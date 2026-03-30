伊朗戰爭｜特朗普：與德黑蘭間接談判進展順利　料快能達停火協議

美國、以色列與伊朗之間的衝突持續，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月29日受訪時稱，美國與德黑蘭方面進行的間接談判進展順利，相信「很快」（fairly quickly）就能達成停火協議，但他未有進一步透露詳情。



特朗普29日接受英媒採訪時透露，美國與伊朗正透過充當「外交特使」的巴基斯坦進行間接談判，而且進展順利。

2026年3月29日，伊朗德黑蘭遭空襲，有咖啡館受損。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

特朗普聲稱，伊朗此前允放行10艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），作為送給白宮的「禮物」，如今德黑蘭方面已同意將獲放行的油輪數量翻倍至20艘。

當被問及美國與伊朗於未來數天能否達成停火協議，以重新開放霍爾木茲海峽時，特朗普拒提供具體細節並表示：「我們還剩下大約3000個目標（未打擊），我們已經轟炸了1.3萬個目標，還有幾千個目標要轟炸......（相信）很快就能達成協議。」

這張攝於2026年1月9日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普的3D列印微模型和伊朗國旗。（Reuters）

不過，特朗普在訪問中也未有排除派兵佔領伊朗石油出口重地哈爾克島（Kharg Island）的可能性。他此前曾將4月6日定為伊朗接受停戰協議的最後期限，否則美國將對其能源設施發動攻擊。