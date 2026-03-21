被綁架為以色列打代理人戰爭　特朗普面臨三大風險

伊朗戰事仍在持續。美國官員透露，國防部五角大樓正派遣三艘軍艦和數千名額外的海軍陸戰隊士兵前往中東。這是過去一週內海軍陸戰隊第二次大規模部署。此前五角大樓已派遣駐日基地「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲登陸艦和數千名海軍陸戰隊士兵前往該地區。



隨着美國不斷增兵，特朗普（Donald Trump，又譯川普）至少面臨三大風險：其一，可能面臨一場中東版越南戰爭，陷入持久戰、消耗戰、地面戰風險；其二，可能因為戰爭拖延，戰損增加，在中期選舉中失去多數席位的風險；其三，美國盟邦體系矛盾加深，有導致美國全球霸權與政治形象崩盤的風險。

需要指出的是，這些風險不是伊朗帶來的，而是以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）帶來的。

美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）3月17日宣布辭去國家反恐中心主任一職，即日起生效。肯特表示，出於良知，他無法支持目前在伊朗進行的戰爭。肯特說，伊朗並未對美國構成迫在眉睫的威脅，而且很明顯，美國發動這場戰爭是受以色列及其在美國的強大遊說團體的壓力所致。

這印證了此前人們的對這場戰爭原因的分析和猜測。是內塔尼亞胡為了剷除以色列在中東最具實力的敵人，通過各種政治遊說和綁架，把特朗普拖進了戰爭。

2026年3月19日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行記者會，談到美以與伊朗的衝突。（Reuters）

芝加哥大學政治學教授、進攻性現實主義的代表人物（John Mearsheimer），和哈佛大學國際關係教授沃爾特（Stephen M. Walt）就說，特朗普是史上最親以的美國總統，以色列為達到借美國力量消除自身安全威脅的目的，一直在等，等了四十多年，終於等來了特朗普。

所有美國總統權衡戰爭可能帶來的後果，都不敢發動對伊戰爭。都知道擁有164萬平方公里、近9000萬人口的伊朗不是那麼容易被軍事征服。因而都傾向於通過「談判+制裁」的方式達到即限制伊朗發展強大、不持有核武，同時又不陷入戰爭的方式來解決伊朗問題，平衡以色列在中東地區的安全關切。

但是，「政治小白」特朗普上任給了以色列內塔尼亞胡政府機會。內塔尼亞胡通過美國內部的猶太人團體一通利益輸送和忽悠，就把特朗普「誆」進了戰爭，達到了讓美國為以色列火中取栗的目的。

而特朗普之所以甘願「上當」，也是因為，第一，他看上了伊朗的石油資源，認為可以通過戰爭達到由美國控制伊朗石油資源的目標；第二，信奉實力政治的他認為美國可以無所不能，嚴重低估了伊朗的戰爭韌性和民族精神，認為美國飛機炸彈一到，伊朗人就會陷入崩潰，望風而降。事實證明他錯了。

2026年3月19日，據美媒報道，一架F-35隱形戰機遭到疑似伊朗的砲火攻擊後，緊急在美軍的中東空軍基地降落。伊朗革命衛隊（IRGC）同日發聲明並附上影片，聲稱在伊朗上空用地對空導彈擊中一架美國F-35A/B「閃電II」戰鬥機。（X@sentdefender）

特朗普一直說「美國優先」，但是就這場戰爭而言，真正「利益優先」的是以色列。

特朗普才剛發表不久的「國安戰略報告」和「國情咨文」都聲稱美國要回歸西半球，不能再在其它地方無限投入資源，消耗美國國力，為他國做嫁衣。結果言猶在耳，就在中東陷入了與伊朗戰爭的泥坑，給以色列做了一件最貼心、最昂貴的嫁衣。

所以，如果沒有以色列內塔尼亞胡，這場戰爭可能根本就不會發生。

如果沒有以色列內塔尼亞胡在背後慫恿推動，對特朗普來說，即便戰爭發生，想結束這場戰爭也不是難事。對地區穩定和伊朗局勢沒有任何道德與心理負擔的特朗普，完全可以一則帖文，宣布取得勝利，然後堂而皇之的結束和退出戰爭。

但是，因為以色列想要徹底消除伊朗威脅的戰爭目的還沒有達到，特朗普只能繼續為以色列冒險，持續為戰爭加倉續費。

一般國際代理人戰爭是大國支配小國，俗稱「狗搖尾巴」。這一次是大國衝在前面為小國打代理人戰爭，以色列尾巴搖到了狗。