美國學者米爾斯海默談「帝國的清算」：一次又一次地讓出地位

約翰·米爾斯海默（John Mearsheimer），芝加哥大學「温德爾·哈里森傑出貢獻」政治學教授、美國藝術與科學學院院士、中國人民大學名譽教授，是《紐約時報》《洛杉磯時報》等報紙和雜誌的特約撰稿人。

約翰·米爾斯海默為美國國際關係領域的著名專家之一，在國際關係理論、中美關係、中東問題、巴爾幹問題、美俄關係等領域都有重要研究成果。

米爾斯海默以現實主義視角，剖析了二戰後美國全球霸權的結構性衰落與多極世界的崛起邏輯。他指出，美國將美元武器化的行為，摧毀了全球對美元的信任。美國對台戰略轉向，本質是經濟枯竭下的戰略退卻，當下世界正處於舊秩序終結、新秩序未立的全球格局轉型關鍵期。



美國學者米爾斯海默2024年10月在中國人民大學國際關係學院演講（中國人民大學網站）

我從未想過自己會活着看到這樣的一天：一個超級大國被迫做出超級大國絕不能做的事情——在沒有開一槍的情況下，放棄自己的紅線。這個時刻到來了，但大多數人都沒有察覺。在過去的70年裏，美國在太平洋地區始終堅持一個不可動搖的原則：台灣的獨立不可談判。這被寫入法律，被承諾給盟友，是會引發美國軍事反應的導火索。台灣就是那條絕不能被跨越的紅線。

如今，這條紅線已經悄然被抹去，不是通過入侵，不是通過軍事失敗，而是通過一種更具毀滅性的方式——結構性枯竭。超級大國在對手還未出手前就已經失去了槓桿。這不是道德問題，而是生存的邏輯。讓我來解釋發生了什麼，更重要的是，為什麼會發生。

三個月前，一支中國航母打擊群在距離台灣海岸20英里的地方進行了演習。美軍艦艇沒有回應，沒有航母部署，沒有戰鬥機起飛，沒有發出威脅，一片沉默。更令人矚目的是，美國國務院發表聲明，重新定義了台灣的地位。台灣不再被稱為「獨立民主國家」，而是被稱為「地區穩定的利益相關方」。這種措辭很重要，它意味着談判，意味着接受，意味着紅線已經移動。

幾周之內，華盛頓和北京之間開啟了初步外交渠道。討論的主題不再是台灣的獨立，而是台灣未來的地位。這不是辯論，而是權力的轉移。你需要明白，美國自願放棄台灣，就是在向亞洲所有盟友宣佈：美國的安全承諾是有條件的，美國的實力已不如從前，戰後秩序的規則已經改變。日本立刻收到了這個信號，韓國收到了，菲律賓也收到了，他們都開始做出新的安排。

這就是帝國失去地位的方式，不是通過激烈的戰鬥，而是通過信譽的慢慢崩塌，通過對手意識到超級大國已無法再執行自己規則的那一刻。

你可能會問，為什麼會發生這種事？為什麼美國會放棄在亞洲最重要的盟友？答案是結構性的，埋藏在美國實力最深層的地方，不會出現在頭條新聞裏，需要你理解帝國實際是如何運作的。

美國的帝國從來不僅僅建立在軍事力量之上，這是一個常見的誤解。美國的帝國是建立在金融架構之上的，特別是石油美元體系。它是這樣運作的：二戰後，美國成為唯一正常運轉的工業強國。歐洲被摧毀，日本被摧毀，蘇聯筋疲力盡。美國擁有工廠、技術和軍力，可以制定規則。所以美國做了一件極其聰明的事：它建立了一個金融體系，地球上每個國家都必須用美元買石油。歐佩克只用美元賣油，各國必須持有美元才能買能源，還必須購買美國國債來安全儲存這些美元。這創造了對美元和美國債務的永久需求。

這是天才之舉，意味着美國的金融實力不僅僅由黃金或軍隊支撐，而是由每個國家都需要能源這一基本事實支撐。你無法逃避美元，你被迫持有美元，被迫為美國金融體系輸血。這個體系持續了70年，讓美國成為歷史上最富有的帝國。美國的赤字無關緊要，因為外國人必須買國債。美國的債務無關緊要，因為美元是必需品。美國軍隊可以駐紮在世界各地，因為這個體系為其付款。

2025年12月20日，貨幣交易商手持的百元美鈔（Reuters）

但這裏有一個關鍵缺陷，沒人談論。石油美元體系讓美國變得依賴於石油生產國接受美元，依賴於國債，依賴於盟友維持這個體系。一旦對手找到破解這種依賴的方法，美國的實力就會蒸發。他們找到了。

中國不是通過征服建立實力，而是通過「逃離」建立實力。十年前，中國啟動了一個大多數分析師認為不可能成功的項目——建立一個不需要美元的替代金融體系，叫做人民幣國際化項目。大家都說這不可能，但中國有美國沒有的東西：中國有能源，有製造業，有客戶，可以不通過美元與世界貿易。更重要的是，中國能提供石油美元體系無法提供的東西——信任。

你看，美國大約20年前開始將美元體系武器化，把外國排除在SWIFT全球支付系統之外，把國債准入作為對伊朗、俄羅斯、朝鮮的武器，然後又把美元變成脅迫工具。這在短期內是戰略上的聰明，打擊了對手，但從長遠看卻造成了災難性的問題。全世界每個國家突然意識到，持有美元是一種負擔。美國隨時可以凍結你的賬戶，隨時可以把你的錢變成武器，隨時你可能失去一切。

於是，各國開始問一個危險的問題：如果我們不用美元會怎樣？答案改變了全球權力格局。中國建立了雙邊貿易安排，巴西和中國直接用人民幣結算，沙特現在接受人民幣買石油，阿聯酋、俄羅斯、伊朗也接受人民幣。美元的替代品逐漸增多。然後金磚國家建立了自己的支付系統，不是為了攻擊美元，而是讓美元變成可選項。這更危險，因為一旦某樣東西變成可選項，它就失去了權力。

但對美國來說，真正災難性的在於：一旦你把自己的貨幣武器化，就無法「去武器化」。這種傷害是永久性的，各國再也不會信任美元作為主要儲備貨幣。美國的槓桿還沒意識到正在流失時就已經消失了。

現在，我們進入了這一結構性轉變的第二階段，後果也在不斷累積。當世界意識到美國的安全承諾是可以被捨棄的那一刻，每個國家都開始重新評估自己的立場。日本立即加快了軍事建設步伐，它再也不能依賴美國的保護，必須自我防衛。韓國正在與北京談判，意識到與中國對抗的成本高於合作，美國的保護已不再可信。菲律賓也在轉變，雖然仍保有美軍基地，但正加深與中國的關係，採取兩面下注的策略。澳洲夾在美國和中國之間，正在悄然傾向於與北京進行經濟一體化。這不是中國入侵任何國家，而是聯盟體系從內部崩潰。當超級大國無法承擔自身安全承諾時，事情就會如此發展。

與此同時，俄羅斯在旁觀這一切。俄羅斯意識到，美國對烏克蘭的軍事援助在當前預算水平下不可持續，隨着美國預算收緊，這種援助最終會減少。俄羅斯選擇等待，因為它有時間，也明白帝國最終會耗盡自身。歐洲也在觀察，意識到美國的安全承諾現在取決於美國是否有能力承擔。因此，歐洲開始痛苦地重整軍備，這將耗時數十年，屆時全球力量格局將不可逆轉地發生變化。

當美國的力量逐漸分散時，中國則在鞏固自己的地位。人民幣現在已成為國際貿易中第二大使用貨幣，十年前還不是如此。再過十年，人民幣在許多交易中可能會與美元平起平坐，最終甚至超過美元。RICs國家現在佔全球GDP的45%，原本被認為無關緊要的聯盟已成為國際體系的主要極點。

2024年4月25日，美國國旗與中國國旗在上海的和平飯店外迎風飄揚。（Getty）

更關鍵的是，替代性的金融架構已經運作，各國可以彼此貿易而無需使用美元，可以儲存財富而不必持有美國國債，可以在無需美國批准的情況下獲得資本。這不是中國帝國的建立，而是一個多極體系的形成，美國的力量只是眾多極點之一，而非主導極點。這種轉變是不可逆的，你無法讓替代方案消失，也無法強迫各國在你武器化貨幣後繼續信任你的貨幣，一旦槓桿被放棄就無法重新獲得。

讓我用歷史分析的語言來定義正在發生的事情：我們目睹的不是帝國崩潰，而是帝國清算。帝國並未被征服，而是被迫一次又一次地讓出自己的地位，因為維持這種地位在經濟上已變得不可能。英國帝國在1945年也經歷過類似的時刻。英國打敗了納粹德國，擁有世界第二大經濟體，但它無法同時維持帝國和重建國家，於是選擇了清算帝國，撤出印度、非洲和中東。這不是軍事失敗，而是經濟枯竭。美國現在正處於同樣過程的早期階段。撤出阿富汗不是軍事失敗，美國軍隊從未面臨被擊敗的危險，而是因為維持佔領在經濟上不可持續。放棄台灣也不是軍事失敗，美國海軍仍是世界最強，但捍衛台灣會讓國家破產。

減少在歐洲、日本、韓國的軍事承諾，這些都不是軍事失敗，而是帝國無法再承擔在60個國家設立基地、打兩場代理戰爭、維持核武庫、償還35萬億美元債務的現實。帝國正在清算，因為它「渴了」，不是渴水，而是渴望資本、資源和維持地位的財力。對手們都看得清楚，他們正在加速行動，因為超級大國軍事上仍然太強無法被抵抗，但經濟上卻太弱無法阻止對手。

歷史教會我們一個重要的道理：當超級大國放棄紅線時，其他國家都會重新評估它的實力。蘇聯在1908年就是這樣做的，它放棄了東歐，不是因為軍事失敗，而是因為維持體系在經濟上不可能。蘇聯領導人試圖通過改革來維持體系，但失敗了，體系最終不是被入侵而是因失去相關性而崩潰。英國帝國在1956年也是如此，它放棄了埃及，不是因為蘇彝士軍事失敗，而是因為美國施壓，英國意識到維持帝國控制需要它沒有的資源。失去一個勢力範圍預示着更多勢力範圍的喪失。現在美國放棄台灣，這就是所有其他承諾同樣脆弱的信號，是美國大戰略被經濟現實取代的信號。

讓我們繼續推演後果，這就是理論與實踐的結合。如果台灣的地位通過談判而非軍事征服改變，那麼美國安全承諾可談判的先例就建立了。日本將加速自己的核武器計劃，韓國會加深與中國的關係，菲律賓將正式轉入中國勢力範圍，澳洲將不得不做出無法迴避的選擇。五年內，東亞聯盟體系將面目全非，變成多極而非美國主導。在歐洲，後果雖慢但同樣劇烈，歐洲將意識到必須在沒有美國支持的情況下重建軍隊，這雖然可能但代價高昂，需要一代人的時間。在歐洲重整軍備的這一代時間裏，俄羅斯獲得了更多操作空間，俄羅斯已經在制裁後重建了經濟，將利用這段時間鞏固自己的勢力範圍。

在中東，轉型已經開始。沙特阿拉伯——美國影響力的基石——現在已進入中國的戰略軌道。這不是因為中國入侵，而是因為美國製裁了俄羅斯石油，中國買了下來。沙特意識到美元體系也可能被用來對付自己，於是開始多元化。沒有沙特作為美國中東勢力的錨，美國在該地區的影響力就會崩潰，以色列變得孤立，美軍基地變得不再必要，美國剩餘的石油利益也變得無法防守。在拉美，美國影響力本就有限，但中國的基礎設施投資現在讓中國在美國曾經擁有影響力的地方獲得了經濟權力。

非洲是美國影響力尚未完全消失的最後一個大陸，但中國的基礎設施投資速度遠超美國能力，十年內非洲將進入中國經濟勢力範圍。這不是中國征服，而是中國整合。各國選擇與中國合作，因為中國提供無條件資源，而美國則附帶政治條件，條件與華盛頓的地緣政治博弈相關。

最後一個關鍵洞見：你需要明白，美國無法僅靠軍事優勢逆轉這種衰退。美國軍力是世界最先進的，這是事實，但軍事優勢只有在對手足夠弱時才有意義。當對手實現經濟平等或超越時，軍事力量反而變成負擔而不是資產。為什麼？因為軍事力量很昂貴，每花一美元在軍事上，就少了一美元用於經濟生產、基礎設施、研發。軍事開支消耗了生產性經濟的資本。美國每年在軍事上花費8000億美元，比接下來十個國家加起來還多，但這些開支並不帶來經濟回報，反而拖累經濟。中國每年軍費3000億美元，但每年在基礎設施、科技、研發上的投入高達2萬億美元，這些投入帶來經濟回報。

中國的軍隊服務於經濟，美國的經濟服務於軍隊。這就是結構性缺陷，美國本應成為經濟帝國，卻變成了軍事帝國，把軍事主導放在生產力之上。結果就是美國可以在軍事上摧毀任何國家，但無法在資源、市場、戰略佈局上擊敗任何國家。美國能贏得戰爭，卻無法贏得資源和市場的競爭。這就是美國放棄台灣的原因，不是因為無法在軍事上擊敗中國，而是因為無法在維持全球地位的同時承擔與中國開戰的代價。軍力強大但經濟薄弱，長期來看，經濟決定軍力。

2025年8月18日美國白宮將舉行美烏歐峰會，圖為18日早上在白宮外的草坪（Reuters）

我想強調最後一個關鍵概念：全球力量的轉移現在已無法通過軍事手段逆轉。即使美國全面動員軍力、即使美國將軍費增加三倍、即使美國贏得與中國的戰爭，根本性的經濟轉變也不會逆轉。為什麼？因為石油美元的替代方案已經存在，各國已經體驗過不用美元進行貿易，對美國貨幣和制度的信任已經永久受損。英國無法通過軍事力量逆轉帝國衰落，雖然軍力還在，但英國實力的經濟基礎已經轉移，美國經濟規模已超越英國，英國全球貿易份額下降，貨幣貶值，金融機構被取代。再多的軍事開支也無法逆轉，因為軍事開支不會再生經濟能力，只會消耗它。

美國面臨同樣的約束，即使全面動員與中國打成平手，根本性的轉變依然存在，美元依然是可選項，金磚體系依然有效，中國經濟力量依然主導。這就是結構性衰退的徹底性，它無法通過軍事勝利逆轉，只能通過經濟重建來逆轉，而這需要全球放棄軍事承諾，把資本釋放出來用於國內投資。但放棄軍事承諾會被視為軟弱，軟弱會引發侵略，侵略又需要更多軍費，帝國陷入惡性循環。

最接近的歷史類比是古希臘的伯羅奔尼撒戰爭。雅典曾是主導力量，擁有最強海軍和經濟，但它擴展承諾超越了自身經濟能力，在幾十個城市駐軍、為盟友遠征作戰。斯巴達則建立了更簡單、更可持續的體系，沒有昂貴的海軍，不試圖控制遙遠領土，而是建立了基於共同防禦的大陸聯盟。最終雅典不是被軍事擊敗，而是被經濟耗盡，無法承擔承諾，於是不得不求和，不是有利的和平，而是能得到的任何和平。

戰後雅典淪為二流強國，斯巴達主導，但斯巴達最終也被馬其頓取代，後者建立了以經濟整合為基礎的權力模式，而不是單純的軍事或帝國擴張。美國現在正處於雅典階段，承諾過度，無法承擔，對手們已經建立了替代體系，美國最終會接受20年前無法想象的妥協。唯一的問題是衰退會持續到什麼程度，美國才會意識到並改變方向。

這一時刻之所以在現代歷史上獨特，是因為轉型正在即時發生，我們正在見證。三年前，美國放棄台灣的想法還不可思議，如今正在發生。五年後，美國從亞洲撤軍在回顧中會顯得不可避免，十年後歷史學家會問為什麼美國不早撤。但在這一轉型期間，世界處於最大危險期，舊秩序未死，新秩序未立，對手在試探邊界，盟友在恐慌，區域大國在為新格局定位。這時最容易發生意外和誤判，局部衝突可能升級為更大危機。

未來五到十年，世界將充滿地區衝突、經濟危機和聯盟重組，我們不是進入和平時期，而是進入混亂時期。日本將發展核武器，東亞將因此動盪，韓國將在美中之間搖擺，導致美方聯盟體系碎片化，歐洲將重整軍備，帶來經濟壓力，中東將更加暴力，非洲資源競爭將加劇。這些衝突不會直接涉及美中，但都是美國力量撤出這些地區的後果。

帝國衰落的最終悲劇是語義崩潰。美國仍在使用領導力的語言，仍在談論聯盟體系、捍衛民主、維護規則秩序，但這些話已不再對應現實。沒有聯盟體系，只有各國在獨立定位，沒有規則秩序，只有不同體系的競爭。美國體系在崩潰，中國體系在崛起，多極體系正在形成。民主與威權不是實際分界線，真正的分界線是哪些國家能負擔獨立，哪些不能。當語言與現實不符時，領導者變得無關緊要，機構變成表演，政策變成脱離實際的劇本。這就是美國現在的處境，美國官員公開談台灣獨立，實際上卻在悄悄放棄；談聯盟力量，盟友卻在逃離；談規則秩序，秩序卻在崩潰。語言與現實的鴻溝是帝國衰亡的標誌。

美國學者米爾斯海默（芝加哥大學網站）

讓我直接說明這一時刻的意義：二戰後的秩序正在終結，不是被革命推翻，也不是在戰爭中被擊敗，而是因為支撐它的經濟基礎已經轉移。美國的力量建立在軍事、經濟、金融架構和能源體系四大基礎之上，前三項已不再無可爭議，第四項正在被積極拆解。沒有這些基礎，美國無法維持現有力量，因此美國將撤退、清算承諾、放棄盟友，接受十年前會被視為屈辱的妥協，但這種撤退會被包裝成戰略再平衡、用外交語言修飾、被描述為再校準，但本質仍是撤退。

關鍵洞見是：這種撤退不可協商，不是維持現有力量和撤退之間的選擇，而是在有序撤退和混亂崩潰之間選擇。有序撤退表現為通過談判放棄台灣、撤出阿富汗、減少歐洲軍事基地、戰略重心轉向大國競爭而非全球領導，看起來痛苦但可控。混亂崩潰則是聯盟體系突然瓦解、軍事基地被奪、經濟危機爆發、美元儲備地位迅速喪失、金融機構崩潰，表現為系統性崩潰。美國帝國會選擇有序撤退，因為另一種選擇是混亂崩潰，但即使是有序撤退也是衰退，是地位的喪失，是權力向對手轉移。

這不是世界末日，多極體系可以穩定，中國崛起不意味着文明崩潰，但意味着美國主導時代結束，意味着1945年後的秩序已死，我們正進入一個新紀元——多極時代，權力分佈於多個極點，而不是集中在華盛頓。這不是通過入侵發生的，而是通過枯竭發生的，帝國試圖維持普遍主導，但普遍主導需要無限資源，而資源是有限的，所以帝國最終會接受限制。台灣紅線的放棄就是舊秩序終結的信號。

接下來會發生什麼？看日本重整軍備，看韓國兩面下注，看澳洲做出選擇，看歐洲艱難獨立重建，看中東重新調整，看非洲成為爭奪焦點。這些事件都不會是突然的衝擊，都是結構性力量早已預示的，但大多數觀察者會把它們描述為意外，因為他們不了解帝國是如何衰落的。帝國不是通過劇烈失敗衰落，而是通過緩慢侵蝕，不是通過革命，而是通過枯竭，不是通過入侵，而是通過規則不再被執行的覺醒。這就是生存的邏輯，國家會根據權力現實做出反應，而權力現實已經改變，各國正在響應。

還有一個關鍵點，這種轉變不需要中國表現出敵意，不需要中國征服，只需要中國有競爭力。中國不需要入侵台灣，只要讓美國人意識到入侵代價極其高昂就夠了。中國不需要擊敗美軍，只要讓擊敗美軍的代價讓美國破產就夠了。這就是結構性競爭的精妙之處，你不需要摧毀對手，只需要讓對手防禦你的成本高到無法承受。中國明白這一點，美國沒有。美國試圖僅靠軍力維持主導，但沒有經濟基礎的軍力最終會被侵蝕。這就是美國放棄台灣的原因，不是因為中國威脅入侵，而是因為結構性地位轉變導致捍衛台灣在經濟上變得不可承受。

文章轉載自智綱智庫。

