美國和伊朗到底能「談」成嗎？

聊一聊大家都關心的伊朗戰爭談判問題。市場和各界對此期待極高，希望美以伊能夠進入一個和談和停戰的軌道。在這個過程中，要理性分析，合理預期。以下是分析。



一、 關於美伊是否在進行「談判」

特朗普說美國和伊朗「高層」在談，但伊朗從所有渠道都明確給予否認，到底哪一方說謊？

首先，特朗普是一個習慣性撒謊的人。他可以把各種直接間接、有效沒效的傳話帶話或訊息交換，都說成是「談判」。他可以隨時修改自己談判的定義。特朗普的主要目的是為了安撫市場，拖延時間，同時帶有認知戰的成分，因此對他的話要大打折扣，也不用糾結字面意思。

而所有來自德黑蘭的聲音，無論是官方的，準官方的，還是西方媒體援引的具名或不具名的渠道，都說明一條，伊朗沒有和美國在進行直接或間接的談判。這個應該是真實情況。

2026年3月24日，《華爾街日報》引述據兩名美國官員報道，數千名美國海軍陸戰隊員將於3月27日抵達中東。圖為美國第31海軍陸戰隊遠征隊（31st Marine Expeditionary Unit）成員。（FB@31st Marine Expeditionary Unit）

那我們到底知道什麼？以下是確鑿的訊息：

1） 確實有第三方國家在參與斡旋。目前斡旋的是土耳其、巴基斯坦、埃及等「第二梯隊」國家。他們主動斡旋，相互商量，和伊朗方面接觸，獲得伊朗的反饋，並將訊息交換給美國。

2） 巴基斯坦主動提出，如果美國和伊朗都同意，他們願意安排談判的場地。

3） 伊朗方面提出了條件。這些條件，實際上伊朗在3月11日就提出了，全世界都已經看到，伊朗要求的條件包括賠款、明確自己作為主權國家的權利、確定互不侵犯等，迄今沒有任何變化，且還在增加——例如霍爾木茲海峽長期管控機制以及美國退出中東安全格局等。這兩周來，由於伊朗反制戰略成功，條件變得更加強硬。

僅此而已。

2026年3月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）21日在網上發文威脅伊朗，要求伊朗48小時內重開霍爾木茲海峽，否則將摧毀其發電站。伊朗軍方發言人佐勒法加里（Ebrahim Zolfaghari）同日在一段影片中嘲諷特朗普，並告訴他：「你被解雇了，你對這句話必定熟悉，感謝你對此事的關注。」（X@Osint613）

這裏要強調一下：

1） 把談判的訴求條件擺在桌面上，並不等同於坐在談判桌前「談判」。這是兩個概念。可以這麼理解，特朗普一早就要求伊朗全面「投降」，這是一個訴求，不代表美國在和伊朗「談判」。市場太希望看到談判，因此曲解了談判的定義。

2） 談判也是有前提的。要有互信的基礎，要有可信的談判機制，要能滿足己方的條件和訴求，以及要有對談判結果的保障手段。

3） 「談」和「打」不矛盾，而且相互影響。截至本文發布的今天，美以聯軍和伊朗還在交換導彈，造成雙方死傷。

4） 真的坐到談判桌前去談判，也不代表能夠談成。俄烏已經談了四年，打了四年。

由於市場太希望看到停戰，因此對「談判」的定義進行了曲解，基本上把雙方要擺條件的這個行為，快速跳躍到談判就要達成了。

美國總統特朗普（Donald Trump）聲稱跟伊朗方面正進行磋商，但屢遭伊朗否認。（Reuters）

正如筆者在前兩天所寫的《市場為什麼會誤判伊朗戰爭？十大根源》中，第一條就是「一廂情願的預期」：市場把自己希望看到的東西變成了現實，並且樂意於捕捉並放大關於戰爭會更早結束的一切消息。任何帶有安撫市場屬性的新聞和消息反而會加大誤判。

由於各方交戰正酣，所以市場看到任何有關談判的消息都很激動。但時至今日，誰還會關心俄烏戰爭裏有哪個第三國在斡旋？誰還會關心哪個第三國有意為下一次談判提供場地？這些都不重要。人們已經形成合理預期：雙方的條件得有交集，談判才有可能達成。而最終結果本質是在俄烏戰場上打出來的，不是在談判桌上談出來的。如果談不出結果，就說明打得還不夠。

因此，真正有意義的分析，不是在戰爭迷霧中去捕捉各種消息。這些消息是真是假都不重要。理性的觀察者，是結合戰局形勢，看雙方擺出的條件，到底現在有沒有談的基礎。

2026年3月11日，美以與伊朗衝突期間，一艘油輪在阿聯酋靠近霍爾木茲海峽北部，拉斯海瑪邊界附近航行。（Reuters）

二、 美伊雙方提出的談判條件

1. 美方的條件（「十五點計劃」）

根據西方和以色列媒體透露的訊息，美國對伊朗提出的是「十五點計劃」，內容包括：

1） 伊朗必須拆除迄今為止所建立的所有與武器相關的核基礎設施和能力。

2） 伊朗必須正式承諾永遠不發展核武器。

3） 伊朗境內的一切鈾濃縮活動必須永久禁止。

4） 伊朗現有的全部濃縮鈾庫存，必須在雙方商定的時間內移交給國際原子能機構（IAEA）。

5） 伊朗的納坦茲、伊斯法罕和福爾多核設施必須永久關閉，並進行物理拆除。

6） 國際原子能機構必須獲得對伊朗所有核相關場所和訊息的全面、無限制准入權。

7） 伊朗必須正式放棄其「代理人模式」——即通過地區武裝民兵和盟友團體投射力量的戰略方針。

這張攝於2026年3月7日的衛星影像中，可以看到伊朗與美國、以色列爆發衝突期間，位於納坦茲（Natanz）的核設施情況。（Reuters）

8） 伊朗必須立即、可核查地停止對地區代理人和附屬組織的一切資助和武裝支持。

9） 霍爾木茲海峽永久保持開放，作為國際自由航運區，伊朗放棄任何封鎖該海峽的權利。

10） 伊朗的彈道導彈計劃將受到導彈數量和射程的約束性限制，具體參數通過談判確定。

11） 伊朗剩餘的導彈能力只能用於防禦目的。

12） 目前對伊朗實施的所有制裁將全部解除。

13） 美國將支持伊朗民用核電項目的發展，特別是布殊爾發電廠（伊朗唯一已建成並由俄羅斯國家原子能公司運營的核電站）。

14） 永久取消「快速恢復制裁」機制，即美國可單方面重新啟動聯合國制裁的機制——將永久取消。

15） 將建立全面的核查與履約框架，以監督雙方對上述承諾的執行情況。

此外，特朗普旨意由女婿庫什納和密友威特科夫，兩個親以色列的猶太裔美國人和伊朗談判。

2026年1月6日，法國巴黎，美國特使威特科夫（Steve Witkoff，左）與總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner，右）在愛麗舍宮舉行的「自願聯盟」會議期間出席記者會。（Getty）

美國訴求簡單總結：

1） 美國自認為是戰勝國，伊朗是戰敗國，這就是「十五點計劃」的本質：它是戰勝國強加給戰敗國的不平等條約。

2） 回到原點：「十五點計劃」基本上是2月28日伊朗戰爭之前，美國和伊朗的談判目標。美國假設這場仗完全沒有發生。同時，所有條款都遠比2015年奧巴馬和伊朗簽訂的核協議（JCPOA）更嚴苛。

3） 在軍事上嚴格限制伊朗，使其喪失自保能力。過去的談判都只針核武器，現在美國變本加厲，要求對伊朗導彈能力及代理武裝能力也進行限制，這些都是伊朗捍衛主權的最主要工具，美國的目標，就是剝奪伊朗在未來抵禦美國和以色列攻擊的最主要軍事能力

4） 消除伊朗最重要的卡脖子能力：對霍爾木茲海峽的控制

5） 伊朗史上最大的喪權辱國協議：如果簽訂下來，相當於伊朗完全投降，永久衰弱，可以說是伊朗有史以來簽訂的最大的喪權辱國協議

那麼，伊朗有沒有可能接受以上條件？看一看伊朗自己提出的條件就知道了。

2月1日，伊朗德黑蘭市中心巴勒斯坦廣場一角的宣傳壁畫警告美國和以色列，如果伊朗在2026年2月1日遭到攻擊，兩國士兵將面臨危險。（GettyImages）

2. 伊朗方的條件

伊朗已通過中間人告知特朗普政府，他們重啟停火談判的條件：

1） 提供永久安全保證：美國和以色列必須作出具有國際約束力的承諾，保證不再對伊朗發動任何軍事襲擊（這是伊朗最核心、最反覆強調的條件）。伊朗和全世界一樣，看到美國反覆撕毀協議，以色列在停戰後又繼續進攻加沙、黎巴嫩和伊朗。這一次，必須一勞永逸確定自己的安全。

2） 戰爭賠償：美國（或美國與以色列）必須向伊朗支付與戰爭破壞相對應的經濟賠償（包括基礎設施、能源設施、人員傷亡等損失）。

3） 關閉美國在中東的軍事基地：要求關閉美國在海灣地區及整個中東的所有軍事基地。

4） 霍爾木茲海峽的新安排：建立新的海上法律秩序或制度，賦予伊朗對霍爾木茲海峽控制權或主導地位（例如收取通行費，類似埃及對蘇彝士運河的管理方式）。目前伊朗議會正在把相關安排寫成法律

5） 結束地區所有戰線衝突：停止在中東所有相關戰線（包括對代理人組織的打擊）的敵對行動，實現全面地區降級。

6） 立即解除對伊朗的所有制裁。

7） 承認伊朗作為主權國家的合法權利。具體包括軍事能力，例如允許伊朗保留其導彈計劃，並且不進行任何限制性談判。

伊朗還宣佈，要和「親愛的鄰國」（阿拉伯國家）建立「區域安全和軍事聯盟」，排斥美國和以色列的存在。

伊朗武裝部隊發言人在今天的一份阿拉伯語聲明中表示：「親愛的穆斯林兄弟們，我們不需要一個遠在數千公里之外的國家來確保我們地區的安全，我們也不需要那個將伊斯蘭國家視為搖錢樹的國家。美國及其在該地區的基地給你們帶來了什麼好處？」「我們必須從過去的錯誤以及導致阿拉伯人在1967年和1973年戰爭中失敗的支援力量缺失中吸取教訓。我們必須團結起來，確保我們的安全，並建立一個全面的防禦聯盟。」

此外，伊朗已經在提出條件的同時，明確拒絕了庫什納和威特科夫兩位美國代表談判，他們認為這兩位親以色列的猶太裔美國人在之前的談判裏背信棄義，已經沒有任何的信譽。如果由伊朗來選擇的話，他們會優選反戰的副總統JD·萬斯。

2026年2月9日，美國副總統萬斯（JD Vance）與亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，未在圖中）於亞美尼亞首都埃里溫（Yerevan）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

伊朗訴求簡單總結：

1） 伊朗為戰勝國，美國和以色列為戰敗國。伊朗結合戰場形勢，認定自己是戰勝國，提出了戰勝國的要求。如果接受條件，美國和以色列相當於對伊朗投降

2） 「立國之戰」。美以伊戰爭的作用是伊朗的「立國之戰」（作用類似於中國的「抗美援朝」）

3） 不可能回到原點：伊朗的最高領袖及多位國家領導人遇刺，大量基礎設施和軍事資產被毀，上千人喪失，但利用幾十年以來涉及的非對稱戰爭和升級戰略，好不容易取得了戰略主動，不可能在戰爭後回到原點。

4） 贏得未來的安全保障。伊朗要確保自己在戰後獲得安全保障的能力。這個能力的核心就是軍事能力，從導彈，軍工科技、代理武裝、霍爾木茲海峽到與阿拉伯國家的廣泛聯盟

5） 成為正常國家：解除制裁、獲得正常主權國家應有的權利，重新被納入國際社會。

6） 改寫中東秩序。伊朗希望藉此一勞永逸改寫中東地緣政治經濟格局。

2026年3月10日，伊朗首都德黑蘭，在美以衝突期間，據報道，油罐遭到襲擊後，地面上留下黑色煙塵，並伴有黑色雨水。（Reuters）

三、 美國和伊朗談判條件的比較和點評

綜上，美國和伊朗都認為自己是戰勝國，給對方提出的都是戰敗國條件。

而由於兩國的提出的訴求180度相反，沒有任何交集，在這個情況下，兩方沒有可談判的空間。用談判術語說，完全沒有「潛在協議區間」（Zone of Potential Agreement）。

甚至連兩國要求的談判人員都沒有交集。特朗普制定庫什納和威特科夫，而伊朗拒絕和這兩人談判。

歸根結底，這還是回到一個根本問題：究竟誰是這場戰爭的勝利者。

伊朗認為自己是勝利者，美國也認為自己是勝利者，雙方都基於勝利者的姿態開出了條件，要求對方投降。

如何解決？俄烏戰爭的經驗很清楚：這個問題不是在談判桌上解決的，而是在戰場上解決的——對於伊朗和美國來說，最終一切都由霍爾木茲海峽決定：誰能管控這條海峽。如果談判桌上談不攏，那就回到戰爭衝突中去。

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

俄烏戰爭還可以給我們提供更多的經驗：

第一，安全保障。

對於烏克蘭來說，它所能接受的最低停戰條件，實際上是獲得某種未來安全保障——這個保障不是由對手俄羅斯提供的，而是由盟友歐洲/北約./美國所提供的。它認為，在沒有安全保障的情況下停戰，未來將無法再左右國家的命運。

對於伊朗來說，它停戰的條件當然也要獲得安全保障，這個保障最終不是由以色列和美國提供的，而是由伊朗的導彈、無人機、軍工體系、霍爾木茲海峽的管控能力所提供的。它不可能在放棄這些條件的基礎下停戰，何況它自認為是戰勝國。

第二，一勞永逸。

俄羅斯認為，真正的談判只能有一次，通過這一次談判確立它和烏克蘭的關係，而不是談成協議後，過了半年撕毀協議再打。所以要談，就要一勞永逸的解決問題。俄羅斯認為，既然已經堅持了四年，那就堅持下去。因為未來能夠談成的條件很可能比現在得到的要更好。

對於伊朗來說，既然使用了霍爾木茲海峽這個最後的手段，逆轉了戰場形勢，那麼這次談判也要一勞永逸解決問題，確立自己的身份地位，獲得安全保障，而不能在談成之後，讓美國和以色列歇戰半年後捲土重來。

2008年9月25日，在兩伊戰爭週年紀念日，伊朗革命衛隊展示實力，在德黑蘭巴哈雷斯坦廣場展示遠程流星2型（Shahab 2）和流星3型（Shahab 3）導彈，旁邊掛有時任最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei ）的照片。（Getty）

四、 對特朗普和伊朗考量的額外分析。

1. 伊朗

伊朗是一個擁有將近三千年歷史的文明古國，其歷史邊界大致從古時候維持到現在。波斯人擁有驕傲的民族自尊心和自信心。

但過去幾十年的伊朗，在美國長期制裁和以色列的打壓下，卻經受着非凡的歷史屈辱。當下的伊朗的劇本，更接近1930年代日本侵華時的中國劇本。以色列是日本，伊朗是中國。

西方人總將伊朗政府矮化和醜化稱之為政權（regime），而不稱之為「政府」。他們把伊朗「政權」看成一個完全獨立於伊朗社會的強加的、外來的、割裂的存在，而看不到伊朗政府和伊朗國家、伊朗社會、伊朗人民、伊朗歷史的關係。

回到中國歷史很容易找到類似的樣本，幫助理解我們，伊朗政府此時的理性選擇是什麼：

——大清帝國簽訂了一系列喪權辱國的不平等條約，最後的結果是加速了它的垮台；

——國民黨消極抗日，全國的愛國力量迅速團結到了主張抗日的中國共產黨身上。

按照西方的分析框架，「政權」總要給自己尋找「統治合法性」。他們可能沒有想到，此時伊朗「政權」統治的合法性，恰恰來源於能否對抗美國和以色列的欺辱。「政權」和美國簽訂了喪權辱國協議，不是延緩它的存在，而是加速它的倒台。

從西方的框架去分析，得出的結論也應該是，伊朗「政權」會強硬對抗，把抗美、抗以及「波斯民族主義」作為「凝聚人心」、「維持統治合法性的工具」。如果這樣的話，為什麼伊朗在有利的局面下，卻要簽訂一個喪權辱國的協議？這不符合常識邏輯。

這就從伊朗說到了美國，實際上說到了特朗普。

2026年3月20日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在離開白宮前往佛羅里達州時向媒體發表演講。（Reuters）

2. 特朗普的考慮

特朗普為什麼一會兒說把伊朗軍事完全消滅，實現了目標，一會兒尋求盟國和夥伴支援護航霍爾木茲海峽，一會兒同意升級打壓伊朗，給出48小時通牒，一會兒突然又大量散布和談信號？他的考慮如下。

1） 安撫市場。特朗普已經在能源價格上退縮（TACO）。他希望在未來五天（剛好一個交易周）安撫市場，

2） 內幕交易。在特朗普發布談判的帖子之前15分鐘，掌握內幕消息的交易員在原油期貨市場下了近6億美元的單子，押注油價下跌，賺得盆滿缽滿。特朗普讓自己和親信先把錢賺到

3） 瞎貓碰上死耗子：他自詡為「交易大師」。現在的策略是，先扔一些苛刻條件出來，說不定伊朗真的有人接招。就算成功率不高，也不妨礙他先把條件拋出來,而且他會認為，苛刻條件本身具有「鉚釘效應」（anchoring effect），會影響後面的談判條件

4） 「引蛇出洞」：看看伊朗現在到底誰在話事。有沒有不同的派別和主張。提出的條件是什麼。（這些人也很容易遭到希望破壞一切談判的以色列方面刺殺）

2026年3月21日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭已超過20日，高度依賴中東石油的日本正面臨油價急升和部份地區出現油荒的問題。北海道一間自助加油站，近日就出現一塊醒目的告示，將燃油短缺歸咎於美國總統特朗普（Donald Trump），告示寫到：「由於特朗普的政策，我們目前缺貨。對此我們深表歉意。」（ahiru_san115）

5） 製造內亂。特朗普胡說八道，也讓伊朗方面很不適：他們需要進行闢謠。因為任何和談的訊息，如果在伊朗上層和社會面流傳，可能造成內亂。尤其考慮到伊朗現在處在斷網狀態，謠言滿天飛會影響軍心和士氣。因此，這是認知戰的一部分

6） 看看各方面的反應。通過釋放談判信號，也可以看看市場以及各國的反應，成為他下一步決策的參考

7） 地面攻擊的障眼法。最後，市場認為，特朗普有一半的概率可能在為地面部隊贏得時間——畢竟美國還在對中東增派部隊，幾天後就會到位。去年6月和今年2月美以和伊朗的兩次談判都是虛假談判，表面談判，實則為軍事打擊做準備。

8） 政治考慮：特朗普之所以擺出戰勝國的姿態和條件，還有國內政治考慮，一是他必須宣稱美國是這場戰爭的戰勝國，而這就需要通過談判結果去證明；二是特朗普不可能退回到奧巴馬核協議——他會認為這是重大失敗。所以，任何談判條件必須比原來的協議更嚴格。（而這個訴求與伊朗180度相反）。

2026年3月13日，以色列空襲了黎巴嫩南部利塔尼河（Litani River）上的橋樑，以方稱真主黨曾用該橋梁運輸增援部隊。（Reuters）

3. 以色列？

我們現在看到的所有談判訊息，都是美國和伊朗的雙邊談判，不涉及以色列。這是非常引人注目的一點：因為這場戰爭是美以伊戰爭，不是美伊戰爭。如果沒有以色列主動打擊伊朗的考慮，美國從一開始就不會發動戰爭。而如果以色列不參加談判，不作出對伊朗的安全保障，很難看出美國如何退出。

而就在特朗普提出和伊朗談判後，內塔尼亞胡只承認和特朗普通過電話，從來沒有更改過戰爭目標，也從來沒有暗示要停戰。就在今天，以色列還在繼續轟炸德黑蘭。以色列最不希望看到的就是任何形式的美伊談判，因為任何談判都意味着確認伊朗政府的合法地位，都意味着伊朗可能在暗地裏繼續發展軍工能力——即使伊朗同意了喪權辱國的「十五點計劃」。

因此，以色列反對奧巴馬核協議、反對本次戰爭前的「十五點計劃」，要求對伊朗開戰，並且無序升級、擴大戰爭。廣泛的刺殺、無差別的打擊平民和民用設施，設法捲入更多國家參戰，以及破壞一切的談判努力。

簡言之，如果沒有以色列的參與和背書，我們很難相信美伊談判可以順利進行。

以色列國防軍周日表示，周六晚上出動200多架空軍戰機對伊朗境內500個目標發動了襲擊，包括防空系統和導彈發射器。(IDF)

4. 邊打邊談

最後一個小點，實際上是戰爭的升級邏輯。

伊朗的訴求是先停火，然後談判。停火代表誠意。對於海峽要繼續管控，因為如果放鬆海峽管控，就減少了特朗普的經濟和政治壓力，弱化了伊朗的談判籌碼。

美國的應對則是，維持對伊朗打擊，除非伊朗開放海峽。因為對於美國來說，伊朗管控海峽是對美國的經濟戰。

因此，為了維持對對方的威懾，提高自己在談判中的籌碼和地位，兩方會繼續打擊對方（儘管手段不同）。

美國和以色列會繼續轟炸伊朗，包括刺殺要員。伊朗會繼續管控海峽。這就是「邊打邊談」。整個過程裏，包含了無數升級的可能，使得雙方的談判交集變得更小。

本文獲公眾號「兔主席」授權轉載，作者為中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）。

