁定僅影響其中一項，另外兩項作為貿易戰主體完全保留。這次被裁定違憲廢止的是基於IEEPA的單邊新增關稅。此類關稅為特朗普第二任期推出的全球10%對等關稅及芬太尼關聯關稅，覆蓋中國輸美部分商品。但基於301條款的對華主體關稅和基於232條款的鋼鋁國家安全關稅，並不受到影響。

301條款源於美國《1974年貿易法》，是國會明確授權的貿易救濟工具。2018年以來對中國約3700億美元商品加征的7.5%—25%關稅，均以此為法律依據，覆蓋機電、輕工、高科技產品等核心品類。此次最高法院明確將301關稅排除在審查範圍之外，維持全額徵收，構成中美貿易戰最核心的壓力來源。

另外，依據《1962年貿易擴張法》232條款，美國以「威脅國家安全」為由對全球鋼鐵、鋁產品加征25%與10%關稅，中國作為主要出口方同樣適用。該條款同樣具備國會立法授權，且與國家安全高度綁定，司法審查空間極小，裁定後繼續有效。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

也就是，中美貿易戰的制度基礎、覆蓋範圍、稅率水平均未改變，雙邊經貿摩擦的核心約束條件依然存在。更需要心裏有數，最高法院裁定後，美國貿易保護主義不會消失，而是轉向更合法、更隱蔽、更長期的制度化遏制路徑。

中美的結構性矛盾長期存在，未來美國將減少無差別全球關稅，集中使用301、232、出口管制、投資審查等工具，針對中國高科技產業、關鍵產業鏈實施精準打壓，這是其一；其二，日後，總統行政權收縮，關稅加徵、貿易協定簽署等重大決策將更依賴國會立法授權，而對華強硬立場具備跨黨派共識，一旦落槌政策反轉難度加大。

更重要的是，未來中美很大機率從關稅壁壘為主，轉向非關稅壁壘競爭。晶片、人工智能、新能源、關鍵礦產等領域成為博弈焦點，技術封鎖、產業鏈脫鈎、標準壁壘替代傳統關稅，成為中美博弈的核心場域。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

需要清醒：對中美關係而言，經貿領域「競爭常態化、合作有限化」成為定局。短期關稅減免、貿易緩和的可能性極低。未來，中美貿易博弈將從「關稅對抗」升級為技術、產業鏈、規則、制度的全方位競爭，呈現更長期、更複雜、更結構化的特徵。