內塔尼亞胡真是人間惡魔

美伊才剛達成停火臨時協議，以色列又對黎巴嫩發動襲擊，一夜之間炸死了300多名黎巴嫩人。惹得伊朗又封閉了霍爾木茲海峽，好不容易達成的停火協議也差點破產，招致了全球很多國家強烈譴責。

同一時間，美媒《紐約時報》記者也曝出，這場攪動世界的伊朗戰爭，完全是在內塔尼亞胡的失實游說下，牽着特朗普的鼻子開打。為的是藉助美國的軍事力量削弱伊朗。結果不僅把美國伊朗拖入一場災難性戰爭，地區與世界產業鏈格局也因此大亂。

再往前，內塔尼亞胡政府還在加沙地區連續幾年搞被不少人認為是「種族滅絕」的殺戮，導致整個加沙淪為廢墟，190多萬人流離失所，最少25萬以上人傷亡，其中絕大多數是婦女兒童。聯合國觀察團在加沙的醫院發現，不少兒童因為以軍封鎖造成的食品藥品和飲用水短缺，被折磨得連哭的力氣都沒有。

從加沙，到黎巴嫩，到伊朗......這些年中東的每一場人道災難，每一場戰爭衝突，以色列都是無例外的主角，是戰爭挑起者、災難製造者。內塔尼亞胡更是最大的黑手，雙手沾滿了地區人民的無辜獻血。

經歷逾兩年戰爭，加沙醫療系統已在戰火中摧毀。（無國界醫生提供）

內塔尼亞胡一意孤行，不斷製造戰爭、衝突、屠殺等災難性事件的惡行遭到了國際社會的普遍唾棄。國際刑事法院以反人類罪對其展開全球通緝。世界上很多國家，包括原來以色列的盟友——很多歐洲國家都與之決裂，甚至對其實施制裁。

這背後的原因大家都知道，美國。是美國在背後的政治與軍事支持，給了以色列禍亂中東和與世界為敵的膽量，讓內塔尼亞胡格外囂張。

但，美國尚懂及時止損，在一些時候還會顧忌自身道德形象，以色列和內塔尼亞胡則是赤裸裸地無恥。

己所不欲，勿施於人。想想當年，猶太人在希特勒德國集中營被迫害的情況。如今得以重見天日的以色列本應該深思當年之痛，善待他人，怎麼轉過身就被希特勒惡魔附體，甚至比希特勒當年更殘暴邪惡、更泯滅人性？