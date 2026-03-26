特朗普頻放談判消息　伊朗會否再次掉進「釣魚式」談判陷阱

已經持續四周的伊朗戰事終於出現一線和平曙光。美國總統特朗普（Donald Trump）頻繁釋放雙方正舉行談判的消息，美媒還報道說，應伊朗方面「換人談判」的要求，特朗普擬派副總統萬斯（J.D Vance）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）與伊朗在巴基斯坦會談。



雖然伊朗方面予以否認，但是交叉各方消息看，這次會談似乎是真的。伊朗的否認，主要出於政治自尊，代表一種沒有屈服的姿態，也是對美方會談誠意的不信任。畢竟剛剛經歷過去年和今年連續兩場「釣魚式」談判，被特朗普打着談判做掩護連殺兩次，伊朗心有餘悸，擔心特朗普再來一手，把新精神領袖穆傑塔巴「釣」出來炸死。

所以伊朗方面，這次表現得相當謹慎，一直在否認，並且聲稱會繼續打擊以色列境內目標。但是，媒體報道的之前美伊通過第三方接觸和馬上要在巴基斯坦舉行的會談，應該都是真的。伊朗看來仍希望能通過談判解決問題。當然，能不能解決問題，是另一回事。能坐下來談，本身就是一個變化。

其次是美國總統特朗普說他5月14日至15日會到中國訪問，已經在他的社交媒體宣佈。特朗普原本計劃從3月31日至4月2日到中國訪問，後因伊朗戰事，經雙方協商往後推。現在重新定下訪問日期，說明至少在特朗普看來，這場戰爭開始有眉目了。

特朗普稱將在5月14日至15日訪華。

第三是以色列方面。據美國《紐約時報》報道，由於擔心特朗普可能會突然結束戰爭，以色列正抓緊時間儘可能多地空襲伊朗境內優先目標。

報道說，內塔尼亞胡當天在與以北部邊境地區地方政府領導人舉行的視頻會議上發表上述言論。以色列安全部門消息人士向以《國土報》披露，以軍目前空襲重點已從伊朗政府目標轉向軍事目標，包括武器生產基地和軍事資產。

這場中東戰爭，本來就是以色列「尾巴搖狗」，通過美國國內的猶太人社團遊說成功操縱美國和特朗普發動的。目的是藉助美國的軍事力量，削弱伊朗這個以色列在中東最大的對手。在本質上，這是一場美國人為以色列人打的代理人戰爭。以色列現在出現這個擔憂，說明在美國一邊，可能確實已經有收手的想法。

2026年3月19日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行記者會，談到美以與伊朗的衝突。（Reuters）

特朗普本人雖然中了以色列的「套」，為以色列出錢出人打了一場莫名其妙的戰爭。但他願意介入和發動戰爭也不是沒有來由。特朗普主要是看上了伊朗的石油，想控制伊朗的石油資源。所以特朗普一邊打，一邊也保持着警惕，力圖避免陷入持久戰和消耗戰。所以開戰後，特朗普一邊往中東增兵，一邊向美國國內頻繁保證他不會打地面戰，也不會再陷入一場越南戰爭。他往中東增兵，其實是一種施壓手段。

現在既然伊朗願意談判，特朗普也找到了台階。而另一方面，美國的增援部隊也已經在路上。幾天後就能到達部署位置。這就讓特朗普拿到了雙保險。按照特朗普擅長的「極限施壓」套路，如果能從談判桌上拿到想要的東西，那就算了不打了。如果談判桌上拿不到，在訪問中國後他隨時可以繼續開打。甚至還可能登陸佔領控制霍爾木茲海峽。

如果出現這種情況，那麼眼前這場即將在巴基斯坦舉行的談判，恐怕就又是一場「釣魚式」談判了。而對美國來說，如果這種情況發生，就意味着距離原本特朗普竭力想避免的持久戰、消耗戰又近了一步。在以色列的操縱和伊朗還擊下，這場中東衝突會不會最終演變成又一場越南戰爭，並不是特朗普想避免就能完全避免的。