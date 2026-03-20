內塔尼亞胡：伊朗已不具鈾濃縮能力　應特朗普要求停襲天然氣設施

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月19日（周四）召開記者會表示，經過美以20天的空襲，伊朗已不再具備鈾濃縮或製造彈道導彈的能力，並稱雖然迄今為止伊朗戰爭主要透過空襲進行，但地面行動也是必要的。內塔尼亞胡亦指，以色列將聽從總統特朗普（Donald Trump）的呼籲，不會再次對伊朗的天然氣設施發動襲擊。



路透社報道，內塔尼亞胡說，「我們正在取得勝利，伊朗正在被摧毀」。他指出，伊朗的導彈和無人機武庫正在被大幅削弱，並將被徹底摧毀，稱「我們現在摧毀的是生產製造這些導彈和核武器部件的工廠」。

2026年3月19日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行記者會，談到美以與伊朗的衝突。（Reuters）

內塔尼亞胡亦稱，雖然戰爭迄今主要以空襲為主，但地面行動也必不可少，表示「地面作戰有很多可能性」，但沒有詳細說明。

內塔尼亞胡還表示，儘管戰爭已持續近三週，但現在判斷伊朗民眾是否會走上街頭推翻政府還為時過早，「這取決於伊朗人民如何展現，如何選擇時機並挺身而出」。