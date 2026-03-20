伊朗局勢失控　中東能源設施危矣　以全世界為代價

現在的中東局勢，說白了就是被以色列一步步推到了徹底失控的地步，為了達到自己的目標，以色列不管不顧，接連出手挑事，把整個中東的水攪得越來越渾。



日前，伊朗發動了60多輪打擊，不僅針對美以，還針對沙特、阿聯酋、卡塔爾的能源設施。沙特隨後發出戰爭威脅，警告伊朗「耐心正在消失」，中東局勢朝着失控的方向飛奔。這個局面，是以色列故意而為之的結果。

這個計劃，事實上是分了兩步走：第一步是刺殺了拉里賈尼（Ali Larijani）。這個人是哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的「託孤重臣」。他是相對溫和的，是真正懂政治、知進退的老資格。如果局勢瀕臨失控，他是最有可能按住革命衛隊那幫強硬派，讓德黑蘭保持冷靜的人。現在他死了，伊朗國內的政治天平徹底失衡。

2026年3月18日，伊朗媒體證實，最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani，左）已喪生。據法律規定，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）將任命拉里賈尼的繼任人，目前有傳言稱，立場強硬，過往曾出任最高國家安全委員會秘書和伊朗核問題談判代表的賈利利（Saeed Jalili，右）可能會接任這一職位。（Getty）

殺了「拉韁繩」的人，還得給脫韁的馬屁股上猛抽一鞭。這第二步，就是炸了伊朗的南帕爾斯（South Pars）天然氣田。這是伊朗能源的命根，供應着全國85%的發電用氣。這也是美以本輪衝突裏第一次把矛頭對準伊朗的海灣能源基礎設施，明顯是故意升級矛盾。

以色列稱空軍襲擊了伊朗西南部的一處天然氣處理設施，此次襲擊與美國協同進行。不過特朗普說，美國沒有參與對伊朗南帕爾斯氣田的打擊，對以色列打擊該能源設施的計劃也並不提前知情。這裏要麼是特朗普（Donald Trump，又譯川普）撒謊，要麼是以色列撒謊。

2026年3月18日，以色列向伊朗南帕爾斯氣田（South Pars gasfield）的主要設施發動襲擊後，伊朗隨即展開報復。卡塔爾政府表示，伊朗導彈襲擊了該國主要天然氣設施拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City），造成「重大損失」。網上影片可見，現場冒出熊熊火光，民眾倉皇走避。（X@sentdefender）

兩個都是撒謊的慣犯，哪一方撒謊都不奇怪。從以色列角度來說，以色列一直是想要把美國拖下水，而特朗普最近明顯開始打退堂鼓，所以這裏以色列繞開特朗普，對伊朗油氣設施發動襲擊，把局勢升級，來把特朗普牢牢拖住的可能性是存在的。

用這種手段去刺激伊朗，結果會是甚麼？誰都能想到。伊朗此前就警告過，如果打擊油氣田，將對整個中東的能源設施發動報復。現在以色列就這麼做了，伊朗只能兌現承諾。果然就炸了沙特、阿聯酋、卡塔爾的能源設施。一旦伊朗動手，那些海灣國家也將別無選擇，只能綁在美以的戰車上，不想打也得打。美軍不僅可以使用更多的基地，還能對伊朗進行圍毆。

卡塔爾的拉斯拉凡（Ras Laffan）工業區已經被炸了，損失非常大；阿聯酋關閉了兩處天然氣設施，沙特也遭遇到了導彈襲擊。平心而論，伊朗的反應很不冷靜，但是能夠理解。

卡塔爾的拉斯拉凡工業城，供應着全球20%的液化天然氣，歐洲、印巴都依賴這裏。伊朗這次確實是把事情鬧大了，不僅得罪了周邊的海灣國家，很多不相關的國家也被拖下了水。

2026年3月3日，卡塔爾拉斯拉凡（Ras Laffan），圖為卡塔爾拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）液化天然氣 (LNG) 生產設施。（Getty Images）

但是，站在德黑蘭的角度來看，這麼做也是伊朗別無選擇的手段。以色列已經把南帕爾斯氣田炸了，直接摧毀伊朗的經濟命脈。伊朗如果不還手，對內沒法交代，但是直接對以色列的報復，效果其實很有限。這不是一場對稱的戰爭，伊朗的選項很少，它必須製造一場足以引發全球能源危機的爆炸性事件。只有這樣，才能讓國際社會去真正地施壓美國和以色列，而不是像現在這樣裝聾作啞。

特朗普的邏輯是：只要我把事情做絕，別人就必須讓步，因為沒有人敢跟美國攤牌。伊朗的邏輯是：你不讓我吃飯，那我就把桌子掀了。我活不了，那麼全世界的能源供應鏈都別想好過。所以說，特朗普和伊朗進入了一種對賭的狀態。伊朗到了「破釜沉舟」的局面。

圖為2026年2月28日，美軍對伊朗展開軍事行動期間，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）討論。（The White House/Social Media/Handout via REUTERS）

現在沙特已經發出了動武威脅，只要沙特下場，其他海灣國家大概率也會跟着。如此發展，中東能源設施在混戰下將面臨巨大風險。在這件事上，伊朗確實不夠冷靜，恰好落入了圈套，但這一切的根源，是美以把事情做絕了。所以，這是一個無解的難題，也是以色列的陽謀，只要以色列襲擊伊朗油氣設施，那麼局勢就必然升級，中東各國不能一味去要求伊朗忍氣吞聲，而忽略了以色列這個罪魁禍首。

以色列是絕不會輕易放過這樣一個已經把美國拖下水的機會，還是會不斷瘋狂升級局勢，讓局勢面臨失控。此前特朗普的貿易戰打了這麼久，全球供應鏈本來就很脆弱。現在中東戰火燒了起來，石油、天然氣的價格都在漲，對於大國或富餘國家而言，多少是有緩衝機制，有一些替代或應急方案。但那些本來就在貧困線上掙扎的國家，他們連替代方案都沒有。能源價格暴漲，化肥也跟着漲，物流運費也要漲，接着就是糧食價格暴漲，這一連串的連鎖反應，最終會把一場地緣危機，變成一場席捲全球的人道主義災難。