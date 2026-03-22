伊朗戰爭｜美參議員籲特朗普：從「不合作」盟國撤走美軍基地

美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）周五（3月20日）公開敦促總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），考慮從那些拒絕支持美國對伊朗戰爭的國家撤出美軍基地。



格雷厄姆在社交平台X上向特朗普喊話，稱「我們應該考慮從那些不允許我們從其境內起飛飛機的國家撤走美國軍事基地」。他指責西班牙拒絕讓駐紮在其境內的美軍飛機參與「史詩狂怒行動」，這對美西盟友關係來說，是一種「侮辱和憤慨」。格雷厄姆建議將這些軍事資產轉移至更可靠的盟國。

此前，西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）明確表示，雙方共同使用的軍事基地不能用於超出條約框架或《聯合國憲章》以外的進攻性行動。英國雖允許美國有限度使用基地，對伊朗在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的導彈發射場進行「防禦性」打擊，但被特朗普批評「反應太遲」。

圖為2026年3月3日，西班牙馬德里，西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）在出席部長會議後，舉行記者會。（Getty Images）

《國會山報》（The Hill）指，格雷厄姆長期主張對伊朗採取強硬手段，近期更敦促打擊伊朗關鍵能源設施。美國近期呼籲七國派遣軍艦支援霍爾木茲海峽軍事行動，但至今未獲積極回應。