白宮高官：特朗普與顧問討論從歐洲撤離部份美軍　惟未有具體計劃

一名美國白宮高級官員4月9日向路透社披露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已和顧問討論了從歐洲撤出部份美軍的可能性。



這名要求匿名的白宮高官說，特朗普目前尚未做出任何決定，白宮也未指示五角大樓制定從歐洲撤軍的具體計劃。但有關討論突顯了近幾個月來華盛頓和歐洲北約盟友之間的關係急劇惡化。

2026年2月9日，羅馬尼亞Cincu，北約舉行有美軍參與的軍演，圖為一名士兵在武器前待命。（Getty）

這也表明，北約秘書長呂特（Mark Rutte）8日訪問白宮未能顯著改善跨大西洋關係，目前雙方的關係可說處於1949年北約成立以來的最低點。

特朗普對北約盟國未能協助確保霍爾木茲海峽安全感到不滿，並對他要收購格陵蘭島的計劃沒有進展感到憤怒。

白宮匿名官員沒有說明哪些歐洲國家可能受到美國撤軍影響，或者如果特朗普決定這麼做，最終可能撤出多少美軍。北約發言人受詢時建議路透社參考呂特8日接受美國有線電視新聞網（CNN）的訪問。

呂特告訴CNN，他理解特朗普對北約感到不滿，但「絕大多數歐洲國家」都對華盛頓在伊朗的戰爭行動提供了幫助。

2026年4月8日，美國國務卿盧比奧在華盛頓特區國務院會見了北約秘書長呂特。（Reuters）

白宮曾公開表明，特朗普曾考慮完全退出北約。從歐洲撤軍將使特朗普能夠在不正式退出北約的情況下，大幅削減華盛頓在歐洲的安全承諾，這一舉措將面臨憲法考驗。

美國目前在歐洲駐紮有超過8萬名美軍。自二戰以來，美國在歐洲安全體系中一直扮演着核心角色。其中超過3萬名美軍駐紮在德國，另有相當數量的美軍駐紮在意大利、英國、西班牙。

本文獲《聯合早報》授權轉載

