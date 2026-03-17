特朗普：伊朗戰爭不會在本周結束　快將公布參與護航國家名單

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第18日之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他不認為美國與伊朗的戰爭會在本周結束，但重申這場衝突將「很快」結束。



據新華社報道，特朗普3月16日（周一）在白宮回應記者提問伊朗戰爭是否會在本周結束時說：「我不這麼認為，但很快就會結束。」

他補充說：「不會太久，很快就會結束。」

特朗普也說，他「很快」將公布同意加入美國提出的護航聯盟的國家名單，旨在護送船隻通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），以確保這條全球關鍵能源航道保持暢通，避免伊朗持續威脅全球航運。

他說：「有幾個國家。我們很快會公佈一些名字，有些國家確實表現得很積極。」

然而，許多美國盟友似乎對美國提出的護航要求表現得態度曖昧，或表明拒絕參與。

特朗普星期一多次批評歐洲盟友不願響應他的號召，加入護航行動。「北約（NATO）的問題在於，我們總是為他們挺身而出，但他們卻從不為我們挺身而出。」

2026年3月16日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署一項行政命令，成立由副總統萬斯（JD Vance）領導的反詐欺工作小組。（Reuters）

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）星期一在布魯塞爾談及美伊衝突時說：「歐洲沒有興趣捲入一場沒有盡頭的戰爭，這不是歐洲的戰爭，但歐洲的利益卻直接攸關其中。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

