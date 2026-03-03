伊朗局勢｜德黑蘭升級軍事行動 襲擊海灣能源基礎設施
撰文：羅保熙
伊朗3月2日襲擊了卡塔爾和沙特阿拉伯的能源設施，這兩個國家都是美國在波斯灣的重要盟友。伊朗此舉旨在透過襲擊關鍵基礎設施來升級其軍事行動，因這大大加劇了外界對全球石油供應的憂慮。
卡塔爾國防部週一稱，伊朗無人機襲擊了卡塔爾一座發電廠和一座能源設施。全球最大的液化天然氣出口商之一卡塔爾能源公司隨即宣布將停止生產，這項重大打擊導致天然氣價格飆升。
沙特阿拉伯能源部同日表示，該國東部省份的拉斯塔努拉煉油廠發生火災，起因是兩架伊朗無人機被攔截，造成碎片掉落。該部門稱，煉油廠的部分裝置已作為預防措施關閉。國防部也表示，在首都利雅德以南的蘇丹王子空軍基地附近，五架無人機也被攔截。
為報復美以聯合的襲擊，伊朗早前已針對設有美國軍事基地的波斯灣國家作為其報復行動的主要目標。數百枚伊朗飛彈和無人機已向該地區國家發射，包括阿聯酋、卡塔爾和科威特，造成至少6人死亡，100多人受傷。
週二，有報道指阿聯酋與卡塔爾正私下遊說盟國，協助促成美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）尋求外交途徑，以盡快結束對伊朗的軍事行動，避免區域衝突升級與能源價格長期震盪。
