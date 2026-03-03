伊朗局勢｜美軍：已打擊伊朗境內1250目標　陣亡美軍增至6人

美軍中央司令部3月2日公布，已有6名美國軍人在對伊朗的軍事行動中身亡。其中兩名死者此前下落不明，美軍其後在一處遭伊朗報復打擊的設施中，找到兩人遺體。美國軍方同日表示，自2月28日對伊朗展開打擊以來，在最初48個小時內已擊中逾1250個目標，其中在衝突首日擊中的目標為1000多個。



以軍：已打擊德黑蘭數十處個政府機構

根據美軍中央司令部公布的清單，遭擊中的目標包括指揮控制中心、彈道導彈設施、反艦導彈設施，以及摧毀所有11搜位於阿曼灣的伊朗軍艦。

另據美國《星條旗報》報道，美軍中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）同日表示，截至當天下午，已有18名美軍士兵在對伊朗的軍事行動中受重傷。

以色列軍方同日表示，已完成針對伊朗情報與安全部門的一系列空襲，成功打擊德黑蘭市中心數十個伊朗政府總部。此外，以軍稱已摧毀位於德黑蘭的伊朗國營電視台（IRIB）總部