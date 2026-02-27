俄烏均面臨兵源危機　戰爭能否在2026年結束？

近日，中國駐符拉迪沃斯托克（又稱海參崴）總領事館2月22日發文提醒領區中國公民留意俄長期居留許可辦理新規。

總領館通知說，根據2025年11月5日俄羅斯總統普京簽署的《關於受理加入俄羅斯聯邦國籍申請及簽發俄羅斯聯邦長期居留許可的臨時條例》，年齡在18歲至65歲之間並具有完全行為能力的外籍男性公民，如申請俄羅斯長期居留許可，須簽署並提交同意在俄羅斯軍隊或俄羅斯聯邦緊急情況部救援軍事單位至少服役一年的合同，或提供俄羅斯兵役委員會出具的解除兵役合同或不適合服役證明。

通知還說，俄總統令適用於申請長期居留許可並同時滿足以下條件之一的外籍男性公民：（一）持有臨時居留許可並至少在俄羅斯聯邦居住滿一年；（二）父母其中一方（含養父母及監護人）或子女為俄羅斯聯邦公民並在俄羅斯聯邦長期居住；（三）根據《俄羅斯聯邦國籍法》（2023年4月28日第138號聯邦法）有關規定已中止俄羅斯聯邦國籍並在俄羅斯聯邦停留人員。

通知還公布了總領館領事保護電話和外交部全球領事保護與服務24小時應急熱線。

俄烏戰爭進入第五年。戰爭雙方仍在前線苦苦對抗。俄羅斯在此時簽署這樣一份總統令，要求年齡在18歲至65歲之間並具有完全行為能力的外籍男性公民須簽署並提交同意在俄羅斯軍隊或俄羅斯聯邦緊急情況部救援軍事單位至少服役一年的合同，所反映的問題不言而喻。

中國駐俄總領館通知（截圖）

無獨有偶，2月10日，烏克蘭總統澤連斯基也簽署了一份總統令，對《烏克蘭公民在烏克蘭武裝部隊服役規定》作出修改。根據總統令內容，在戰時狀態期間，允許60歲以上人員在通過軍醫委員會體檢並獲得部隊指揮官書面同意的情況下，以合同方式服役，合同期限為一年並可延長一年。修訂條款同時明確，如戰時狀態終止或取消，上述合同將提前終止，相關軍人依照法律規定退役。總統令還調整了軍銜晉升年限適用範圍、戰時崗位調動限制、軍人跨武裝編制調派程序等管理規定。

為什麼澤連斯基要簽署這份總統命令？因為烏克蘭的兵源枯竭了，能上戰場的年輕人已經打光了。戰前烏克蘭境內有4100萬人。但路透社2023年引述的人口估算已經顯示，當時烏克蘭實際控制的地區只剩下2800萬至3200萬人。這其中，有的原本居住在東南部四州，這四州被俄羅斯軍事局部佔領後，通過操縱居民投票，併入了俄羅斯。有的流亡到歐洲各國或其它國家，數量大概有600萬之巨。

根據美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的估計，自2022年2月至2025年12月期間，烏克蘭部隊可能遭受約50萬至60萬人的傷亡，包括陣亡、受傷和失蹤人員，其中陣亡人數約為10萬至14萬。

而根據WarTears數學模型估算，至今已有超過80萬名烏克蘭士兵死亡；死亡、被俘和受傷的烏克蘭士兵總人數約為140萬。（按：美國國防部官員2023年曾指責WarTears網站是由俄羅斯建立，用以取得烏克蘭軍人家屬的資料。）

雖然真實的死傷數據是個謎，但也明顯佔烏克蘭人口非常可觀的一部分。巨大的人員傷亡和居民流失讓烏克蘭兵力捉襟見肘，不得不放寬徵兵年齡，允許60歲以上人士服役。

2025年10月4日，烏克蘭蘇梅地區紹斯特卡市（Shostka，Sumy）火車站，一列客運火車被俄羅斯無人機擊中後，冒出濃煙。（Reuters）

俄烏戰爭是一場人們形容的「菜雞互啄」式戰爭，迄今為止，戰爭雙方還沒有任何一方具備壓倒性優勢。烏克蘭損失如此，俄羅斯應該也相差無幾（或因作為主攻方而更為嚴重）。和烏克蘭相比，俄羅斯的戰爭資源當然更耐耗一些。俄羅斯有1.5億人口。人口規模是烏克蘭將近四倍。

但饒是如此，巨大的戰爭消耗也讓俄羅斯有點撐不下去。戰爭陷入膠着以來，俄羅斯已經多次擴大徵兵。俄新聞報導，很多囚犯都「主動」要求上戰場贖罪。如今俄總統又簽署命令，要求年齡在18歲至65歲之間並具有完全行為能力的外籍男性公民須簽署並提交同意在俄羅斯軍隊或俄羅斯聯邦緊急情況部救援軍事單位至少服役一年的合同，說明俄羅斯方面也開始面臨同樣的兵源枯竭問題。

進入2026年，特朗普正施壓俄烏雙方，要求雙方限期達成停火協議，各方已進行了多輪會談。和此前俄烏均不願接受調解簽署協議相比，現在雙方都開始出現鬆動。美國阿克西奧斯新聞網站25日報道，美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基當天通電話，澤連斯基在通話中表示希望俄烏衝突年內結束，特朗普說想讓衝突一個月內結束。

而俄羅斯媒體也報導說，俄總統普京2月24日表示，俄羅斯的敵人正在不惜代價試圖破壞烏克蘭問題的調解進程，讓談判取得的成果化為烏有。俄羅斯方面希望能儘快達成協議的心態也躍然紙上。

因俄烏都面臨兵源危機，且都流露出希望儘早通過談判結束戰爭的意願。在特朗普強力調解施壓下，不排除雙方會在近期簽署停戰協議，在年內結束這場已持續五年的戰爭。