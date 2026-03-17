特朗普關稅遭美法院裁違憲　馬來西亞：與美國對等貿易協議失效

馬來西亞政府說，美國最高法院裁定總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的大部分關稅措施違憲而無效後，馬國與美國去年簽署的對等貿易協議也宣告失效。



這是美國最高法院上個月作出裁決後，馬國首次對這項協議表明立場。 馬國投資、貿易及工業部長佐哈里（Johari bin Abdul Ghani）周日（3月15日）出席選區齋戒月活動後告訴媒體，這不是暫緩執行有關協議，而是協議已失效。

佐哈里也是巫統吉隆坡蒂蒂旺沙區國會議員。他說：「美國最高法院裁定，徵收關稅必須有正當理由。如果他們聲稱（徵收關稅）是由於貿易順差，須具體說明涉及哪些行業，不能一律徵稅。」

儘管協議已失效，但佐哈里說，在新的關稅機制確定前，馬國仍須繳付美國實施的10%臨時關稅。馬美雙方已重新談判，以敲定新的關稅稅率。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，圖為安華在機場迎接特朗普。（Reuters）

至於美國引用《1974年貿易法》對馬國與新加坡等16個主要貿易夥伴的工業產能過剩問題展開調查，佐哈里說，馬國受影響的行業包括電氣和電子產品、石油和天然氣、棕櫚油、手套和其他橡膠製品。

馬美兩國領導人去年10月簽署對等貿易協議，內容包括美國將對馬國大部分出口商品維持19%稅率，另有1711個產品可豁免關稅，包括棕櫚油、橡膠、可可、航空設備及醫藥品等。

美國最高法院2月20日裁定，特朗普利用《國際緊急經濟權力法》向世界各國徵收關稅違憲及無效。特朗普隨即引用《1974年貿易法》第122條，對全球商品加徵10%臨時關稅，為期150天。他也引用貿易法針對多個領域啟動調查，目的是對主要貿易夥伴徵稅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

