伊朗局勢失控 中東能源設施危矣 以全世界為代價
現在的中東局勢，說白了就是被以色列一步步推到了徹底失控的地步，為了達到自己的目標，以色列不管不顧，接連出手挑事，把整個中東的水攪得越來越渾。
日前，伊朗發動了60多輪打擊，不僅針對美以，還針對沙特、阿聯酋、卡塔爾的能源設施。沙特隨後發出戰爭威脅，警告伊朗「耐心正在消失」，中東局勢朝着失控的方向飛奔。這個局面，是以色列故意而為之的結果。
這個計劃，事實上是分了兩步走：第一步是刺殺了拉里賈尼（Ali Larijani）。這個人是哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的「託孤重臣」。他是相對溫和的，是真正懂政治、知進退的老資格。如果局勢瀕臨失控，他是最有可能按住革命衛隊那幫強硬派，讓德黑蘭保持冷靜的人。現在他死了，伊朗國內的政治天平徹底失衡。
殺了「拉韁繩」的人，還得給脫韁的馬屁股上猛抽一鞭。這第二步，就是炸了伊朗的南帕爾斯（South Pars）天然氣田。這是伊朗能源的命根，供應着全國85%的發電用氣。這也是美以本輪衝突裏第一次把矛頭對準伊朗的海灣能源基礎設施，明顯是故意升級矛盾。
以色列稱空軍襲擊了伊朗西南部的一處天然氣處理設施，此次襲擊與美國協同進行。不過特朗普說，美國沒有參與對伊朗南帕爾斯氣田的打擊，對以色列打擊該能源設施的計劃也並不提前知情。這裏要麼是特朗普（Donald Trump，又譯川普）撒謊，要麼是以色列撒謊。
兩個都是撒謊的慣犯，哪一方撒謊都不奇怪。從以色列角度來說，以色列一直是想要把美國拖下水，而特朗普最近明顯開始打退堂鼓，所以這裏以色列繞開特朗普，對伊朗油氣設施發動襲擊，把局勢升級，來把特朗普牢牢拖住的可能性是存在的。
用這種手段去刺激伊朗，結果會是甚麼？誰都能想到。伊朗此前就警告過，如果打擊油氣田，將對整個中東的能源設施發動報復。現在以色列就這麼做了，伊朗只能兌現承諾。果然就炸了沙特、阿聯酋、卡塔爾的能源設施。一旦伊朗動手，那些海灣國家也將別無選擇，只能綁在美以的戰車上，不想打也得打。美軍不僅可以使用更多的基地，還能對伊朗進行圍毆。
卡塔爾的拉斯拉凡（Ras Laffan）工業區已經被炸了，損失非常大；阿聯酋關閉了兩處天然氣設施，沙特也遭遇到了導彈襲擊。平心而論，伊朗的反應很不冷靜，但是能夠理解。
卡塔爾的拉斯拉凡工業城，供應着全球20%的液化天然氣，歐洲、印巴都依賴這裏。伊朗這次確實是把事情鬧大了，不僅得罪了周邊的海灣國家，很多不相關的國家也被拖下了水。
但是，站在德黑蘭的角度來看，這麼做也是伊朗別無選擇的手段。以色列已經把南帕爾斯氣田炸了，直接摧毀伊朗的經濟命脈。伊朗如果不還手，對內沒法交代，但是直接對以色列的報復，效果其實很有限。這不是一場對稱的戰爭，伊朗的選項很少，它必須製造一場足以引發全球能源危機的爆炸性事件。只有這樣，才能讓國際社會去真正地施壓美國和以色列，而不是像現在這樣裝聾作啞。
特朗普的邏輯是：只要我把事情做絕，別人就必須讓步，因為沒有人敢跟美國攤牌。伊朗的邏輯是：你不讓我吃飯，那我就把桌子掀了。我活不了，那麼全世界的能源供應鏈都別想好過。所以說，特朗普和伊朗進入了一種對賭的狀態。伊朗到了「破釜沉舟」的局面。
現在沙特已經發出了動武威脅，只要沙特下場，其他海灣國家大概率也會跟着。如此發展，中東能源設施在混戰下將面臨巨大風險。在這件事上，伊朗確實不夠冷靜，恰好落入了圈套，但這一切的根源，是美以把事情做絕了。所以，這是一個無解的難題，也是以色列的陽謀，只要以色列襲擊伊朗油氣設施，那麼局勢就必然升級，中東各國不能一味去要求伊朗忍氣吞聲，而忽略了以色列這個罪魁禍首。
以色列是絕不會輕易放過這樣一個已經把美國拖下水的機會，還是會不斷瘋狂升級局勢，讓局勢面臨失控。此前特朗普的貿易戰打了這麼久，全球供應鏈本來就很脆弱。現在中東戰火燒了起來，石油、天然氣的價格都在漲，對於大國或富餘國家而言，多少是有緩衝機制，有一些替代或應急方案。但那些本來就在貧困線上掙扎的國家，他們連替代方案都沒有。能源價格暴漲，化肥也跟着漲，物流運費也要漲，接着就是糧食價格暴漲，這一連串的連鎖反應，最終會把一場地緣危機，變成一場席捲全球的人道主義災難。