特朗普：伊朗允許10艘油輪通過霍爾木茲海峽　作為送給美國禮物

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前3月24日（周二）在白宮透露伊朗已送給美國一份「大禮」，但未透露具體細節。而他周四在舉行內閣會議期間稱，禮物就是伊朗允許10艘油輪通過霍爾木茲海峽，以此作為談判善意姿態，其中部份油輪懸掛巴基斯坦國旗。



綜合外媒報道，特朗普表示，「他們（伊朗）說，為了向你們表明我們是認真的且可靠的，我們將允許你們通過八艘油輪。我想他們是對的，他們是認真的，而且我認為這些油輪懸掛的是巴基斯坦國旗」。他還補充稱，作為對先前言論的道歉，伊朗還允許另外兩艘船隻通過。

特朗普亦在內閣會議上稱，「伊朗現在有機會徹底放棄核野心，走上一條新的道路。我們拭目以待，看看他們是否願意這樣做。如果他們不願意，我們將是他們最可怕的噩夢。與此同時，我們將繼續把他們打得落花流水」。

儘管伊朗方面否認雙方曾進行過直接會談，但特朗普堅稱美國正在就伊朗問題進行「非常實質性的談判」。

2026年3月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的內閣會議上發言。國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）與防長赫格塞斯（Pete Hegseth，右）亦出席會議。（Reuters）

特使威特科夫：有跡象表明伊朗有意達成協議

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）也在內閣會議上表示，美國已向伊朗發送一份「15點行動清單」，作為結束當前衝突談判的基礎，且稱有跡象表明德黑蘭有意達成協議。

威特科夫稱，「我們將觀察事態發展，並試圖說服伊朗，讓他們明白這是一個轉捩點，除了更多的死亡與破壞之外，他們別無良策」。