伊朗戰爭｜小丑站上世界之巔，一切都完了

美軍被伊朗炸得有多慘，特朗普（Donald Trump）就有多不要臉。高呼「贏得太徹底了」的特朗普對於美軍大殺器被伊朗炸燬的圖片根本看不見。只要我說贏就是贏了，只要我沒看到，就是不存在。這是特朗普的邏輯。

急於結束衝突的特朗普會高調渲染勝利，這在人們的預料之中。特朗普式贏學一向如此。如果只是一個政客從另外一個視角看待勝負，只選擇性公布成果而掩蓋敗績，可以理解。畢竟這種贏也不算無本之木。

但是現如今，特朗普拋出的劇本，已經不是硬着脖子說贏這麼簡單。荒誕、瘋癲，不足以形容世界第一大國美國的總統下限有多低。

2026年3月28日，在俄勒岡州波特蘭市，示威者在「反對國王」（No Kings）抗議美國總統特朗普政府政策後，在美國移民和海關執法局（ICE）入口處焚燒美國國旗。（Reuters）

3月25日，特朗普在美國共和黨國會委員會上發表講話，聲言伊朗最高領袖是全世界最沒有人想當的國家領袖，甚至繪形繪聲地扮演新任最高領袖穆傑塔巴說「不了，謝謝，我不想當」，去試圖呈現出伊朗亟待和美國達成協議停火「求和」的印象。

經過一個以色列、伊朗都在升級轟炸的周末之後，特朗普甚至聲言伊朗已經接受了美國大部分的要求，並稱「我們還會要求好幾個其他東西」，恍怫戰爭馬上就可以在伊朗投降的背景下停止一般。

2026年3月27日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在邁阿密舉行的未來投資倡議峰會上發言。（Reuters）

從「梵蒂岡想讓我去當教皇，不過我拒絕了」，到「委內瑞拉想請我去當總統，不過我拒絕了」。特朗普為了展現強大，已經到了顛倒黑白的瘋狂地步了。

3月27日，特朗普在邁阿密峰會上發表講話，半開玩笑的公開將霍爾木茲海峽改名為「特朗普海峽」，原話是伊朗必須「放開特朗普海峽」。特朗普以前有過把墨西哥灣改名為美國灣的操作，這次沒說美國海峽，而是直接以自己的名義去命名了，改名成了特朗普海峽。

他還羞辱沙特王儲，「沒想到自己要親我的屁股」，「他最好對我好一點，他必須這樣做。」3月29日在接受英國《金融時報》採訪時，特朗普表示，不排除佔領伊朗石油出口的樞紐哈爾克島。他希望像「在委內瑞拉那樣」，從伊朗「奪取石油」。

真的，你沒看錯，所有事情都成功，所有領導人都巴結自己，無限強調自己無所不能，這就是美國總統，距離公開說自己是天降偉人可能連一步之遙都不到！

吹自己踩別人，說出奪取別國石油時臉不紅心不跳。美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾公開炫耀，我們（按：指美國CIA）撒謊、我們欺騙、我們偷竊。現在特朗普連偷都不屑於做，慌言都不願意圓，直接是明搶。短短數年，世界第一大國美國的總統，行事門檻已經可以低到如此程度了。

圖為2026年3月29日，以色列南部遭伊朗導彈攻擊，現場冒出濃煙。（Reuters）

特朗普的霸總戲碼征服了誰？沒有哪個國家喜歡卑躬屈膝。在一次次的吐槽、震驚之後，一個令人難以置信的美國總統，終將會讓「美國不行」「遠離美國」深入人心。

學貫中西的歷史學家許倬雲，初到美國時，曾經佩服這一國家立國理想之崇高。1989年美國單極霸權盛極一時，福山（Francis Fukuyama）提出歷史終結論，認為西方的現代自由民主體制已經超越了歷史和意識形態矛盾，是人類意識形態發展的終點和最後一種統治形式。

但是如今，美國公開做強盜，民主高地的美國竟然是隻懂表演和操弄流量的總統在操盤。美國何以至此？歷史沒有總結，西方人尤其是美國人主宰的歷史即將終結。

上帝欲使其滅亡，必先令其瘋狂。小丑站上世界之巔，喧囂不過是大廈將傾前的轟鳴。