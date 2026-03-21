特朗普稱F-35戰機「不可能被擊中」　伊朗如何成功做到？

伊朗的防空系統——特朗普（Donald Trump）曾宣稱已被摧毀——擊中了「不可能被擊中」美國F-35這樣的先進隱身戰鬥機，這標誌着戰爭中的一個重大事件，因為美國一直吹噓已摧毀伊朗的防空能力。伊朗是如何成功擊中這架當今世界最先進的美國隱形戰鬥機的？



F-35——美國最先進的隱形戰鬥機，在其整個服役史上從未在作戰中被擊中過。直到3月19日，伊朗做到了不可思議的事。伊朗的防空系統——美國總統特朗普曾宣稱已被摧毀——探測、鎖定並擊中了一架F-35。

2026年3月19日，據美媒報道，一架F-35隱形戰機遭到疑似伊朗的砲火攻擊後，緊急在美軍的中東空軍基地降落。伊朗革命衛隊（IRGC）同日發聲明並附上影片，聲稱在伊朗上空用地對空導彈擊中一架美國F-35A/B「閃電II」戰鬥機。（X@sentdefender）

美國表示，這架飛機在中東某基地緊急着陸，儘管伊朗聲稱它已經墜毀。據報道，第二架F-35也在伊朗班達爾阿巴斯上空被擊中。這引出了一個關鍵問題：伊朗在防空力量已被嚴重削弱的情況下，是如何擊中世界上最先進、最昂貴的飛機之一的？

美國F-35隱形戰機在伊朗中部上空飛行時被擊中，這表明美國軍方內對伊朗防空已被充分摧毀抱有一定信心。「我們想飛哪裏就飛哪裏，根本沒人朝我們開火，」特朗普周四曾吹噓。美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）進一步表示，伊朗的防空已被「徹底摧毀」。幾小時後，這架專為躲避雷達而設計的F-35卻被擊中。在美國發表聲明之前，伊朗就已「補刀」，發布了影片，顯示伊朗防空系統跟蹤並攔截這架價值超過1億美元的美國飛機的確切時刻。

專家表示，這是戰爭中非常重要的一刻，其影響將波及全球。目前約有15個國家購買了不同版本的F-35。

2026年3月19日，據美媒報道，一架F-35隱形戰機遭到疑似伊朗的砲火攻擊後，緊急在美軍的中東空軍基地降落。伊朗革命衛隊（IRGC）同日發聲明並附上影片，聲稱在伊朗上空用地對空導彈擊中一架美國F-35A/B「閃電II」戰鬥機。（X@sentdefender）

F-35是美國航空航天技術的巔峰之作，是一個價值數萬億美元的項目產物。但現在，「被摧毀」的伊朗卻展示了這種最先進戰機的某些脆弱性。伊朗是如何擊中美國F-35戰鬥機的？一架專門設計用來規避雷達的隱身飛機是如何被擊中的呢？

國防專家桑迪普·烏尼坦（Sandeep Unnithan）表示，所謂的隱身技術其實是個「誤稱」。「公司宣傳冊可能聲稱它對雷達完全不可見。但還有其他探測方式，其中之一就是通過熱量。周四發生的就是這種情況。」烏尼坦表示。

目前尚不清楚伊朗使用了何種導彈，但很可能是一種遊蕩彈藥，特別是358型防空導彈，或短程地對空導彈。358導彈（也稱SA-67）是一種配備紅外傳感器的遊蕩無人機，可鎖定慢速飛行的飛機。但F-35並非慢速飛機。此前，伊朗曾用358導彈針對美國MQ-9「收割者」無人機。伊朗還向也門胡塞武裝提供了這種導彈。事實上，自2月28日戰爭開始以來，美國據報已損失超過12架MQ-9「收割者」無人機。事件可能如何發生？那麼3月19日到底發生了什麼？

烏尼坦推測，導彈很可能通過紅外搜索與跟蹤（IRST）系統，探測到F-35的熱信號後進行鎖定。這本身就非常重要。它表明，雖然F-35對雷達隱身，但在紅外波段是脆弱的。這類先進飛機的發動機產生大量熱量。F-35是單引擎飛機，產生的熱量巨大。IRST系統可以捕捉這種熱量，在不使用雷達的情況下跟蹤飛機。「這很可能就是周四發生的情況。」烏尼坦說。

一位化名Adam的地緣政治專家在X上發帖稱：「地球上受制裁最嚴重的國家之一，竟然能夠探測、鎖定並擊中F-35。我覺得大多數人還沒意識到，世界已經變了。」

1999年美國「夜鷹」被擊落事件回顧

周四的事件可與1999年美國隱身F-117「夜鷹」被擊落相類比。當時「夜鷹」是世界上最先進的攻擊機，於20世紀90年代初服役，並參加過1991年第一次海灣戰爭。與F-35一樣，「夜鷹」也是最先進的隱身飛機，對雷達幾乎完全隱形。

F-117夜鷹戰鬥攻擊機（US Air Force）

1999年3月，在北約對南斯拉夫的轟炸行動中，一枚蘇聯時代、1960年代研發的地對空導彈將其擊落。這背後的故事也很傳奇（我們暫且按下不表）。F-35事件對伊朗戰爭意味着什麼？更大的意義在於這一事件對伊朗戰爭的影響。美國和以色列一直表示，經過20天的作戰，伊朗的防空已被摧毀。

基於這一評估，美國部署了不具備隱身能力的B-1和B-2轟炸機——這類飛機只有在確信擁有敵方空域制空權時才會出動。F-35被伊朗擊中表明伊朗防空可能仍具戰鬥力。這很可能迫使美國和以色列重新評估在伊朗上空的行動：飛機可能需要飛得更高，並使用更有效的空對地武器。

美國軍方規劃者將不得不投入更多資金和資源來識別伊朗的地面防空系統。「這是一個非常重要的時刻。雖然可能只是一架飛機，但它將對伊朗戰爭產生重大影響。」烏尼坦斷言。

本文獲《中美學者智庫》授權轉載

