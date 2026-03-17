美國總統特朗普（Donald Trump）日前表示，中國應該霍爾木茲海峽護航問題上提供協助，並稱他可能會推遲對中國的訪問。其後他真的公開表明已向中國提出押後訪問。

這似乎是對中國赤裸裸的威脅。（編按：財長貝森特稱押後訪問與中國派艦護航與否無關。）

而事情的真相是伊朗戰事並沒有之前預想的順利，美國一時半刻無法結束戰爭，特朗普和內政外交大員們必須留在隨時國內聽取戰報和調度指揮，因此訪華日程被迫延後。

圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見記者。（Reuters）

表面上是對中國的威脅，本質上是深陷伊朗戰爭困境。威脅中國，只不過是特朗普給自己無法如期訪華找的一個台階，特朗普大概不好意思直接說自己還沒有搞定伊朗問題，因此去不了了。體面還是要有的，只不過，特朗普的體面是靠着踩中國獲得的。

中國外交部對特朗普威脅不訪華的回應是「中美雙方就特朗普總統訪華事保持着溝通。」沒有在是否護航霍爾木茲海峽上有所回應，也沒有反駁對特朗普推遲訪華是因為伊朗戰事吃緊。「保持溝通」的背後是平靜和淡定，大有一副你表演你的，我就默默看着你表演。

特朗普原定於3月末的訪華行程是2026年中美元首多輪會晤的一環。2025年10月特朗普和中國國家主席習近平在韓國釜山會晤，當時雙方宣佈貿易休戰一年，此後美國官員宣佈了中美領導人將在2026年多次會晤。

2026年3月14日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第15日，美軍向伊朗的哈爾克島（Kharg Island）發動空襲，總統特朗普（Donald Trump）其後在其社交平台發布影片，經美媒定位顯示，確認該島遭到襲擊，包括機場等設施遭到空襲。伊朗官方媒體則報道，空襲並未破壞島上的石油設施，但發生了超過15次爆炸。（X@sentdefender）

由於中美貿易休戰截止到2026年11月到期，而此時正值美國中期選舉，在2026年後半年將進入選舉季。因此談判和訪問將變得不現實。特朗普訪華是希望儘早在貿易問題上達成終極協議。

但很顯然特朗普並沒有準備好如何同中國談判。為特朗普訪華做準備的各級官員接觸並不頻繁。白宮甚至連特朗普訪華隨行的企業家名單都沒有定好。兩國的經貿磋商直到3月15日至16日也就是原定訪問時間的半個月前才進行。

和以往的多輪經貿談判大都有具體的成果不同。這次中美巴黎磋商，中方的基調是堅決捍衛自身正當合法權益，公開反對美國依據301調查加徵關稅。中國官方的通稿只說形成了一些新共識，卻並沒有說達成了何種共識。這顯然不是在為領導人會晤營造積極氛圍。

2026年3月11日，圖為位於杜拜國際金融中心（DIFC）的花旗銀行大樓，因伊朗威脅與美國和以色列相關的海灣銀行利益，銀行加強防範措施，要求員工居家辦公。（Reuters）

原本特朗普希望攜劫持馬杜羅（Nicolás Maduro）、斬首哈梅內伊（Ali Khamenei）的餘威訪華，以便在關稅經貿談判上爭取有利的籌碼。沒想到美國在戰場上被伊朗瞄定無法抽身，軍事上不可一世的氣勢已經被打垮。

經貿問題上，美國最高法院2月20日裁定，特朗普依據《國際緊急經濟權力法》實施的大多數關稅措施違法並予以撤銷。隨後特朗普政府宣佈更換法律依據，對各國進口商品加徵10%的新關稅。這不過是特朗普政府找來維持強硬路線的新工具。中美圍繞新關稅的鬥法剛剛開始。本質上現在特朗普既沒有政治外交牌，也沒有經貿牌，並不是出訪的好時機。

2026年，特朗普需要有一個穩定的中美關係，以便全力以赴應對中期選舉。但顯然事態的發展和2025年10月特朗普預想的不同，特朗普需要湊出一副好牌再訪華。