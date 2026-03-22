美國債券失控　特朗普的戰爭反噬｜點經

美國債市遭遇「血洗」。美以攻擊伊朗已經持續三週，戰事不順利，導致美債市場大跌。兩年期美債收益率一度逼近3.9%，而美聯儲的聯邦基金利率上限卻只有3.75%。；5年期收益率自7月以來首次突破4%；美國10年期國債收益率也跳漲逼近4.39%。美國國債再次遭遇大量拋售。



市場終於開始正視現實：這場衝突不僅將是一場曠日持久、結局未定的戰爭，更已演變為最壞情形——對該地區全部能源基礎設施的直接打擊。油價飆升引發通脹恐慌，導致市場對美聯儲的政策預期發生根本性逆轉——從「何時降息」轉向「是否加息」。市場將美聯儲下一步行動定價為加息而非降息的概率提升至50%。短端利率因加息預期升溫而飆升，長端利率亦隨通脹擔憂和全球債市拋售而大幅上行。市場情緒從周初的謹慎觀望急轉為全面避險與拋售。

另外，當地時間3月18日，美國財政部發佈最新數據顯示，美國國債已經突破39萬億美元。分析人士預計，在今年秋季中期選舉前，美國國債將突破40萬億美元。

經濟前景不確定性，或將繼續推低美債收益率。（Reuters）

近年來，美國債務規模呈現快速增長之勢。2024年7月，美債突破35萬億美元，同年11月突破36萬億美元，2025年8月突破37萬億美元，隨後僅用時兩個月就超過38萬億美元。當前，美國國債總額突破39萬億美元大關，距離2025年10月下旬首次達到38萬億美元也才過去約五個月。值得注意的是，最新增加的1萬億美元債務只用了不到5個月，除了戰爭時期或嚴重的金融危機時期，這種財政擴張速度在美國現代史上沒有先例。

如此巨額的債務從何而來？美聯社的報道指出，近年來美國國債攀升的主要推手包括戰爭開支、疫情期間大規模財政支出、減稅政策等。毫無疑問，戰爭開支是一筆最大的支出。據白宮國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）日前說，據估算，美國為2月28日開始的打擊伊朗軍事行動投入已經超過120億美元。

而一名美國政府高級官員18日稱，美國國防部已請求白宮批准其向國會申請超過2000億美元的預算，用於對伊朗的戰爭。據悉，這筆資金將用於「緊急提升關鍵武器裝備的產量」，以補充美國對伊朗軍事行動中消耗的彈藥。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）19日分別證實，國防部向國會申請追加約2000億美元預算，以支持對伊朗作戰。特朗普稱，對這個「動盪」世界而言，相關預算只不過是美軍為「確保領先地位所需花費的小錢」。

圖為2026年2月28日，美軍對伊朗展開軍事行動期間，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）討論。（The White House/Social Media/Handout via REUTERS）

特朗普2月簽署成法的2026財年國防撥款法案給國防部提供近8400億美元可自由支配資金，2025年7月成法的「大而美」稅收和支出法案為國防部提供1560億美元資金。兩項撥款合計將近1萬億美元，在美國國債總額首次超過39萬億美元的當下顯得格外「刺眼」。

如果美債的收益率走高，就算美聯儲不加息，其他的債券發行利率也會走高，這就不是美聯儲可以阻止的。美債收益率走高就會倒逼美聯儲加息，如果不加息，就代表美聯儲失去公信力。而如果利率增長會出現連鎖暴雷。

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

現在債券市場價格這麼跌，美聯儲只有兩條路：要麼就是印鈔放水買入債券，把收益率壓下來；要麼就是遷就市場加息，把利率提高至少0.5%。如果印鈔買入債券，就意味着美聯儲投降了，美元信用大貶值，全球進一步逐漸和美元脫鈎。隨後就是美債更加沒人要，美聯儲更大的放水。要麼美聯儲遷就市場加息，導致美國整個信貸市場利率走高，大批企業和個人債務暴雷，引發類似2008年那樣的次貸危機，最後美聯儲還是會放水救市。

一個是主動放水，一個是被動放水，所以不管是甚麼路徑，最終都是要放水，美元信用都會崩盤，這就是伊朗不妥協引發的後果。

2025年7月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）參觀目前正在裝修的美聯儲總部大樓（Federal Reserve Board building）時，與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）一起向媒體發表講話。（Reuters）

去年美國國債利息支出的總額是1.22萬億美元，國防開支是8700億美元，如果利率還不降低，今年的利息支出會更高。美國《財富》網站則刊文估算，預計2026財年(2025年10月1日至2026年9月30日），美國國債的淨利息支出將超過1萬億美元。

僅在2026財年的前三個月，美國淨利息支出就達到了2700億美元，已經超過了同期的國防開支。平均每月要付900億美元利息，這筆錢可以建造8搜最先進的福特級核動力航母或900架F-35戰機（一艘福特級核動力航母的造價約為110億美元，一架F-35戰機造價約1億美元）。

2024年6月5日，德國柏林舍訥費爾德機場，洛歇馬丁公司的F-35戰鬥機在國際航空展（ILA）開幕當天進行表演。（Reuters）

要知道，打仗打的就是錢，美國現在的財政系統哪裏有錢這麼耗。或許在特朗普看來，打伊朗是小戰場，但從美國在中東保護傘失效，多盟國受襲擊，到美國F-35首次在實戰中被伊朗擊落，再到債券市場的「血洗」，特朗普終將埋單。在製造業空心化的背景下，美國的死穴就是債券市場，一旦債市崩盤，美元就遭殃了，美股也不可能倖免。