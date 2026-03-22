「通俄門」特別檢察官米勒逝世享年81歲　特朗普：很高興他死了

美媒MS Now周六（3月21日）報道，美國前聯邦調查局（FBI）局長米勒（Robert Mueller）於周五逝世，享年81歲。米勒生前曾擔任特別檢察官，調查俄羅斯干預2016年美國總統大選一事。特朗普周六則在社交平台Truth Social發文稱，「我很高興他死了。他再也不能傷害無辜的人了！」



綜合外媒報道，米勒曾於2001年至2013年擔任長達12年的FBI局長。2017年5月，在總統特朗普（Donald Trump）解僱FBI局長科米（James B. Comey）後，司法部任命米勒為特別檢察官，接手「通俄門」的調查。

2019年5月29日，特別檢察官米勒（Robert Mueller）在華盛頓特區司法部就「通俄門」調查發表聲明。（Getty）

米勒的「通俄門」調查令特朗普耿耿於懷，他曾反覆、多達數百次稱米勒的調查是「政治迫害」、「騙局」和「鬧劇」。周六在得知米勒去世的消息後，特朗普於Truth Social發文稱：「羅拔·米勒去世了。很好，我很高興他死了。他再也不能傷害無辜的人了！」

米勒的調查最終共提出37項起訴，取得7項認罪，但他並未發現任何證據顯示特朗普或其幕僚曾與俄羅斯串通。這份後來被稱為「米勒報告（The Mueller report）」的文件，並未認定特朗普犯有任何罪行，但也沒有為總統在妨礙司法方面洗清嫌疑。